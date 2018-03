Actrița are numai vești bune, atât pe plan profesional, cât și personal. Majda vorbește despre actualul iubit, despre revenirea sa pe micul ecran, dar și despre joburile care-i ocupă cam tot timpul.

Majda Aboulumosha trece printr-o perioadă extrem de bună, din toate punctele de vedere.

Viața sa s-a schimbat mult în bine, asta după ce a trecut printr-un divorț dureros, de tatăl fetiței sale, cântăreţul J. Yolo. Mai mult, actrița care a făcut o pauză de doi ani din viața publică, după ce a născut, a revenit pe micul ecran, în ”Ferma vedetelor”. În prezent, are o mulțime de joburi, care-i ocupă cam tot timpul. Majda vorbește totodată și despre o afacere nouă, care-i mărește veniturile și pe care o face cu plăcere.

”Viața mea s-a schimbat destul de mult. Asta se datorează faptului că m-am regăsit, am lucrat la mine, doar că până acum nu mi-am dat atâta atenție cât trebuia. Acum sunt o persoană asumată. Mă bucur de tot ce mă înconjoară, asta se vede pe chipul meu. Am afacerea mea cu tricouri pictate. Mai nou fac și prăjituri iar creșterea fetiței îmi ocupă foarte mult timp, ca și diferite alte bussines-uri. Pe lângă asta, am grijă să-mi rămână timp să mă întrețin și eu ca orice femeie”, a mărturisit artista pentru Libertatea.