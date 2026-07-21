 
 @skynews Supporters of India's youth-led "cockroach" movement faced police batons and tear gas as they tried to march to parliament to demand the education minister's resignation. Sky's Neville Lazarus reports. #India #Politics #WorldNews ♬ original sound  - Sky News

Ce e mișcarea Cockroach Janta Party

Născută inițial ca o campanie online în mai 2026, mișcarea „Cockroach Janta Party” (CJP) a devenit rapid un simbol al nemulțumirii Gen Z față de șansele reduse de angajare și sistemul educațional deficitar.

„Acest protest reflectă o secțiune mult mai largă a societății indiene”, a declarat Yamini Aiyar, analist și cercetător la Universitatea Brown, citată de DW.

Ea subliniază că educația, odată considerată calea către o viață mai bună, a devenit acum o problemă politică majoră pentru tinerii indieni.

Tinerii din sate vor educație

Protestele recente amintesc de mișcări similare din istoria Indiei, cum ar fi „India Against Corruption” (2011) și demonstrațiile agricultorilor din 2021, care au forțat guvernul să abroge legile agricole controversate.

Totuși, experții observă că CJP nu dispune de o rețea națională solidă, un factor care a susținut succesul altor mișcări. „Energia acestor studenți arată că drumul către parlament trece prin străzi”, a declarat activistul Yogendra Yadav, citat de DW.

Intervenția brutală a autorităților a stârnit furia publicului. „Am văzut tineri răniți și sângerând. Curajul lor îmi dă speranță”, a spus Vasundara Singh, profesoară din Bihar, pentru DW.

Studenții din mediul urban sunt principalii susținători ai CJP, dar experții cred că mesajul mișcării poate ajunge și în mediul rural. „Tinerii din sate nu mai văd agricultura ca singura lor opțiune. Nemulțumirea față de sistemul educațional este aceeași peste tot”, a explicat analista Radhika Ramaseshan.

Guvernul, forțat să poarte negocieri

Deși „Cockroach Janta Party” se confruntă cu provocări organizatorice, mișcarea a reușit să forțeze guvernul să deschidă discuții.

Miniștri importanți, inclusiv Amit Shah și J P Nadda, au avut întâlniri cu liderii protestatarilor.

„Vom analiza cum să răspundem cerințelor studenților”, a afirmat un deputat BJP sub anonimat, conform DW.

Modul în care CJP va reuși să transforme nemulțumirea locală într-un fenomen național rămâne de văzut. „Furia este acum îndreptată către guvern. Durabilitatea mișcării depinde de capacitatea CJP de a-și extinde apelul”, a concluzionat comentatorul Apoorvanand pentru DW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Viva.ro
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
GSP.RO
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Politică 15:26
PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Politică 09:02
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Parteneri
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Adevarul.ro
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională
Fanatik.ro
Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Financiarul.ro
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Stiri Mondene 17:51
Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Stiri Mondene 16:57
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
ObservatorNews.ro
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
GSP.ro
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Redactia.ro
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Politică 17:54
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Dana Budeanu, verdict neașteptat pentru ținuta Cristinei Chiriac. Cum a apărut Procurorul General al României
Politică 16:59
Dana Budeanu, verdict neașteptat pentru ținuta Cristinei Chiriac. Cum a apărut Procurorul General al României
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro
Fanatik.ro
CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
Spotmedia.ro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor