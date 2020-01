Opinie de

Vasile Ernu

Toate articolele autorului

Motive sunt multiple: sistemul de educaţie în continuă cădere şi fragmentare, degradarea vieţii rurale (aproape 50% din populaţia ţării fiind rurală), sărăcia în care este aruncată peste jumătate din populaţia ţării, distrugerea infrastructurii culturale, mai ales în spaţiul rural şi urban mic (librării, biblioteci, achiziţie de carte pentru biblioteci, case de cultură, cinemauri, teatre lipsă) precum şi lipsa de finanţare şi viziune în ce priveşte sectorul educativ şi cultural. Nu au fost şi nu sunt priorităţi pentru nimeni. Anul 2019 se anunţa “anul cărţii”. Nimic nu s-a întâmplat.



Apar cărţi bune în România? Da. Apar destul de bune. O să mă opresc strict la cărţi scrise de autori români. Ce vă recomand eu sunt cărţi care mie mi se par importante şi valoroase dincolo de opiniile şi gusturile diferite.

Proză

Acest an se anunţă foarte bogat în proză.

Lavinia Braniște – Sonia ridică mâna, Editura Polirom, 2019

O scriitoare de un talent aparte, care ştie să construiască foarte bine fresca socială actuală, cu frământări care macină epoca. De data asta, vine cu o poveste despre trecut, regândită şi povestită dinspre actualitate. Niciodată trecutul nu a fost atât de actual şi prezent în viaţa unui erou contemporan. Totuşi, precedenta a fost mai bună.

Mihai Radu – Contaminare, Editura Polirom, 2019

O inteligenţă bine ascunsă sub diverse poveşti riscante, curajoase şi cu un umor cât să-ţi ajungă pe mult timp. E un tip de umor mai nou: cu multe nuanţe de tristeţe, plictis, reflecţie, durere, autoironie. Temele alese de el sunt mereu la limita unor riscuri pe care e bine să vi le asumaţi măcar prin lecturi.

Ionuț Chiva – Kids are not ok, Editura Polirom, 2019

După o pauză ceva mai lungă Chiva vine cu un nou roman. Stilul inconfundabil: omul simte perfect epoca în care trăieşte şi o prinde bine în cărţile sale. De data asta apelează la familie, relaţii bolnăvicioase neclare de pedofilie. La el totul este precar, fragil şi cu un orizont de sens mereu inexistemt. Dar în care simţi că trăieşti.

Bogdan Răileanu – Teoria apropierii, Editura Humanitas, 2019

L-am descoperit recent. M-a făcut curios cu câteva texte scurte. Îmi plac autorii obsedaţi de realitate şi social şi care ştiu să le povestească scoţându-te din ele. Încercaţi

Bogdan-Alexandru Stănescu – Caragiale. Scrisoarea pierdută, Editura Polirom, 2019

Tot ce scrie BAS e de foarte bună calitate. De data aceasta vine şi ne “minte frumos”: oferindu-ne un Caragiale pe care nu-l mai recunoaştem. De ce? Pentru că în spatele “pretextului Caragiale” se ascunde un roman de o foarte bună factură fără a uita însă de eroul principal.

Aş mai aminti la proză: Iulian Bocai – Constantin, Editura Polirom; Cezar Paul-Bădescu – Frica de umbra mea, Editura Polirom; Alec Bălăşescu – Într-o zi, oraşul/Adoptă un canadian, Editura Curtea Veche; Dan Ciupureanu – Biroul de Întrebări Ridicole, Editura Polirom.

Eseu, non-ficţiune

C.Rogozanu -Epoca de mijloc, Editura Tact, 2019

Rogozanu este un jurnalist la care ţin mult. E genul de scriitor cu care nu te temi să mergi la nici o bătaie, pentru că ai încredere că stă până la capăt şi nu te trădează. Direct, acut, simplificator, clar, fără minime eschive. Acum vine cu un jurnal politic refăcând textele lui mai vechi.

Andrei Gorzo – Viaţa, moartea şi iar viaţa criticii de film, Editura Polirom, 2019

Nu cred că mai trebuie să-l recomand. Este, în acest moment, cel mai versat critic de film din România: inteligent, matur, bine documentat şi bun cunoscător al teoriei şi filosofiei filmului. Textele lui încep să semene cu adevărate studii de lungă durată. Acum vine cu o carte nouă, care este o lectură obligatorie pentru iubitorii de film.

Sofia Nădejde – Despre creierul femeii şi alţi demoni. O ediţie îngrijită de Maria Cernat şi Adina Mocanu, Editura Paralela 45, 2019

Sofia Nădejde este o autoare uitată pe nedrept. O autoare care a fost printre pionierii luptei pentru drepturile şi pentru emanciparea femeii la noi. Acum avem o excelentă antologie de texte publicistice adunate înt-un volum.

