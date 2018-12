„Era total schimbat. Cred că aveam vreo 14 ani. Mama era pe hol îl ruga pe tata să nu se ducă să îşi cumpere alcool pentru ca a băut destul. Stăteam cu bunica mea în camera şi ne era frica pentru ca întindea spre zona asta de a fi agresiv cu noi. Urla. Buşea cu picioarele în podea, trântea tot ce era în casa aia. Iesişe din camera sa nervos să se duca la baie şi a trantit uşa a dat draperia la oparte si mi-a zis: o vreau pe Cristina. Simţi când un tată te cheamă părinteşte si simti cand este o altfel de chemare. Şi i-am zis că nu pot să vin şi bunica mea îmi era frică să nu o lovească”, povesteşte Cistina Kovacs, potrivit Antena Stars.

„Eram foarte speriată. Am zis că nu mai scap, nici bunică-mea nu mai scapă, niciuna dintre noi nu mai scăpam. Aici ne este sfarsitul. A venit bunica a bâtut la uşă si i-a zis am venit să o iau pe Cristina ca e târziu. Abia atunci m-a lăsat şi am ieşit din camera plângând si tremurând”, a mai spus Cristina Kovacs.

