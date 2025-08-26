Ce este „Palestine Action”?

Fondată în 2020, organizația „Palestine Action” a devenit activă la protestele din Marea Britanie legate de războiul din Gaza. S-au desfășurat acțiuni directe împotriva companiilor de armament britanice, precum vandalizarea clădirilor, spargerea geamurilor și ocuparea fabricilor.

Spre exemplu, în cadrul acțiunii „Filton” din 2024 a fost ocupat cartierul general al Elbit System din Bristol, iar în vara anului 2025 activiștii au pătruns într-o bază RAF din Brize Norton și au vandalizat două avioane. Urmare a acestor acțiuni de protest, guvernul din Marea Britanie a clasificat grupul drept organizație teroristă și l-a interzis în iulie 2025 – grupul a fost oficial proscris ca organizație teroristă începând cu data de 5 iulie 2025.

Activiști, susținători și membri ai familiilor celor 24 din Filton s-au adunat în Parcul Geraldine Mary Harmsworth pentru a marca aniversarea unui an de la cazul lor. Foto: Profimedia

Elbit Systems?

Este cel mai mare producător de armament din Israel. În 2024, era al 22-lea cel mai mare producător de armament din lume. Compania se promovează ca fiind „coloana vertebrală” a forțelor de ocupație israeliene din Gaza și își descrie angajații drept „soldați civili”.

Represiunea

Urmare a acțiunii „Filton” din 2024, denumită acum „Filton 24”, 24 de cetățeni britanici au fost arestați pentru terorism.

Printre cei arestați se numără Zoe Rogers, o tânără de 21 de ani, foarte timidă și cu probleme de autism, care a fost reținută sub suspiciunea de implicare într-un presupus „atac terorist”. Deși ea și ceilalți inculpați nu sunt acuzați formal de acte de terorism, sunt reținuți în temeiul Legii privind terorismul, adoptată în 2020. Aceasta permite aplicarea unor măsuri dure în cazurile în care se poate invoca o „legătură teroristă”, chiar dacă infracțiunea în sine nu este de natură teroristă.

Zoe a fost arestată de ofițeri înarmați, în timp ce se afla în pijamale, complet neînarmată. Mama ei povestește cum fiica sa a fost interogată timp de cinci zile de ofițeri antiterorism, fără contact cu familia și în condiții de izolare.

Eliberarea pe cauțiune a fost refuzată în ciuda faptului că avocații nu au identificat niciun risc semnificativ de recidivă, iar familia a oferit garanții financiare substanțiale. Tânăra se află în prezent în detenție preventivă, în așteptarea procesului, programat pentru iunie 2026, ceea ce va însemna pentru ea aproape doi ani petrecuți în închisoare fără o condamnare prealabilă.

Într-o declarație emoționantă din închisoare, una dintre acuzate, Aleks Herbich, descrie condițiile dure de detenție: lumină aprinsă 24/24, lipsa contactului cu familia, supraveghere excesivă și cenzură a corespondenței. Ea vorbește despre abuzurile sistemice din închisorile britanice, unde femei vulnerabile, victime ale abuzului sau fără adăpost, sunt reîncarcerate pentru fapte minore. Aleks critică guvernul pentru că încearcă să asocieze activismul politic cu terorismul, o strategie istorică de suprimare a opoziției, și susține că ceea ce sperie cu adevărat statul este coaliția tot mai largă de oameni uniți de o cauză comună.

Will Plastow, în vârstă de 33 de ani, scriitor profesionist, se află în arest preventiv din august 2024, fiind acuzat pentru fapte legate de activism pro-Palestina. Inițial deținut la HMP Wormwood Scrubs, a fost transferat în februarie 2025 la închisoarea Wandsworth, unde a început să țină un jurnal zilnic care dezvăluie condițiile dure și degradante din sistemul penitenciar britanic.

La sosire, Plastow a constatat că scrierile sale, documentele legale și manuscrisul unui roman fuseseră pierdute în timpul transferului. Celula în care a fost cazat era murdară, fără scaun de toaletă și cu o fereastră defectă – din acest motiv nopțile au fost/sunt extrem de reci.

Arestări masive pe 9 august 2025

La protestul din 9 august 2025 de la Londra au fost arestate sute de persoane din grupul de susținere „Palestine Action”. De la un colonel britanic în rezervă, la un preot catolic, peste jumătate dintre cele 532 de persoane arestate la protestul din Piața Parlamentului au peste 60. Cei mai mulți au declarat că este responsabilitatea lor să apere dreptul la libertatea de exprimare. „Sunt mândru că am luat această poziție”, a declarat unul dintre protestatari.

17 ianuarie 2025, Londra, Anglia, Regatul Unit: Susținători cu pancarte și steaguri cer dreptate pentru Filton 18, cei optsprezece activiști care au fost reținuți preventiv în urma unei acțiuni a Palestinei Action la fabrica Elbit System din Filton, Bristol, în august 2024. Activiștii au fost arestați în temeiul Legii terorismului. Au fost acuzați că au provocat daune de peste un milion de lire sterline atunci când au intrat în Elbit Systems și au blocat fabrica. Foto: Profimedia

Critica

Jacob Rowbottom, profesor de drept la Universitatea Oxford și fellow al University College, Oxford, autor ce scrie despre libertatea de exprimare, libertatea presei și reglementarea procesului democratic și este autorul lucrărilor Democracy Distorted și Media Law, a scris despre interzicerea acestei organizații. Într-un articol de pe „Verfassungsblog. On Matters Constitutional”, Palestine Action, Proscription and Proportionality, profesorul britanic scrie că această interzicere generează un efect de intimidare (chilling effect), pentru că oamenii nu mai știu ce pot spune sau afișa fără a risca consecințe penale. Chiar dacă poliția și procurorii decid să nu aplice legea în toate cazurile, incertitudinea îi determină pe mulți să se autocenzureze. Mai mult, legea este și mai problematică în contextul online. Conform Online Safety Act 2023, platformele digitale trebuie să elimine orice conținut care ar putea constitui infracțiuni de terorism, inclusiv exprimarea sprijinului pentru o organizație interzisă. Din lipsă de timp și claritate, platformele vor tinde să cenzureze excesiv, afectând și mesajele politice legitime.

În paralel, guvernul britanic este acuzat că încalcă dreptul internațional continuând cooperarea militară cu Israelul, în ciuda deciziilor Curții Internaționale de Justiție.

Sally Rooney

Sally Rooney este o autoare irlandeză foarte cunoscută în toată lumea pentru romanele sale de succes. Două dintre acestea au fost adaptate pentru miniseriile TV Normal People (2020) și Conversations with Friends (2022). În 2022, revista “Time” a inclus-o în topul celor 100 de cele mai influente persoane din lume.

Scriitoarea milenialilor, așa cum a fost ea portretizată, devine cea mai îndrăzneață scriitoare politică a generației sale. Sally Rooney a anunțat public, într-un editorial pentru „The Irish Times”, că-și va dona drepturile de autor grupului „Palestine Action”. Rooney a declarat: „Dacă asta mă face susținătoare a terorismului conform legii britanice, așa să fie”. Și-a închis articolul din The Irish Times: „«Palestine Action» a fost una dintre cele mai puternice voci în Regatul Unit, luând măsuri directe pentru a opri aparent de neopritul mecanism al violenței. Le datorăm activiștilor lor curajoși recunoștință și solidaritate. Iar acum, la aproape doi ani de la un genocid transmis în direct, îi datorăm poporului palestinian mai mult decât niște simple cuvinte”.

Foto: Profimedia

