Lucrurile nespuse despre adolescenții de lângă noi. Epoca Untold și invazia drogurilor

Untold înseamnă „nespus”. Avem o categorie de distracție și o generație plină de energie pe care și-o ia din surse „nespuse”. De aceea merită să vorbim despre o epocă Untold. Cel mai simplu exemplu. Se spune tot timpul câtă fericire afaceristică aduce Untold la Cluj: bani, turism etc. Rămâne nespus cât din resursele publice sunt cheltuite pe această fericire. Și unde se duc banii ăia mai exact: către proprietarii de apartamente și ai unor anumite afaceri; și în capital politic, evident. Untold e mai curând un model de confiscare a unui oraș în beneficiul unei pături subțiri.

Peste 50 de milioane de euro au intrat direct şi indirect în Cluj-Napoca datorită Festivalului Untold. | Mediafax Foto / Dan Horia Tautan

Primul șoc pentru un boșorog ca mine e că, uitându-mă la ce agită mulțimile tinerești, nu găsesc decât o constantă: chiar nu se poate fără bani.

Pentru mine și mulți alții de lângă mine, tinerețea a fost despre cum să faci lucruri plăcute fără bani sau cu cât mai puțini. Prin 90 era o glorie să te distrezi fără bani; treptat a devenit un semn sigur de ratare.

Astăzi, și când n-ai bani trebuie să te prefaci cumva că-i ai, altfel ești pierdut. Sunt niște tineri simpatici care le iau interviuri noilor staruri trap, rap, pop de pe la noi. Interviul constă într-o singură întrebare: cu ce ești îmbrăcat? Iar ăla/aia, deși se dădeau miezul nonconformismului, încep să turuie ca niște tocilari ai consumului: balenciaga 800 de euro, vuitton, 2000 de euro, șosete de firmă 100 de euro etc.

Și Untold, și Neversea, și multe alte fenomene „de festival” sau „de club” fac parte din noua distracție care nu se poate fără bani. Sigur că am mai prins și noi câte un festival, concert, dar nu s-a pus niciodată problema să ne rupem de la gură un an întreg ca să luăm bilete undeva. La Untold să-i văd pe BUG Mafia sau Delia?, cei care, oricât îmi sunt de simpatici, au tot bătut țara și au putut fi văzuți și pentru un pahar de bere la zilele orașului Cucuieți, nu doar cu brățări și alte alea?

Sigur, contează locul, contează că se adună atâta lume, DJ, artiști de toate felurile, multă lume, boxele date la maximum. Când se strânge atâta energie într-un loc ai parte măcar de extazul apartenenței. În discuțiile mele cu orice adolescent voi aduce vorba totuși despre singura învățătură pe care le-o putem transmite până nu e prea târziu: dragă soro, nepoate, te poți distra nebunește și fără mulți bani. Iar să fii cu adevărat antisistem, anarhic în bucuria ta, îți trebuie și o scurtă meditație în legătură cu faptul că petreci cot la cot cu Emil Boc sau Ministerul de Interne și cu tot ce-i mai corporatist/conformist în România.

Emiil Boc și Lucian Bode, alături de organizatorii Untold | Foto: Lucian Bode/Facebook

Deși mulți pretind că „dau moda” pe acolo, nu ai să vezi în 90% din cazuri decât o tristă zi de job în care șefului îi vine ideea să ne îmbrăcăm cu toții „ca la Untold”. Nonconformism ultraconformist – recunoști imediat corporatistul care mimează orgasme festivaliere sau copilul de bani gata ori sărăcanul care și-a dat alocația pe un an pe niște „jordani”.

Ce mare distracție adolescentină e aia când te prinzi în horă cu primari, cu toți marii gușteri imobiliari ai momentului și te îmbraci cu branduri de-ți ruinezi părinții?

Trecerea de la alcool la droguri

În ultimul deceniu s-a făcut o trecere hotărâtă de la alcool la droguri. Sigur, a rămas și alcoolul pe acolo pe undeva, însă toată cultura populară a adolescenților a început să se învârtă în jurul drogurilor. Marele start a fost dat legal, dacă vă amintiți. Nebunia „legalelor” a marcat adolescențele și tinerețile unei generații care acum ocupă scena. Sunt artiști cu povești spectaculoase despre lumea drogurilor, nu mai sunt invenții ca în anii 90.

