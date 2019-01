Zina Dumitrescu este internată de ani buni într-un azil de bătrâni din Ghermănești. Fiul ei a dus-o acolo și apoi a plecat în Elveția, „uitând” să plătească pentru cazarea mamei lui. Timp de trei ani, el nu a mai dat niciun semn de viață și nu a mai încercat să ia legătură cu fosta creatoare de modă.

În ultima lună, lucrurile s-au schimbat însă radical. Practic, când nici Zina nu mai spera, Cătălin Negreanu a revenit la sentimente mai bune. Iar după prima vizită făcută mamei sale, pe 27 decembrie, în timpul Sărbătorilor de Iarnă, a mai călcat pragul azilului de două ori luna aceasta.

„Fiul său are o revenire miraculoasă, care mă bucură. Totul s-a schimbat radical. I-am spus că starea sa de sănătate nu e tocmai bună, dată fiind vârsta pe care o are. Nu suferă de nici o boală, dar nu știi la ce te poți aștepta. Realizează acum că pot fi ultimii ani din viața mamei sale și preferă să-i petreacă și cu ea. Vine acum la ea de câte ori vrea, țin legătura la telefon… A fost recent… Și de fiecare dată i-a adus câte un buchet de flori și bomboane”, a declarat pentru Libertatea directorul azilului, Ion Cassian, dezvăluind și că starea de spirit a Zinei, care are 82 de ani, s-a schimbat în bine după vizitele lui Cătălin.