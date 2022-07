Cum sună legiferarea corupției şi a sistemului neo-iobăgiei propus de reforma „România educată”: „Colegiile vor avea ocazia să susțină un examen de admitere în liceu sau, altfel spus, aceste licee care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire”. Iată o Românie educată doar la centru.

Acum 10 zile am scris în Libertatea un text care a făcut ceva valuri despre „școlile bune” care devin „bune” prin mecanisme de selecție, de bani pe meditații, de examene proprii care predetermină pregătirea cu profesorii de acolo, pentru copii cu părinţi cu bani etc. Arătam cum aceste mecanisme produc un exclusivism şi o prăpastie imensă între categorii sociale, care duce la creșterea inegalităților şi reducerii șanselor unei pături imense de copii. Iar asta duce la excluziune socială, la lipsă de educaţie, la sărăcie.

Arătam cum aceste examene puse la discreţia școlilor, declanşează mecanisme de corupere a actului didactic, transformându-l într-un act economic – un business: copiii sunt nevoiţi să facă pregătire plătită cu profesorii din şcoala la care dau examen, căci profesorii produc stilul de subiecte şi chiar subiectele de acolo. Ca să ai şansa de a intra la un „liceu bun”, practic plăteşti – altfel nu ai nicio şansă. Actul admiterii depinde de bani, de unde o lungă consecinţă: segregarea copiilor pe criterii financiare, de apartenenţă la o pătură socială, de excluziune a celor săraci, de lipsă de echitate etc.

Personal am verificat pe 4 şcoli, la zeci de părinți la admiterea de la clasa a V-a: mecanismul este identic. Au fost nenumărate scandaluri. Acum admiterea de la clasa a V-a se mută şi la clasa a IX-a. Procesul nu doar se accelerează, ci se şi legiferează.

Eu arătam în mare că aceste mecanisme sunt ilegale, gri etc. Şi că ele trebuie stopate pentru a reveni la o educație universală, gratuită, care să dezvolte întreg sistemul accesibil. E o luptă care se duce peste tot.

Repet şi tot o să repet. În loc să luptăm pentru a asigura o echitate şi şanse egale pentru toţi copiii, noi revenim la un sistem medieval pe caste privilegiate? Oare doar câteva şcoli trebuie să fie bune sau noi trebuie să luptăm pentru ca toate şcolile să fie la fel de bune, să aibă condiţii egale, calitate egală, să ofere aceleaşi şanse de instruire copiilor? Oare am uitat că şcoala trebuie să fie una de proximitatea: cea mai bună şcoală pentru copilul tău e cea de lângă tine, nu cea din centru. În centru au acces puţini. Sunt idei de bază dacă vrem o Românie educată.

Că nu e ok ca să avem 10% şcoli bune pentru copiii de boieri şi cei de pe la curte şi corporaţii, ci şi pentru copiii ăstora de 90% să li se ofere o şansă. Nu de alta, dar nu e ok să revenim în interbelic cu control de maxim 10-15% la elită, un 30% spre cei ce trebuie să ştie să socotească şi citească de pe lângă ei şi 50% analfabeți. Epoca de aur a analfabetismului – cu toată viteza îndărăt.

Pentru că noua lege la acest capitol asta face: legiferează mecanismul mafiot şi instituie legal construirea sistemului feudal de caste: boierii cu boierii – iobagii cu iobagii.

Poate în acest moment clasa de mijloc tare gălăgioasă – alo, Bobo, opriţi-vă puţin din joaca de la groapa de nisip – ar trebui să înţeleagă că le sunt vizați şi copiii lor. De obicei tradiția e aşa: clasa asta se solidarizează în sus nu în jos. Acum cred că e cazul să vă solidarizați în jos, că din această zonă de mijloc se cade uşor şi se ajunge la sus nu prin educaţie. Şi de cădeţi să cădeți măcar în groapa de nisip. Să luptăm măcar pentru câteva pârghii şi plase de siguranță. Sau nu e clar? Căci plasa de siguranţă este atunci când ai un sistem educaţional universal, gratuit şi de bună calitate pentru o pătură largă, pentru toţi nu doar pentru „copii de la centru”.

Grosul populaţiei nu stă la centru şi nu are ce da de mâncare la copii – de unde să aibă bani de meditații? Sau am uitat de unde venim? Grosul clasei de mijloc şi al pretinsei „elite” sunt copii de ţărani şi muncitori. Am uitat ce şansă imensă ne-a oferit educaţia?