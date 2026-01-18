Lelia MUNTEANU

Sună straniu? Mi se pare că sună grandios, pentru început. Până și Macron ar recunoaște. (Macron – un șef de trib de prin Europa, care tocmai ce a declarat „Trebuie să fim temuți!”. Înțeleg că el însuși își face curaj, dar nu așa se rezolvă problemele domestice).

Celui care cu modestie se autointitulează „Președintele Păcii”, Donald J. Trump, care a reușit să oprească cel puțin opt războaie și jumătate, trebuie să îi punem rapid pe creștet coroanele de Împărat al Lumii. Să i le punem, să scăpăm de-o grijă. Altfel, ne va vom trezi în situația penibilă de a și le lua singur.

Faptul că a retras Statele Unite din 66 de organizații internaționale – dintre care doar 31 sunt ale Organizației Națiunile Unite – toate finanțate la greu de predecesorii săi și de sine, când, între 2017 și 2021, vădește o mișcare de „geniu foarte stabil” (cum singur, inspirat, s-a diagnosticat). Gândește prea măreț să nu-l vedem, în viitorul foarte apropiat, confecționându-și propriul ONU, căruia să îi fie PDG (Președinte Director General).

Și când te gândești că totul a pornit de la acel Consiliu al Păcii (parte a Planului Trump pentru Gaza, etapa a doua, demarată zilele trecute). Acest Consiliu al Păcii, în fruntea căruia s-a instalat, nu are încă o componență definitivă. Important e însă că dintre membri nu va lipsi Jared Kushner, personajul cu cea mai înaltă demnitate în Administrația Trump – aceea de ginere al președintelui. 

Adaug, în treacăt doar, că, așa cum am fost anunțați, amintitul Consiliu dispune și de un Comitet: un grup de 15 experți palestinieni. Spectacolul demarării etapei a doua seamănă deocamdată cu un bal mascat. 

Până acum, ni s-a dezvăluit exclusiv numele celui care va conduce Comitetului Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza, dl Ali Abdel Hamid Shaath. Cam tot ce știm despre acesta este că s-a născut în Gaza, este inginer și a fost ministru-adjunct al transporturilor în cadrul Autorității Palestiniene.

Magicianul din Biroul Oval este neîntrecut și în priceperea de a ne ține în suspans. Nu prea mult, căci vom afla totul despre Consiliul Păcii și Comitetul aferent, poate chiar pe 19 ianuarie, la deschiderea Reuniunii Anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.

Trump va descinde acolo în fruntea celei mai mari delegații americane din toate timpurile și – pentru că tema Forumului din 2026 este „spiritul dialogului” –  îi va încânta pe cei prezenți cu noile sale decizii privind destinul planetei. Va monologa, probabil, și despre intenția sa de a institui orwellianismul și la Kiev – un Consiliu al Păcii pentru Ucraina! – treaptă spre Consiliul Planetar al Păcii.

Grandoarea trumpiană va transforma săptămâna viitoare Davosul într-un Sharm El-Sheikh schiabil. Liderii prezenți la eveniment îl vor omagia pe viitorul Împărat al Lumii, cum s-a întâmplat în 13 octombrie 2025, în Egipt, la Marele Summit pentru Pace în Gaza.

Va reuși, nu mă îndoiesc, să convingă onoratul auditoriu și privitor la imperativul geostrategic al SUA, pe care atât de elocvent l-a sintetizat zilele trecute – „Iubesc poporul Chinei, iubesc poporul Rusiei, dar nu-i vreau ca vecini în Groenlanda” – încât a obligat o lume întreagă să se mai uite o dată cu atenție pe hartă.

Cum erau urmăriți de Miliție și Securitate locuitorii din satele României. „Suspecții" filați de autorități erau erau grupaţi în două tabele: „A" şi „B"
Exclusiv
Știri România 10:00
Cum erau urmăriți de Miliție și Securitate locuitorii din satele României. „Suspecții” filați de autorități erau erau grupaţi în două tabele: „A” şi „B”
O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață" de 50 de metri a oprit circulația
Știri România 09:49
O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață” de 50 de metri a oprit circulația
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii"
Stiri Mondene 10:04
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit"
Exclusiv
Stiri Mondene 10:00
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Advertorial
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
