Președintele Iohannis ne-a liniștit. Nu doar România are probleme cu Planul Național de Redresare și Reziliență. „[…] nu noi suntem în această situație, România. Toți suntem în această situație”, ne-a spus președintele, referindu-se la faptul că planul propus de România a fost dat la întors de către Comisia Europeană.

Ce uită însă președintele Iohannis să mai spună este că, de fapt, România este singura în această situație, pentru că doar României i se respinge al doilea PNRR.

Vara trecută, după îndelungate discuții cu oficialii europeni, președintele ne-a anunțat, triumfal și electoral, că el, personal, a negociat și a obținut pentru țărișoară nu mai puțin de 80 de miliarde de euro. Dintre care „peste 30 de miliarde” sau „34 de miliarde” (în funcție de momentul vorbirii) pentru planul ăsta de redresare.

În noiembrie, în plină campanie electorală și, deși este vorba despre un important plan național, nu doar de partid, Klaus Iohannis a participat la lansarea PNRR de către PNL, într-un cadru sobru, de campanie. Fără să dea sume exacte, PNL și Guvernul Orban ne spuneau că banii de la UE sunt ca și veniți în țară și aproape ne certau că încă n-am început să-i cheltuim.

În decembrie, Comisia Europeană a rugat România să-și ia PNRR-ul acasă și să se apuce să-l facă serios, nu în bătaie de joc.

De-abia în februarie 2021 Parlamentul european a votat Regulamentul referitor la Mecanismul de Redresare și Reziliență.

De acolo am putut afla că cele „peste 30 de miliarde” sunt, de fapt, doar 28,04 miliarde (28.046.755.562 de euro, pentru exactitate), împărțiți în două componente: 14.248.020.000 de euro sub formă de granturi nerambursabile și 13.798.735.562 de euro sub formă de împrumuturi.