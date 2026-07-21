Dana Budeanu, verdict neașteptat pentru ținuta Cristinei Chiriac. Cum a apărut Procurorul General al României

Dana Budeanu a reacționat după apariția Cristinei Chiriac, șefa Parchetului General, la recepția organizată cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne. Procurorul General al României a ales pentru eveniment o rochie galbenă, iar ținuta sa a atras atenția creatoarei de modă, cunoscută pentru comentariile directe pe care le face despre aparițiile vestimentare ale persoanelor publice.

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Dana Budeanu, reacție după apariția Cristinei Chiriac la recepția de Ziua MAI

Dana Budeanu, cunoscută pentru modul direct în care analizează ținutele persoanelor publice, a avut de această dată numai cuvinte de apreciere la adresa Cristinei Chiriac, șefa Parchetului General. Aceasta a participat la recepția oficială organizată cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde a purtat o rochie galbenă.

Apariția Cristinei Chiriac a atras atenția creatoarei de modă, care a distribuit pe rețelele de socializare imagini de la eveniment și a comentat alegerea vestimentară a Procurorului General al României.

Reacția a fost cu atât mai remarcată cu cât Dana Budeanu este cunoscută pentru verdictele sale dure atunci când vine vorba despre vestimentația politicienilor, funcționarilor publici sau a altor persoane aflate în atenția publicului.

Ce a spus Dana Budeanu despre ținuta șefei Parchetului General

Pentru recepția oficială, Cristina Chiriac a ales o rochie galbenă, cu o croială adaptată unui eveniment de acest tip. Dana Budeanu a remarcat atât ținuta, cât și accesoriile purtate de aceasta și a publicat un mesaj în care și-a exprimat aprecierea pentru apariția șefei Parchetului General.

„Cristina Chiriac. Șefa Parchetului General! S-a terminat toată șmecheria efectiv! Superbă! Am rămas fără cuvinte! Absolut divină! Am simțit-o venind de la primii cercei de la audieri! Top, top!”, a scris Dana Budeanu în descrierea imaginilor în care apare Cristina Chiriac.

Comentariul creatoarei de modă a atras atenția și asupra celei care conduce în prezent Parchetul General, Cristina Chiriac fiind numită în funcție în primăvara acestui an.

Cine este Cristina Chiriac, șefa Parchetului General

Cristina Chiriac are 42 de ani și o experiență de aproximativ 17 ani în magistratură. Aceasta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2006, iar în 2010 a finalizat cursurile Institutului Național al Magistraturii (INM).

Cariera sa de procuror a început la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, unde a activat în perioada 2010-2014. Ulterior, Cristina Chiriac și-a continuat activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui și a lucrat, pentru o perioadă scurtă, și în cadrul DIICOT Vaslui.

Un alt moment important în cariera sa a venit în 2015, când s-a alăturat Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași. Începând cu anul 2022, Cristina Chiriac a ocupat funcția de procuror-șef al structurii teritoriale.

În perioada în care s-a aflat la conducerea DNA Iași, structura a instrumentat dosare care au vizat, printre alții, primari, președinți de consilii județene, polițiști de frontieră, vameși și medici.

Cristina Chiriac a fost numită Procuror General al României în aprilie 2026

Pe 15 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind numirea Cristinei Chiriac în funcția de Procuror General al României. Numirea a venit la propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu. În contextul numirii sale, președintele a făcut referire la activitatea desfășurată anterior de Cristina Chiriac la Iași și a descris DNA Iași drept „cea mai performantă structură teritorială din România”.

Astfel, după anii petrecuți în parchetele din Bârlad și Vaslui și experiența acumulată în cadrul DIICOT și DNA, Cristina Chiriac a ajuns în 2026 la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cine este soțul Cristinei Chiriac

În ceea ce privește viața personală, șefa Parchetului General a preferat să rămână departe de expunerea publică. Cristina Chiriac este căsătorită cu Adrian Chiriac, care este judecător în cadrul Curții de Apel Iași.

Cei doi au păstrat de-a lungul timpului discreția în ceea ce privește viața de familie, iar apropiații îi descriu drept persoane dedicate profesiilor lor.

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