Într-un articol publicat în Haaretz, „I Saw the Bodies of Children’: Moral Injury and Mental Strain Breaking IDF Soldiers” („Am văzut trupurile copiilor”: leziune morală și epuizare psihică în rândul soldaților IDF), Tom Levinson vorbește despre impactul psihologic al campaniei militare a Israelului în Gaza asupra soldaților din Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), în special tinerii recruți aflați în serviciu obligatoriu. Mărturiile oferite de soldați relevă o criză morală și psihologică în plină desfășurare, una care este, în mare parte, ignorată sau ascunsă de autoritățile militare.

Soldații spun că au fost implicați direct sau indirect în uciderea de civili, inclusiv copii. Unii povestesc despre incidente în care au deschis focul asupra unor oameni neînarmați, în așa-numitele „zone de exterminare”, unde orice prezență este considerată o țintă legitimă. 

Cazurile prezentate sunt șocante. Yoni (pseudonimul unui soldat) povestește cum a tras asupra unor ținte percepute inițial ca „teroriști”, doar pentru a descoperi ulterior că a ucis doi copii de aproximativ 8-10 ani. Reacția comandantului său, care i-a spus rece că „au intrat într-o zonă de exterminare, este vina lor”, a adâncit ruptura morală și a marcat începutul unui proces de traumă psihologică severă.

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Recomandări
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Beni, un lunetist, relatează cum este instruit să tragă asupra civililor care se apropie prea mult de convoaiele umanitare. Trage zilnic 50-60 de gloanțe, spune că a ucis „mulți, inclusiv copii” și simte că a devenit un simplu „instrument” al unei mașini de război monstruoase. Disocierea afectivă, confuzia între realitate și vis, coșmarurile și chiar episoade de incontinență urinară sunt manifestări clinice clare ale unei traume profunde și nerezolvate.

Sunt mulți soldați care au început să experimenteze simptome severe de stres posttraumatic: coșmaruri, insomnie, atacuri de panică, halucinații olfactive și flashback-uri. Conceptul de „leziune morală”, atunci când un individ acționează împotriva propriilor convingeri morale, este descris ca fiind unul central în înțelegerea traumei colective.

Deși oficialii IDF susțin că există sprijin psihologic disponibil, realitatea descrisă de soldați este una diferită. Multe cereri de ajutor psihologic sunt ignorate sau tratate cu scepticism. În unele cazuri, comandanții îi acuză pe soldați că „vor să fugă de responsabilitate” sau că „trădează poporul israelian”. În cazuri extreme, soldații care refuză să mai participe la lupte sunt pedepsiți cu detenție sau marginalizați în cadrul unităților.

Pe lângă simptomele psihice, există mărturii despre tentative de sinucidere, unele chiar în teatrele de operațiuni. Într-un caz, un soldat și-a pus arma în gură, fiind amenințat de ofițer că i se va tăia o zi de permisie dacă nu se oprește. 

Comandanții din diferite brigăzi adoptă abordări contradictorii: unii refuză să trimită în luptă soldați instabili, alții îi amenință cu sancțiuni sau ignoră complet semnalele de alarmă. În unele cazuri, soldații au fost obligați să continue misiunile de luptă chiar și după ce au solicitat sprijin psihologic, agravându-le starea mintală.

Un caz șocant se referă la un ofițer care s-a sinucis în Gaza folosind o grenadă, după ce trimisese un mesaj criptic familiei. Numele său nu a fost făcut public. Alte cinci tentative de sinucidere au fost confirmate neoficial.

Conform estimărilor interne, mii de soldați din unități de luptă au fost retrași de pe front, fie prin concediere pe motive psihologice, fie transferați în roluri auxiliare. Totuși, surse din cadrul armatei susțin că aceste cifre sunt subestimate, iar fenomenul este mai larg decât se recunoaște oficial.

În luna iulie, șapte soldați israelieni s-au sinucis. Toți erau, desigur, tineri și foarte tineri, de 19, 20, 22, 24, 32 și 40 de ani. Sinuciderea lor a declanșat un val de proteste din partea veteranilor care suferă de tulburare de stres posttraumatic (PTSD). Un grup de aproximativ zece foști combatanți, majoritatea diagnosticați cu PTSD, a protestează permanent în fața sediului Departamentului de Reabilitare al Ministerului Apărării din Petah Tikva. Aceștia cer reforme urgente și sprijin real pentru soldații care se întorc afectați psihologic din război. Protestatarii folosesc sicrie de lemn negre și pancarte cu mesaje de tipul „Sufletele noastre sângerează”.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Unul dintre liderii protestului este Meir Kadosh. După un accident operațional în timpul serviciului militar, acesta trăiește cu PTSD de peste 15 ani. El relatează cum boala i-a ruinat viața și relațiile, și spune că simte o responsabilitate personală pentru fiecare soldat care se sinucide. „Am început să experimentez tot felul de simptome: neliniște, insomnie, pierderea poftei de mâncare și, cel mai grav, izbucniri violente îndreptate împotriva celor apropiați: mama mea, frații și surorile mele, soția mea, chiar și copiii mei,” spune el.

Situația actuală este considerată o criză în creștere. Din octombrie 2023, peste 19.000 de soldați au început să primească tratament, dintre care aproximativ 10.000 suferă de traume psihologice. Până în 2028, numărul total al veteranilor tratați este estimat să ajungă la 100.000, jumătate dintre aceștia fiind afectați psihic.

Foto: Profimedia

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Piața imobiliară, după mărirea TVA-ului: adevărul din spatele cifrelor. Interviu cu Bogdan Ivan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Unica.ro
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Primele tichete pentru energie au ajuns la beneficiari. Când vor putea începe românii să plătească facturile cu voucherele de la stat
Știri România 17:01
Primele tichete pentru energie au ajuns la beneficiari. Când vor putea începe românii să plătească facturile cu voucherele de la stat
Loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image, retrase de la vânzare din cauza unui risc de Salmonella Typhimurium
Știri România 16:48
Loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image, retrase de la vânzare din cauza unui risc de Salmonella Typhimurium
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 17:50
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 16:51
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
ObservatorNews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult