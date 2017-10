VIDEO EXCLUSIV/ Viața fabuloasă a celui mai bine cotat actor român la Hollywood! Marcel Iureș: “Am câștigat bani cântând la nunți”

Marcel Iureș a ajuns actor dintr-un accident. Este mărturisirea făcută de maestru la vizionarea filmului “Octav”, regizat de Serge Ioan Celebidachi și al cărui protagonist este. Pelicula are diseară premiera de gală la Sala Palatului, urmând să intre în cinematografe din 6 octombrie.

Marcel Iureș este cel mai bine cotat actor român la Hollwood și are o poveste de viață interesantă. Până să își găsească drumul în viață, acesta a încercat diverse joburi.

“Am făcut o grămadă de meserii. Și desenator tehnic și pe un șantier, da, am cântat, am avut și o formație, nu cea din liceu, alta. Am câștigat bani cântând la nunți. Foarte frumos! Eram o enciclopedie de melodii pentru nuntă. E minunat, e ceva fascinant. Și acum mi se pare că lăutarii sunt niște artiști colosali. Să poți cânta pe placul tuturor cu bucurie, cu zâmbet. Aveam 21 – 23 de ani. Vreo 3 ani mi s-a întâmplat, nu numai să cânt. Am schimbat meserii ca să îmi câștig existența, normal. Am rupt și bilete în tramvaie, pe vremea aceea erau cu bilete”, a declarat, pentru Libertatea, Marcel Iureș.