Noi, ăștia de 40+, am consumat cultura drogurilor, dar fără droguri. Sau, mă rog, la cât se bea pe vremea aia, putem spune că și noi ne-am înecat în alt fel de „legale”, în alcool. Însă, fie că ascultai The Doors, Pink Floyd sau Nirvana, știai că ai de-a face cu o narco-poveste. Și atunci, și acum, era mult show off, dar și multă dramă reală. Și atunci, și acum, un star care se autodistruge în văzul lumii avea un aer straniu-autentic.

Însă acum o industrie a drogurilor avem clar, instalată în toate formele de cultură de masă. Un gen muzical aparte a luat situația în mâini: trapul. Avem idoli ai adolescenților care pozează clar ca fiind distribuitori sau eroi-consumatori, avem un look nou, ceva între gothic, hip-hop și Cobain. Artiști precum Ian au o energie punk pe ritmuri trap, asta nu poate fi negat și nu ai cum să nu înțelegi că acea energie e autentică, nu e vrăjeală. Vrăjeala intervine când totul are un aer foarte organizat.

Noua religie

Filosoful german Günter Anders vorbea acum 60 de ani (tradus și la noi, aici), după explozia fenomenului flower power, despre o nouă religie. Parafraza celebra afirmație marxistă, „religia e opiumul popoarelor”, întorcând-o pe dos: „opiumul e noua religie a popoarelor”. Anders prevedea o cultură viitoare în care, de fapt, toleranța pentru droguri era plăcerea de a vedea tineri depolitizându-se, învățând să fie supuși micului extaz, fără alte nemulțumiri și dorințe care să zguduie establishmentul. Și adevărul e că, oricât de conspiraționist ar suna, drogurile merg mână în mână cu un conformism tern, cam ca ăla produs de excesul de alcool (că nici pe ăsta nu-l idealizez). Extazul nu mai e ceva accidental plăcut, extazul e obligatoriu. Când e obligatoriu, ai două variante în acest vitalism nebun: mimezi extazul sau ți-l cumperi.

Așadar, nu mai vorbim de jointul lui Tataee de la BUG Mafia, vorbim de varietăți mari de pastilare pentru distracție, alături de tradiționalele cocaină, hașiș etc.

Am văzut postarea unei tinere care se plângea că e plin de droguri la Untold. M-a pufnit râsul, e o întreagă cultură a drogului de festival în toată Europa, România abia acum face pasul decisiv în direcția respectivă.

Dincolo de naivitatea tinerei înconjurate de droguri, stau două realități: Untold chiar e un fel de zilele Clujului pentru unii, iar cultura drogurilor e încă prea mult pentru ei; apoi, drama e că avem consum mare de droguri periculoase la copii sub 14 ani. Tocmai la aceștia, sincronizarea între cultura muzicală și drog este acum deplină. Ceea ce la generația noastră era doar un derapaj și atât, un joint rătăcit printre sticle de bere, acum a ajuns life-style, un „must”.

Semnalele date de autorități sunt prostești. Unii aleși ai poporului vor pedepse dramatice pentru consum. Cu pedeapsa drastică nu mai faci nimic. Drogurile trebuie în primul rând cunoscute bine, trebuie știute efectele ca să nu avem – cum am mai avut – priviri bovine ale „salvatorilor” însoțind câte un prepuber pe ultimul drum.

Apoi, pe cât de vigilentă se dă poliția în unele situații, pe atât de permisivă e în altele: pe scurt, dacă drogurile produc bani secundari în închirieri, în vânzări de bilete și cafele, atunci sunt tolerabile; ele nu sunt tolerabile doar când ai de controlat zone sociale dificile, atunci îi apucă febra arestărilor. În SUA, drogurile au fost și sursă de distracție tolerată, și modalitate de control la sânge a comunităților ghetoizate în sărăcie.

De la cultură la cotidian

Treburile nu se vor termina aici. Deocamdată suntem la etapa droguri, muzică, festival, un pachet pe care nu și-l permit prea mulți. Dar drogurile sunt populare și în alte medii. Când trăgeau cocaină pe nas primii maneliști ai neamului, mulți traperi nici nu erau născuți. Manelele s-au acomodat cu ideea că și droguri de lux precum cocaina sunt până la urmă noi forme de a-ți arăta puterea financiară și influența.

