Discuțiile nu erau raționale despre cum ne-ar fi fost de folos NATO sau UE, totul era o emoție, părea că trebuie să ne spălăm de comunism și să ne facem americani, francezi peste noapte.

Am avut decenii în care am participat sau am fost trași în tot felul de acțiuni dureroase, cinice, toate învelite în plapuma acelei „noi suntem cu ăia bunii”. Am avut închisori secrete CIA cu tortură și tot tacâmul, nu le-am recunoscut. Am fost în războaie cu aliații care au făcut praf Orientul, nu contează, am fost cu ăia bunii și am citit cartea eroului Ciucă. S-a aplaudat cu intelectuali și cu analiști cu master plagiat la academia SRI orice acțiune militară cel puțin dubioasă, a fost diabolizată orice critică.

Ei bine, suntem în momentul în care chiar nu mai crede nici dracu‘ în cercul lumii bune și morale din care am face parte. Ultimul episod a fost cu Ucraina, costuri uriașe sociale, un război la care a contribuit și o politică iresponsabilă a Vestului, o agresivitate incredibilă a păturii milităroase democrate (remember Nuland și H. Clinton?), nu doar brutalitatea lui Putin. Acum acțiunile Europei în ce privește războiul din Ucraina nu mai au nicio susținere populară. Nu pare să conteze.

Ce trăim acum e un vid enorm creat și de clătinarea hegemonului american, de instabilitatea globală, dar e și un vid local în care critica e numai pe bază de conspirație, iar raționamentele liderilor sunt cinice și parcă mereu antialegători. Lideri slabi europeni se chinuiesc să furnizeze ceea ce e limpede că alegătorii nu vor, militarizare și război „de prevenție, defensiv”, visează probabil să se dreagă economic prin producție de drone.

Am amânat nunta, am făcut sacrificii

Zilele trecute, Meerz, cancelarul Germaniei, justifica atacul Israelului spunând că acesta „ar face treaba murdară în locul nostru”. Apoi oficialitățile israeliene au denunțat atacarea unui spital de către iranieni, după ani în care personal medical și spitale din Gaza au fost spulberate sistematic de trupele IDF.

Netanyahu, premierul israelian, și-a îndemnat concetățenii la sacrificii, i-a îndemnat să accepte că sunt și pierderi de vieți omenești și costuri pe care fiecare le plătește. Apoi, a dat propriul exemplu: a fost nevoit să amâne pentru a doua oară nunta fiului său! A spus-o calm, nepăsător, ca și cum o amânare de nuntă chiar ar putea mângâia o familie israeliană cu membri morți în conflictele ultimilor ani. Să mai vorbim de Trump care tot face „pace” și face praf?

Liderii tot sunt acuzați de ipocrizie. E greșit, ipocrizie era când Obama dădea drumul la stoluri uriașe de drone și apoi lua Nobel pentru pace. Acum nu e ipocrizie, acum vedem cum liderii emisferei nord-vestice, la care am aderat și noi, nu ne mint, ne-o spun în față, trebuie să bombardăm și nici măcar nu ne mai obosim să livrăm povești despre cât de buni suntem în adâncul sufletului nostru.

Cum e cinismul la noi?

Suntem tratați ca niște persoane fără discernământ. Un an cu o sarabandă de minciuni, cu alegeri unde nu s-a ales din prima cum trebuie, și unde se dezbat politici economice, tăieri mai ales, DUPĂ alegeri, nu înainte. Suntem într-o criză economică, dar Nicușor Dan și partidele o fac criză politică. Eu zic că, dacă te votează totuși atâtea milioane de români, poți să sari peste vreo două recepții și să pui la punct un guvern.

S-a făcut o întreagă telenovelă din faptul că Nicușor Dan a promis pe la nu știu ce emisiune că nu mărește TVA. Telenovela e completată de Bolojan, omul responsabil care taie. Ce nu mai simțim, pentru că am fost deja dresați în atâta baltă de cinism, este cum ne-au dus ușor într-un fel de arenă în care privații cei responsabili privesc cum fură bugetarii banii.

Există niște zone de lux nesimțit, pe la justiție, servicii, consilii de administrație, corect. Dar să fim serioși, banii sunt în primul rând în atâtea firme private unde se zburdă la negru sau la gri. Dacă ANAF colecta TVA cum trebuie, aveam probleme mult mai mici. Dacă munca nu era încă atât de multă la negru și gri, din nou am fi avut probleme mult mai mici.

Și totuși ne-au dresat. Deja am acceptat că vom plăti direct o notă de plată nu știm exact pentru ce, de la sine înțeles e că ne vom juca și de-a piața liberă în energie, că vom rupe cu investiții militare.

Cinismul politicienilor e totuși mic față de lecții de morală luate de la: specialiști în exportat averile în paradisuri fiscale, de la ziariști pe economic care n-au învățat decât să repete ce le zic patronatele, Țirieci care n-au pe ce cheltui banii, consilieri precum Anastasiu (ce-o fi fost totuși în capul lui Nicușor cu sfetnici precum ăsta sau cu Fota și alte arătări din era Băsescu) sau investitori care uită că în România sunt taxe de paradis fiscal și se prefac că plâng de mila muncitorilor super-taxați.

