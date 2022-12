Austria a devenit deodată mai toxică decât Ungaria, copilul-problemă al Uniunii Europene care și el a uzat de dreptul de veto când a fost vorba de ajutorul acordat Ucrainei.

– Prin faptul că România a cerut vot direct ca să se consemnze cine și de ce se opune, țara noastră a trecut în sfârșit de la politica „capului plecat” la Bruxelles. Austriecii se așteptau să cerem amânare, nu am dorit, în sfârșit începe și diplomația românească să miște la Bruxelles. Ar trebui să învățăm de la polonezi în acest domeniu, întotdeauna când e ceva ce le periclitează situația, Polonia face minoritate de blocaj.

– După Polonia, România e cea mai mare și mai importantă țară din zonă, mai ales în contextul invaziei ruse din Ucraina. Așa că trebuie să ne jucăm cărțile mai bine. Țări mai mici, precum Austria și Ungaria, care sunt oricum prietene cu Rusia, nu doresc asta și se simt amenințate dacă România ar fi mai puternică.

– România trebuie să „bată fierul cât e cald” și să continue să facă lobby constant pentru aderarea la Schengen, deoarece acum avem un capital de simpatie și de imagine în statele occidentale, din cauza nedreptății făcute.

– În niciun caz nu trebuie să recurgem la măsuri stupide, ca să le dăm apă la moară altora. Nu ar trebui să scădem ajutorul pentru Ucraina, nu ar trebuie să ne separăm de Bulgaria ca să nu le facem și lor ce ne-au făcut nouă austriecii.

– Nu ar trebui acum să căutăm Austria ca să semnăm ceva contracte energetice, de genul gaze din Marea Neagră sau renegocierea legii offshore, pe care Petrom o dorește. Croația a semnat cu Austria o înțelegere pentru transportul de gaze lichefiate fix cu câteva săptămâni înainte de votul pentru Schengen, iar Croația a fost primită. Poate sunt, poate nu sunt legături directe, cert e că dacă România nu dorește să să fie tratată ca un cetățean de mâna a doua în UE, atunci nici nu trebuie să se comporte ca unul.

– Argumentul migrației dat de Austria e un fake news ordinar, destinat probabil să servească pentru alegerile interne.

– Asta nu înseamnă însă că trebuie tratată cu superficialitate problema imigrației. În 2015, cancelarul german Angela Merkel chema imigranții în Uniunea Europeană, iar austriecii simpli îi ajutau cu haine și mâncare. Între timp, situația s-a schimbat masiv, pentru că situația socială s-a schimbat masiv. Pentru că orice imigrație masivă e însoțită de o creștere a criminalității. În Suedia, majoritatea cazurilor de viol condamnate au ca autori imigranții.

E adevărat că vorbim despre cazuri ajunse în justiție (nu de totalul agresiunilor), iar un migrant e mai ușor de condamnat decât un localnic, după cum, tot în Suedia, ne-a arătat-o cazul unui compatriot al nostru, ucis de un grup de tineri localnici, care însă, după o judecată care a indignat societatea, au scăpat apoi. Judecătorii au dat vina pe ciroza victimei, românul bătut cu sălbăticie.

Să nu uităm și că Franța lui Sarkozy trimitea înapoi în România cerșetorii romi, iar Marea Britanie a ieșit din UE fix pentru a putea controla migrația peste Canalul Mânecii.

– Imigrația nu este doar o fantasmă în capul cancelarului austriac, este o îngrijorare a cetățenilor obișnuiți. Nu e singura, se adaugă acum frustrărilor legate de inflație și de criza energetică. Dar e de ajuns să vezi știri din Molenbeek – unde ai impresia că nici nu ești în Uniunea Europeană, ci prin Orientul Mijlociu – sau să vezi mitingurile pentru introducerea sharia în Marea Britanie. E o problemă a omului simplu și trebuie rezolvată la nivelul omului simplu. Să ne prefacem că nu există. Europa nu poate să fie mama tuturor răniților din simplul motiv că la un moment dat se distruge țesătura socială și se rupe contractul între stat și cetățeni. În trecut, fostul președinte Traian Băsescu venise cu o soluție ca nave UE să nu mai lase bărcile imigranților să traverseze Marea Mediterană. Probabil nu se va ajunge acolo, dar tot la o soluție dură se va recurge în mod clar.

Există și oameni în Europa care au o mai mare înțelegere față de migranți, dar s-a conturat tot mai mult o ”oboseală a migrației” în rândul unei părți importante a populației.

– În caz contrar, UE se va schimba rapid după câteva runde de alegeri. Deja extrema dreptă a câștigat în Italia și Austria, în Ungaria îl avem pe Viktor Orban la conducere de peste 10 ani, iar în Franța un sfert din populație o votează pe Marine Le Pen. Nu e de joacă. Dacă vrem ca UE să rămână UE, trebuie păstrată așa cum e acum. Altfel ne vom umple de „Trumpi” mai mici. Iar Rusia și China abia așteaptă.

