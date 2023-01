După consultarea jurnalistică și publicarea datelor din sute și sute de pagini de documente, în legătură cu care sursele susțin că atât responsabilii din ASF, cât și procurorii DIICOT sunt nervoși, pentru că nu ar fi vrut să ajungă publice, poate că cel mai șocant în cazul fraudei City Insurance e următoarea constatare.

ASF a controlat City în 2017. Era în pragul insolvenței. A prezentat extrase de cont false. A inventat un cont fals, în care a pretins că are 50 de milioane de euro.

Nimeni nu a verificat cum se cade acest cont. Nici ASF, nici auditorii, care erau unii din Big Four, nimeni. Rezultatul a fost că City a devenit mai puternic: când nu găsește frauda, statul o încurajează.

În 2017, ASF a scos City din procedura de monitorizare. Când controlul se termină bine, oamenii consideră că o companie e curată și solvabilă. Iar schema piramidală se relansează și-și crește dimensiunile.

În ciuda faptului că legea o obligă să facă „supraveghere și control”, ASF nu doar că n-a descoperit frauda, ci a legitimat escrocheria, pentru că City a putut să se prezinte drept o firmă de încredere.

Într-un an, City și-a dublat cota de piață pe RCA. În trei ani și-a triplat-o. Frauda s-a umflat și, de aceea, căderea sa din 2021 a depășit deja costul 120 de milioane de euro și va crește an de an.

La aproape doi ani după ce, primăvara lui 2021, statul a descoperit frauda, DIICOT nu spune publicului ce face. ASF declară că nu are nicio vină. Iar statul a făcut un provizion de aproape 400 de milioane de euro, așteptând ca banii cetățenilor să acopere gaura.

