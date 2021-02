Familia Tunaru din Teleorman și alte două cazuri în care statul este muls în același timp și de soț, și de soție

Nu știm cu ce s-a ocupat domnul Tunaru în timpul comunismului, CV-ul începe după revoluție, când, la 26 de ani, este deja inspector la Finanțe la Teleorman. La 29 de ani se apucă și de facultate, căci doar e ditamai inspectorul la Finanțe la Alexandria. Face facultatea la zi la „Spiru Haret”, deși facultatea nu era acreditată.



Își dă licența la ASE. Acum, cu diplomă la brâu, omul este promovat șef de serviciu și apoi, rapid, director general la Finanțe la Teleorman, timp în care, la 40 de ani, se apucă și de un masterat la ASE.



Atât el, cât și soția domniei sale câștigă bani din mai multe locuri de muncă la stat, cei doi soți având în medie 5 locuri de unde încasau bani de la stat. În 2012, domnul Tunaru făcea din salarii la stat suma de 40.796 de lei.



Un an mai târziu, în 2013, omul promovat de Dragnea la ANAF făcea 256.247 de lei, cu o creștere de 215.451 de lei, o sumă mult mai mare decât salariul anual al președintelui României.



Domnul Tunaru este acum vicepreședinte al Curții de Conturi, în ciuda unor scandaluri oribile de presă legate de cărat de bani pentru PSD și implicarea în preluarea unei ferme de porci de către familia Dragnea.



Împreună, familia Tunaru încasează de la statul cel bun pentru ei suma de 31.444 de lei pe lună. Doamna Tunaru lucrează la DGASPC Teleorman, instituția aia care l-a dus la pușcărie pe domnul Dragnea.



Familia Radu a avut ani cu 18.000 de euro pe lună de la stat



Carmen Radu devine, în 2005, președinta Eximbank, pe un salariu cam de 170 de ori mai mare decât salariul minim. Doamna Radu lucrase până atunci la ANAF și la Horticola SA, iar în timpul lui Ceaușescu, la Întreprinderea de Utilaj Tehnologic (IUT).



Carmen Radu. Foto: Agerpres

Declarațiile de avere și de interese ale doamnei Carmen Radu sunt șocante, o bună parte fiind completate cu un evident dispreț față de lege.



Soțul, domnul Liviu Radu, este un personaj misterios, căci, în ciuda faptului că a ocupat poziții extrem de importante în stat, CV-ul lui este imposibil de găsit. În fapt, sunt cel puțin trei ziare care îl confundă pe soțul doamnei Carmen Radu cu un alt personaj extrem de dubios, fost secretar de stat la MAI în timpul lui Blaga, Cristian David și Gabriel Oprea.



Declarațiile de avere ale doamnei Carmen Radu din 2014 și 2015 arată o realitate înfricoșătoare. Cei doi soți primeau bani din 9 locuri diferite de la stat. Minimum, pe an, domnul Radu încasa 396.561 de lei, iar doamna, 593.972 de lei de la stat. Adică 990.533 sau 82.544 de lei pe lună, peste 18.000 de euro sau de peste 12 ori mai mult decât președintele României.



Lăcomia celor doi este și mai șocantă, dacă considerăm că au mai încasat și un minimum de 475.600 de lei din chirii, vânzare de acțiuni și dividende, lucru care împingea venitul LUNAR al celor doi soți cu NOUĂ slujbe la stat la cifra de minimum 122.177 de lei pe lună. Ambii soți au ascuns veniturile reale, însă, din fericire, nu și colegii lor de consilii de administrații.





Declarația de avere a soțului pentru anul fiscal 2013.

Declarația de avere a soției pentru anul fiscal 2014

În ultimele declarații de avere, doamna Radu nu menționează locul de muncă al soțului. Încasează în continuare foarte mulți bani de la stat, este în comitetul de audit la Hidroelectrica și președinte la Fondul de Garantare al Asiguraților.



În 2020, considerând cuantumul celor două locuri de unde încasa indemnizații, Hidroelectrica și Fondul de Contragarantare, doamna Radu a primit de la stat minimum 438.384 de lei. A încasat și o chirie de minimum 242.521 de lei, ceea ce duce totalul pe an foarte aproape de 700.000 de lei.



Familia Coca-Constantinescu a făcut, în 2018, 15.000 de euro pe lună de la stat



Nici domnul Cornel Coca-Constantinescu nu și-a trecut în CV unde a lucrat înainte de 1990, deși scrie că are „experiență în domeniul financiar-contabilitate” din 1988. Destul de ciudat, câtă vreme începe facultatea abia în 1992.



Cornel Coca-Constantinescu. Foto: Agerpres

Imediat ce termină facultatea, devine, în 1998, șef de serviciu la Banca Agricolă. În numai un an, omul care a terminat la 29 de ani facultatea, ajunge la 31 de ani președinte la o subsidiară a Băncii Agricole. Faptul că Banca Agricolă a avut un prejudiciu de 800 de milioane de dolari și statul (adică noi) am plătit undeva la 150 de milioane de dolari pentru devalizarea ei este, desigur, un detaliu.



Imediat după ce Banca Agricolă este preluată de Raiffeissen, domnul Coca-Constantinescu trece președinte la Romexterra, o altă bancă duhnind a corupție și unde Sorin Vîntu a jucat un rol foarte important. Banca a fost acuzată că a tras o țeapă de 10 milioane de euro celor 21.000 de angajați de la Petrom.



Cariera soției este incredibil de similară. Unde este angajat domnul Coca-Constantinescu este angajată și soția.



În timp ce soțul este președinte de bancă, doamna este directoare și apoi vicepreședinte. În 2012, domnul Cornel termină și Colegiul Național de Apărare, nu de alta, dar este, din 2011, vicepreședinte la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, viitorul ASF. Soția devine director general adjunct la Fondul de Garantare, instituție controlată de instituția soțului. Ca și familia Radu, familia Coca-Constantinescu își ascunde veniturile pe 2013 și 2014 când primeau bani de la cinci locuri de la stat.



Declarație de avere pentru anul fiscal 2014

În mod sigur suma încasată depășea 100.000 de euro pe an. În 2015, 2016 și 2017, familia Coca-Constantinescu a făcut minimum 750.000 de lei pe an de la stat. În 2018 făceau 845.887 de lei pe an. Asta înseamnă cam 15.000 de euro pe lună.



Veniturile fiscale din 2018

În 2019 a fost un an mai slab, pentru că domnul Cornel și-a schimbat locul de muncă. Au încasat doar 42.207 de lei pe lună sau de 3 ori mai mult decât președintele, din patru locuri de la stat.