– Votul Austriei este mană cerească pentru AUR și partidele anti-UE din România. Avocatul și consultantul Gabriel Biriș a scris pe Facebook că „deșteptul” austriecilor va da apă la moară „deștepților” noștri să facă încă și mai multe „binefaceri” țării noastre.

– Cererile de boicot la adresa companiilor austriece sunt fix din categoria asta. Poți boicota acolo unde efectul e mai mare asupra lor decât asupra ta. Astfel, poți face boicot la importurile din Austria, gen energizante Red Bull, sucuri Pfanner, cafele Julius Meinl sau cristale Swarovski. Pentru că la importuri afectezi direct firma austriacă și transmiți un mesaj clar.

– Dar să boicotezi marile companii cu zeci de mii de angajați în România e ca și cum te-ai împușca singur în picior… Afectezi întâi de toate compania autohtonă, apoi angajații, care sunt aproape toți români. Dacă își mută toata lumea conturile și depozitele de la BCR și Raiffeisen crezi că îi afectezi cu ceva pe acționarii din Austria? Nu, doar le creezi probleme băncilor de aici, care sunt bănci românești. În cel mai rău caz, BNR va trebui să le salveze (extrem de puțin probabil să fie nevoie). Iar în cazul în care boicotul le va afecta vor începe să dea afară oameni ca să își repare finanțele. Împreună au 10.000 de angajați și milioane de clienți. Cine credeți că va suferi? La criza din 2008 jubilau toți afonii economiei că suferă bancherii de pe Wall Street, până a venit criza care a afectat planeta ani întregi. Iar bancherii și-au revenit bine-mersi, tot populația a suferit.

– Dacă boicotezi Petrom ce obții? Ei scot 100% din producția de țiței a României și 50% din aia de gaze, bașca fac și vreo 8% din producția de curent. Dacă îi afectezi financiar, cine mai scoate gazul din Marea Neagră?… Ajungi să ajuți indirect tot Rusia, la fel cum a făcut cancelarul Nehammer.

– Dacă Strabag și Porr sunt scoși de pe toate șantierele de stat (mișcare complet contra legii, pentru că se presupune că au câștigat licitații), pe cine bagi să facă autostrăzi? Pe românul Dorinel Umbrărescu ce șantaja statul acum câteva luni, amenințând că oprește lucrul dacă nu primește o ordonanță? Pe chinezi?

– Ceva din aparatul de stat a scârțâit grav. Ne-am concentrat pe problema cu Olanda, de care am știut și am rezolvat-o. Dar de problema cu Austria nu am știut până cu o săptămână înainte de vot. Faptul că nu am știut arată disfuncționalități atât la MAE, cât și la SIE. Am fost luați prin surprindere. Ceva demisii?

– Porcul nu se îngrașă în ajun de Crăciun. În loc să facă lucrurile să meargă pentru că trebuie să meargă, România a preferat să se concentreze diplomatic pe Schengen doar în ultimele trei luni. Nu, trebuie să urmărească constant interesul național.

– Cel mai prost lucru ar fi să începem să ne dăm în cap intern, să ne pasăm vina. La final am ieși mai slăbiți. Toată clasa politică și toți cetățenii ar trebui să fie uniți în jurul acestui obiectiv, la fel cum a fost cu aderarea la NATO și la UE. O aderare ar însemna un plus de 0,5% la creșterea economică pe an, din simplul fapt că șoferii de TIR nu mai stau cu orele sau chiar cu zilele pe la cozi la vamă. Iar pe criza ce se prevede ar fi o mană cerească.

– Lecția cea mare ce trebuie învățată este că „solidaritatea europeană” există doar în capul birocraților de la Bruxelles, iar atunci când cineva are câte un interes și-l va urmări până la capăt. Așa au făcut și Germania, Franța, Italia și Austria când semnau contracte de miliarde pe bandă rulantă cu Rusia, săpând la baza unității europene. Așa este și acum. Sper că e clar acum pentru toată lumea că nu trebuie să te bazezi pe vreun ajutor de la aia dependenți de Rusia.

– Modul de funcționare a Uniunii Europene trebuie reformat. Trebuie delimitat clar ce este criteriu tehnic și ce este decizie politică. Dacă e criteriu tehnic și îl îndeplinești, automat trebuie să devii membru. Altfel, UE va ajunge un fel de URSS, fiecare cu interesele lui. Să nu uităm, URSS a crăpat după ce un lider local – Elțîn – l-a detronat pe Gorbaciov. E de ajuns ca un lider excentric să detoneze tot eșafodajul european. UE va fi cu adevărat unită când neamțului îi va păsa și de grec, când austriacului îi va păsa și de român.

– Și ca să continuăm paralela cu URSS, aceasta s-a spart după ce a pierdut economic Războiul Rece. UE trebuie să rămână relevantă economic, altfel tot la haos se ajunge. Cât timp populația are parte de bunăstare și nu se simte amenințată de ceva, nu va vota extremiști.