Faptul că treburile au ajuns atât de pe față ne arată un secret care nu mai e secret. Multe droguri nu mai sunt „recreaționale”, sunt stimulenți pentru viața de zi cu zi. Pentru mulți, acest cotidian este insuportabil fără droguri. Cum scria extrem de expresiv Roberto Saviano, tocmai asta e prostia, să vedem drogurile asociate doar cu petrecerile, când ele au ajuns fortifianți pentru mulți (doctori, șoferi de TIR, vânzători etc.) ca să reziste la job/joburi. Despre asta puteți citi și aici.

Adolescent

Ne întoarcem la adolescent și la cultura „nespusă”, dar ultraprezentă a stimulenților noi. Primul pas ar fi să nu-i lăsăm neapărați, să terminăm cu fantasmele de pedeapsă extremă pentru consum de droguri (au încercat-o și alții, nu rezolvi nimic). Apoi, să prevenim ghetoizarea drogului. Avem în România inegalitate cât casa care se materializează și în trafic de persoane, și în mai intensă ghetoizare – dacă adăugăm la asta autodistrugerea cu drog puternic, pierdem comunități întregi. Nu vom rezolva nimic dacă băgăm comunități întregi la închisoare.

Adolescenți la UNTOLD 2022 | Mediafax Foto / Dan Horia Tautan

Sărakilor!

Una dintre cele mai comune jigniri printre adolescenți e „săracule!” cu variantele „săraki”, „sărăkie” etc. Avem aici o îngrozitoare cultură individualistă crescută fără niciun baraj timp de decenii. Sunt părinți care-și învață odraslele în spiritul de ostilitate și rapt perpetuu. Nici n-are rost să dăm vina pe cultura populară: muzicanții doar cântă ceva deja bine înfipt în societate.

Glumele cu „sărăkia” nu sunt glume, sunt chiar singura viziune asupra lumii care a învins în România. Obsesia e cu atât mai mare cu cât ești mai sărac. Mulți dintre adolescenții noștri trăiesc într-o lume tristă a banilor și publicității în care se și simt foarte bine. Influencerii sunt vârful de lance al vândutului de mărfuri proaste și iluzii prostești pe bani mulți.

Dacă n-ai ce vinde, măcar corpul scoate-ți-l pe un OnlyFans sau videochat, industrii care vorbesc despre bani în timp ce exploatează foarte mulți voluntari visători care cred că pică averile din cer doar dacă îți miști fundul.

Știți care e culmea? Că o oarecare dezinhibare sexuală merge mână în mână cu un conservatorism de toată frumusețea. Vasile Ernu vedea două lumi paralele, Untold și pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Nu s-au făcut studii, dar sunt convins că, de fapt, în mare parte cele două lumi se suprapun (în ce privește credințele, valorile), nu sunt așa diferite cum par. Comercializarea intensă a sexului e complementară cu o comercializare a religiei.

Aș fi greșit înțeles dacă ar simți cineva în acest text moralisme și pudibonderii. Nu, singura mea apăsare e că noi, ăștia bătrânii, nu le-am oferit tinerilor alternativă la consum isteric de orice. Dimpotrivă, i-am învățat să scoată cardul îndată ce ies din casă.

Clujul, cu Untoldul lui, e un exemplu de cum poți să vinzi un oraș întreg pentru liniștea unei pături de proprietari și investitori în imobiliare. E cam ce a făcut Constanța cu Mamaia: o pătură de investitori au distrus imobiliar un loc sperând că vor putea mulge la nesfârșit bani din nevoia românului de plajă.

Este festivalul chiriilor în care mulți se aruncă voluntar ca la o mare nuntă cu dar scump. Ceva ce se vinde drept progresist, european nu e decât o afacere provincială, de margine de Europă.

Adolescenții noștri trăiesc anii frumoși într-o lume a decontului sălbatic. Cine va găsi soluții de turism, de cultură, de educație, care să nu implice atâtea bilete, brățări, vouchere, supt de bani cu nemiluita, va depăși această epocă „Untold”, va oferi oaze de distracție unei tinere generații distruse nu atât de droguri, cât de goana după statut, unde fiecare poză pe Instagram înseamnă apartenență la „ăia care au”. Adevăratul drog nu e drogul, ci drogul arătat altora pentru un alt tip de extaz: „ia uite, bă, am avut bani să-mi iau droguri”. Ăsta e drogul 2.0.

