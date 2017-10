Ziua de naștere a lui Cabral e și ziua în care prezentatorul dispare din peisaj. În mod ciudat, în loc să se lase cu veselie, râsete, urări și cadouri, simpatica vedetă intră în “silenzio stampa”. Așa se va întâmpla și poimâine, 4 octombrie, când Cabral va schimba prefixul, împlinind 40 de ani.

În afară de nevastă, Andreea Ibacka, fiică, Inoke, părinți și sora lui, Artemis Boldea, puțin probabil să mai aibă cineva acces la Cabral de ziua lui. E drept că omul și filmează zi-lumină, în această perioadă, pentru “Ce spun românii” și n-are timp de aproape nimic, dar nu acesta e motivul pentru care stă departe de telefon și nu le răspunde celor care-l sună să-i ureze “La multi ani!”. Nu, motivul e altul: omul nu-și suportă propria zi de naștere, așa că dispare din peisaj!

Așadar, avertisment prietenilor lui mai noi, care nu-i știu obiceiul: nu-l sunați, nu-i dați sms-uri, nu-i cumpărați cadouri, că omul nu vrea nimic din toate astea! Pe bune! Iar echipa, dacă se gândește să-i facă vreo surpriză în platoul de filmare, pe 4 octombrie, mai bine renunță la planuri, că-i strică prezentatorului “zenul” și se compromite emisiunea!

Ziua de naștere a lui Cabral: «Stau cu telefonul închis două zile, apoi șterg mesajele în corpore și fără să le citesc»

La un moment dat, probabil după ce apropiații i-au bătut obrazul, ani la rând, pentru… absența la apel, Cabral a scris pe blog despre “alergia” pe care o are la ziua lui de naștere.

“Eu am o ciudățenie: urăsc să-mi spună lumea «La mulți ani!” de ziua mea. Am stat în timp și am încercat să văd de ce se întâmplă asta, de unde aversiunea asta neobosită față de manifestări, recunosc, normale. Dar așa sunt eu, mi-am dat seama că n-am cum s-o schimb și mă comport că atare. M-am gândit la un moment dat că acea componentă feminină este prea puternică și manifestarea se bazează pe pornirea femeiască “nu vreau să îmbătrânesc”. Ar fi fost posibil și asta însă… sunt așa de pe la 16 ani, deci cade. Plus că nu se înscrie numai ziua de naștere, ci și aia de nume. Și ca să înțelegeți cât sunt de ciudat… de ziua mea dispar! Adică, dacă nu e zi de muncă, o iau la crac peste câmpii și mă duc la munte, singur-singurel. Ba mai mult, că să vedeți ce cururi-sucite sunt negrii, opresc la prima benzinărie și-mi iau o cartelă reîncărcabilă și-o schimb pe-aia din telefon, stau cu telefonul închis două zile, iar când bag din nou cartela mea șterg mesajele în corpore și fără să le citesc! Prietenii mei, săracii de ei, s-au obișnuit. Nu vin la ușa cu vreun cadou, de sunat nu mă sună că știu că n-au unde, dacă ne întâlnim accidental mă întreabă de vreme și de ce-a făcut FC Zimnicea în Cupa”, a explicat el.

Cum trece ziua lui, cum Cabral revine la sentimente mai bune. Și față de prieteni, și față de colegi, pe care-i face să râdă în hohote la fiecare filmare sau transmisiune live, cu glumele lui.

Citește și: Ce spune ziua în care te-ai născut despre personalitatea ta. Ție ți se potrivește?