Cum funcționează „frigiderul pentru oameni”

Cutia individuală de răcire a fost creată pentru muncitorii și persoanele expuse temperaturilor extreme care afectează Japonia. Potrivit companiei, utilizatorul intră în cutia din oțel inoxidabil și se așază pe un scaun montat în interior. Cabina este menținută la o temperatură de aproximativ 15 grade Celsius, iar mai multe jeturi de aer răcit până la 5 grade sunt îndreptate spre zonele corpului prin care căldura poate fi eliminată mai repede.

🇯🇵 Japan just introduced a real-life "Human Refrigerator." 🧊



The Do Hiemon Box is a one-person cooling booth designed to fight extreme heat.



• Cools your body in as little as 5 minutes

• 15°C cabin with 5°C airflow directed at your head, neck, shoulders & back

• Built for… pic.twitter.com/4VqRwxxOEH — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) July 21, 2026

Compania recomandă ședințe de răcire de aproximativ cinci până la zece minute. Dispozitivul are trei trepte de funcționare și se oprește automat după 20 de minute, pentru ca utilizatorul să nu rămână prea mult în frig. Reprezentanții Trusco susțin că sistemul poate reduce rapid căldura acumulată în corp și poate fi folosit ca spațiu de odihnă temporară pentru prevenirea problemelor provocate de temperaturile ridicate, mai ales pentru o persoană care prezintă semne de epuizare din cauza căldurii. Dispozitivul nu înlocuiește însă intervenția medicală în cazul unei insolații sau al unei stări grave.

Dispozitivul pentru caniculă costă cât o mașină

„Frigiderul pentru oameni” a fost scos la vânzare în Japonia la 1 aprilie 2026 și costă 1,5 milioane de yeni înainte de taxe, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro. Dispozitivul funcționează la o priză obișnuită de 100 de volți și nu necesită lucrări speciale de instalare. Are roți, astfel încât poate fi mutat dintr-un loc în altul, și o protecție la apă care permite folosirea sa inclusiv în anumite spații exterioare.

Potrivit producătorului, consumul de energie este de aproximativ 15,8 yeni pe oră, adică 8–9 eurocenți pe oră. Costul ar fi cu aproape 48% mai mic decât cel al unui aparat de aer condiționat care răcește o zonă limitată.

Unde ar putea fi instalate cutiile de răcire

Companiile japoneze nu se așteaptă ca produsul să fie cumpărat pentru locuințe. El este destinat în special firmelor, instituțiilor publice și organizatorilor de evenimente și pot fi instalate în fabrici, depozite, pe șantiere, în zone agricole sau în alte locuri în care angajații lucrează ore întregi în căldură.

Producătorii spun că dispozitivele ar putea fi folosite și în școli, centre comerciale, baze sportive sau la festivaluri în aer liber, pentru ca oamenii să se poată răcori rapid. O astfel de unitate a fost oferită administrației orașului Maebashi, din prefectura Gunma, unde poate fi folosită gratuit de vizitatorii clădirii.

Japonia a introdus un termen special pentru zilele cu peste 40 de grade

Lansarea dispozitivului vine după mai multe veri cu temperaturi record în Japonia și după înăsprirea regulilor privind protejarea angajaților care lucrează în căldură. În 2026, Agenția Meteorologică din Japonia a introdus denumirea „kokushobi” pentru zilele în care temperatura ajunge la cel puțin 40 de grade Celsius. Termenul poate fi tradus prin „zi cu arșiță severă” sau „zi brutal de fierbinte”.

Recordul național de temperatură a fost stabilit în august 2025, când în orașul Isesaki, din prefectura Gunma, au fost înregistrate 41,8 grade Celsius. Autoritățile japoneze le recomandă oamenilor să evite activitățile în aer liber în perioadele cu temperaturi extreme, să consume suficiente lichide și să verifice starea rudelor și a vecinilor în vârstă.

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