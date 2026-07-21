Ce e mișcarea Cockroach Janta Party

Născută inițial ca o campanie online în mai 2026, mișcarea „Cockroach Janta Party” (CJP) a devenit rapid un simbol al nemulțumirii Gen Z față de șansele reduse de angajare și sistemul educațional deficitar.

„Acest protest reflectă o secțiune mult mai largă a societății indiene”, a declarat Yamini Aiyar, analist și cercetător la Universitatea Brown, citată de DW.

Ea subliniază că educația, odată considerată calea către o viață mai bună, a devenit acum o problemă politică majoră pentru tinerii indieni.

Tinerii din sate vor educație

Protestele recente amintesc de mișcări similare din istoria Indiei, cum ar fi „India Against Corruption” (2011) și demonstrațiile agricultorilor din 2021, care au forțat guvernul să abroge legile agricole controversate.

Totuși, experții observă că CJP nu dispune de o rețea națională solidă, un factor care a susținut succesul altor mișcări. „Energia acestor studenți arată că drumul către parlament trece prin străzi”, a declarat activistul Yogendra Yadav, citat de DW.

Intervenția brutală a autorităților a stârnit furia publicului. „Am văzut tineri răniți și sângerând. Curajul lor îmi dă speranță”, a spus Vasundara Singh, profesoară din Bihar, pentru DW.

Studenții din mediul urban sunt principalii susținători ai CJP, dar experții cred că mesajul mișcării poate ajunge și în mediul rural. „Tinerii din sate nu mai văd agricultura ca singura lor opțiune. Nemulțumirea față de sistemul educațional este aceeași peste tot”, a explicat analista Radhika Ramaseshan.

Guvernul, forțat să poarte negocieri

Deși „Cockroach Janta Party” se confruntă cu provocări organizatorice, mișcarea a reușit să forțeze guvernul să deschidă discuții.

Miniștri importanți, inclusiv Amit Shah și J P Nadda, au avut întâlniri cu liderii protestatarilor.

„Vom analiza cum să răspundem cerințelor studenților”, a afirmat un deputat BJP sub anonimat, conform DW.

Modul în care CJP va reuși să transforme nemulțumirea locală într-un fenomen național rămâne de văzut. „Furia este acum îndreptată către guvern. Durabilitatea mișcării depinde de capacitatea CJP de a-și extinde apelul”, a concluzionat comentatorul Apoorvanand pentru DW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE