În momentul în care Strâmtoarea Ormuz devine impracticabilă sau doar percepută ca nesigură, piața reacționează ca la un atac direct asupra economiei globale: asigurările sar, transportul se reconfigurează, iar prețul energiei începe să împingă inflația în sus, inclusiv în Europa. În acest război, Iranul nu trebuie să câștige militar ca să câștige strategic – îi ajunge să țină lumea cu mâna pe portofel și cu nervii întinși, zi de zi.

Și aici e partea cinică: trăim într-o epocă în care frica nu mai are nevoie de tancuri. Frica devine o infrastructură. Se instalează în prețuri, în inflație, în polițe de asigurare, în burse, în transport, în deciziile guvernelor. 

Hobbes spunea că oamenii acceptă puterea tare ca să scape de teroarea haosului. Doar că acum teroarea nu mai vine din haos, ci e folosită ca instrument de guvernare globală: un stat apasă pe o strâmtoare și milioane de oameni simt, fără să știe, că le-a fost atinsă viața. Nu prin gloanțe, ci prin facturi.

Radiografia Iranului din 2026

Iranul intră în 2026 ca un organism parazitat de propriul aparat de forță. O populație de aproximativ 90 de milioane trăiește într-un stat care își consumă energia nu ca să-și ridice cetățenii, ci ca să-și conserve elita securitară. Regimul pozează în fortăreață, dar la interior e o economie ținută în perfuzii: sancțiuni, inflație mare și dependență de rute energetice fragile. Iar războiul de acum a arătat exact unde e nervul expus: Ormuz.

„Gâtuirea” lumii: robinetul de petrol

Miza reală a conflictului nu se află în tranșee, ci în apă. Prin Strâmtoarea Ormuz trece zilnic cam o cincime din petrolul lumii. Aici e robinetul. Iar Iranul, fie că îl închide, fie că îl face doar nesigur, obține același efect: panică și scumpiri.

Când navele se opresc de frică sau asigurările explodează, efectul se simte imediat la benzinăriile din București și în supermarketurile din Berlin. În astfel de momente înțelegi cât de fragil e tot ce numim „normal”. Normalul nu e un drept câștigat. E o construcție logistică. Iar logistica poate fi sabotată cu o singură strâmtoare.

Regimul „parazit”: o elită care își devorează propriul popor

La interior, Iranul e epuizat. Nu vorbim despre un stat care investește în oameni, ci despre un stat care investește în mecanismele prin care își ține oamenii sub control. Gărzile Revoluționare nu sunt doar militari. Sunt patronii țării: porturi, vămi, contracte, rețele, bani. Asta e esența unui regim care nu mai are proiect de dezvoltare, ci doar reflex de supraviețuire.

Iar supraviețuirea, în astfel de regimuri, are o regulă rece: dacă nu mai ai prosperitate, cumperi loialitate. Dacă nu mai ai loialitate, cumperi frică. Și dacă nu mai ai bani nici pentru frică, începe dezagregarea.

Proxy-urile: instabilitate la preț de dumping. Yemenul e exemplul „nesimțit”

Iranul a înțeles că e mai ieftin să lupți prin alții. Așa apar proxy-urile: război externalizat, responsabilitate difuză, presiune constantă.

Houthii din Yemen sunt satelitul perfect. Cu drone și rachete relativ ieftine pot crea risc în Marea Roșie și în zona Bab el-Mandeb, adică pe rutele care leagă Asia de Europa. Nu trebuie să cucerești capitale. E suficient să lovești câteva nave ca să forțezi transportul să ocolească Africa. Costul pentru Iran e mic. Costul pentru restul lumii e uriaș: întârzieri, asigurări, prețuri.

Aici se vede filozofia cinică a epocii: puterea nu mai e doar despre teritoriu, ci despre capacitatea de a produce anxietate economică. Să-i faci pe oameni să simtă că trăiesc într-o lume nesigură, chiar când stau acasă. Să le intri în viață fără să treci frontiera.

Fantoma trecutului: 1979 ca avertisment care se repetă

Regimul actual a păstrat exact ce era mai toxic în epoca Șahului: corupția, represiunea și prăpastia dintre „bogații sistemului” și restul. Diferența e că Șahul avea uși deschise spre Occident. Teheranul de azi e o fortăreață încuiată pe dinăuntru, în care ordinea se menține prin teroare administrată, nu prin guvernare.

Și, când un regim ajunge să se bazeze doar pe frică, el devine prizonierul propriei frici. E paradoxul: cu cât strângi mai tare, cu atât recunoști că nu mai ai altceva de oferit.

Ce urmează după războiul de acum: nu vine „pacea”. Vine factura

Chiar dacă armele ar tăcea mâine, normalul nu revine imediat. Piața nu se liniștește cu declarații politice, ci cu siguranță reală pe mare. În crize de tip Ormuz, frica rămâne în prețuri și în logistică mult după ce se tace pe front. Primele luni: prețurile tind să rămână sus. Asigurătorii nu coboară tarifele pentru că s-a semnat un armistițiu, ci când riscul dispare. Iar în Orient, riscul rar dispare complet.

Apoi vin cele trei scenarii mari, toate negre:

Coreea de Nord 2.0: regimul supraviețuiește și se închide total, digitalizează represiunea și își transformă economia într-o rație.

Lecția Afganistan/Irak: dacă centrul se clatină și nu există alternativă politică organizată, colapsul poate fi rapid, iar vidul se umple cu fanatici și „șefi de război”.

Fragmentare tip Siria: stat pe hartă, dar zone în realitate – economii de război, contrabandă, facțiuni armate, violență intermitentă.

Și, chiar dacă frontul direct se stinge, proxy-urile rămân. Yemenul rămâne acul în coasta comerțului global. Pentru Iran, asta e forma ideală de presiune: ieftină, negabilă, enervant de eficientă.

Concluzia mea critică: „taxa de frică” și omul de rând

Iranul a transformat geografia într-o armă de șantaj. Pentru Europa, provocarea nu e doar militară. E economică și umană: oamenii de rând nu citesc hărți cu strâmtori, dar simt imediat când li se scumpește viața.

Și aici e cea mai grea întrebare, dincolo de geopolitică: cât timp poate o lume întreagă să trăiască sub această teroare rece, în care un robinet devine instrument de dominație? Pentru că adevărata victorie a unui astfel de regim nu e să câștige războiul. E să ne obișnuiască să plătim, mereu, pentru frică.

