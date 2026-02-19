Cunoscut sub denumirea de „showrooming” sau „furt de consultanță”, acest obicei i-a împins pe unii retaileri să ia o decizie drastică: introducerea unei taxe pentru probă și consiliere.

Taxa pe probă: 25 de euro, recuperabili la achiziție

Răbdarea multor comercianți a ajuns la limită atunci când au realizat că pierd ore întregi explicând caracteristicile produselor, fără a finaliza vânzarea.

O afacere de familie cu magazine în Bochum și Hagen, specializată în ghiozdane școlare, a fost printre primele care a luat atitudine.

Proprietara Schulranzen Kranz, Stefanie Kranz, a povestit cum angajații petreceau până la 60 de minute consiliind clienții, în timp ce aceștia căutau simultan pe telefon alternative mai ieftine pe Google.

Soluția găsită a fost impunerea unei taxe de consultanță de 25 de euro. Suma este însă rambursată integral dacă acel client decide să cumpere produsul din magazin.

Același model a fost adoptat și de magazinul Skate & Glide specializat în echipamente sportive din Berlin. Clienții care solicită doar sfaturi și probează marfa, fără a face o achiziție la final, trebuie să achite o taxă similară de 25 de euro.

O treime dintre germani practică „showrooming-ul”

Fenomenul nu este deloc unul izolat. Tentația de a obține cel mai bun preț și de a nu face compromisuri la calitatea alegerii dictează comportamentul cumpărătorilor.

Conform unui sondaj recent realizat de platforma YouGov, la solicitarea Agenției Germane de Presă (DPA), aproximativ 33% dintre consumatorii germani recunosc că folosesc expertiza angajaților din magazinele fizice strict pentru a se informa și a testa mărimea potrivită, finalizând însă tranzacția în mediul online.

Pentru retailul tradițional, această practică se traduce prin costuri operaționale mari (chirii, salarii pentru personal calificat) care nu se mai reflectă în încasări.

Rămâne de văzut dacă „taxa pe consultanță” va deveni un standard în industrie sau dacă va îndepărta și mai mult publicul de magazinele fizice.