Hipsteri, bobos şi clase creative – Ciprian State şi Dinu Guţu (editori), Editura Cartier, 2019

Aţi auzit multe despre hipsteri. Cine sunt ei, de unde vin şi cu ce se mai ocupă? Despre toate acestea vine să ne povestească un număr mare de antropologi, sociologi şi alţii care se ocupă de analiza socială. O carte utilă şi necesară despre “noua clasă socială”, deprimant de precară. Editorii, bravo!

Vintilă Mihăilescu, În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului, Editura Polirom, 2019

O experienţă clinică la limită, în spitalulele româneşti povestită în maniera unui bun profesor de antropologie: cu luciditate şi empatie.

Poezie

Domeniul nostru de top.

Elena Vlădăreanu – Minunata lume Disney, Editura Nemira, 2019

Elena este o autoare de o forţă aparte. Ultimele ei cărţi au fost tot mai bune. Puţini poeţi reuşesc ce face ea din direcţia socială. Acum vine cu o reconstituire a copilăriei: dureros, inteligent, social, problematic. Iată autoarea cu care aş vrea să scriu o carte.

Bogdan Ghiu – Cu orice e posibil, Editura Nemira, 2019

Deja un clasic şi un stilist de şcoală franceză care a stat “la picioarele” lui Derrida. Inteligenţă şi joc de limbaj sofisticate. Ghiu e sclipitor, cu o gândire în viteză, dar care cer timp să le prinzi şi să le rumegi. După o lungă pauză de poezie, revine. Şi bine face.

Dan Sociu – Uau, Editura Polirom 2019

Este unul dintre preferaţii mei. Cred că este cel mai important poet al noului mileniu. E poetul generaţiei noastre, care ne deschide rănile, ne arată bubele, problemele, obsesiile şi chinurile. Şi păcatele. E tot mai matur şi tot mai obosit. Dar o oboseală inteligentă. Acum are şi un iz de mistică religioasă atât cât să nu cadă în păcatul dogmatismului. E semn că ne pregătim şi noi să murim.

Medeea Iancu – Delacroix este tabu. Amendamentele lirice, Editura frACTalia, 2019

O voce puternică, scrie o poezie ce împleteşte perfect sensibilitatea cu manifestul, emoţia cu luciditatea.

Florin Iaru – Jos realitatea! Editura Paralela 45

Dacă vreţi să vă enervaţi. Face bine: masaj terapeutic & poetic.

Debut

Andrei Panţu – Tonomatul, Editura Humanitas, 2019

Merită să încercaţi, sunt cărţi care nu te plictisesc.

Timotei Drob – Tone de aur, Editura OMG, 2019

O poezie de cu totul altă factură: pe unii irită, pe alţii încântă. Pe mine m-a surprins. Volumul a fost nominalizat la Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu Debut.

Diana Bădica – Părinţi, Editura Polirom, 2019

Poate cel mai bun debut de anul acesta.

Cristina Vremeș – Trilogia sexului rătăcitor, Editura Humanitas, 2019

Un fel de “saga de familie”: cel mai curajos debut.

Oana Uiorean – Aporia (Dezbărații), Editura frACTalia, 2019

O temă sfâşietoare (romii de la Pata Rât) bine scrisă.

Cărţi pentru copii

Un domeniu care a explodat la noi în ultimii ani. Au apărut autori şi desenatori români de foarte bună calitate.

Adina Rosetti – Cronicile Domnișoarei Poimâine I: Vremea Vrăjitoarei Niciodată, ilustraţii: Oana Ispir, Editura Arthur, 2019

Adina Rosetti în doar câţiva ani deja a reuşit să scoată câteva cărţi importante pentru copii. Devine o clasică a genului. Aceste cărţi îi reuşesc de minune. Asta o ştiu de la copilul meu, care a citit de câteva ori Domnişoara Poimâne. Dacă nu mă credeţi pe mine, sigur pe el îl puteţi crede.

Lavinia Braniște – Duminică şi alte povestiri cu Iosifel, Editura Arthur, 2019

Pentru că Lavinia Branişte este pur şi simplu talentată. Chiar şi la cărţi pentru copii. Desene excelente de Oana Ispir.

Victoria Pătrașcu & Cristiana Radu – Zuralo și rotița fermecată, Editura Univers, 2019

Victoria Pătraşcu este deja o clasică a genului. Cristiana Radu este una dintre ilustratoarele noastre de top. De data asta cele două artiste se întâlnesc în poveşti despre copii romi. A ieşit o minunăţie de carte.

Alex Moldovan – Băieţelul care se putea muşca de nas, Editura Arthur, 2019

Ilustraţii: Irina Georgescu. Alex Moldovan se pare că şi-a găsit vocaţia: un foarte bun autor de cărţi pentru copii. E la a doua reuşită O spun copii.

Lectură plăcută în noul an.

GSP.RO Și-a uitat borseta într-o benzinărie din Focșani și s-a întors rapid după ea. Femeia care i-a înapoiat-o a avut surpriza vieții ei

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2020. Fecioarele au nevoie de un moment de sinceritate