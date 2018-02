În urmă cu 5 ani, Cezar Ouatu filma un videoclip spectaculos la melodia cu care a reprezentat România la Eurovision. Deși cadrele îl arătau pe el sărind în gol de la peste 2000 de metri, adevărul este că Cezar Ouatu nu a sărit cu parașuta.

Invitat în studioul Libertatea.ro, contratenorul Cezar Ouatu a recunoscut în premieră că în spatele imaginilor spectaculoase din videoclipul piesei „It s my life” era un instructor, nu el așa cum a lăsat să se înțeleagă. „Haide să o spun în premieră: nu eram eu. Nu eram eu pentru că am o frică de leșin. Doar m-am urcat puțin, că nu îmi este frică de avion. Am avut o simulare că sar cu parașuta, apoi a sărit instructorul. Mi-a fost frică pur și simplu. Am zis că trebuie să o fac. Aici în videoclip nici nu aș fi avut cum să fiu eu singur. Trebuia să am ceva experiență ca să sar fără instructor. Lumea nu a înțeles, nu a știut, a fost făcut bine montajul, nu s-a prins nimeni. Nu eram eu, așa că o să dezamăgesc multă lume, dar să știi că de fel sunt curajos”, ne-a recunoscut Cezar Ouatu.

Cezar Ouatu nu a sărit cu parașuta, însă face alte sporturi extreme

Totuși, cel care în momentul de față este gazda preselecțiilor pentru Eurovision România, ne-a mărturisit că nu este genul care să se menajeze, ba chiar din contră, de ceva vreme a descoperit că-i plac sporturile periculoase. De aproape doi ani practică schiul. „De un an și jumătate mă mândresc și eu, zici că sunt copil mare, că am învățat să schiez. Așa târziu. Am învățat în România pe anumite pârtii cu monitor. Mi-am luat un monitor de schi și am exersat împreună o oră și jumătate, după care am început să schiez singur. E riscant. M-am dus de sus, dar nu mă mai opream. La un moment dat mi-am dat drumul și nu mă mai opream cu toate cristianele mele și am zburat de nu mai știam de mine. E destul de periculos, dar merg pe pârtii de amator. Nu-mi permit să mă expun în zonele pentru experți. E un sport care îmi place. Deja mi-am cumpărat tot arsenalul, echipamente și așa mai departe”, ne-a mai spus Cezar.

FOTO: Adrian Manolache

