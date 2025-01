Trăim asaltul rinocerilor în toată lumea. Semnalul a fost dat din America și a ajuns până la noi, în Parcul Carol.

Statul român e, desigur, o caricatură, dar e o caricatură aflată sub asalt. Nu e de mirare că nu se poate apăra nici de hoții de buget, nici de hoții de bijuterii dacice. Suntem vechi, domnule!

Și aici e ceva: lumea are lideri tot mai în etate, trăiască! Dar gerontocrația nu salvează democrația. O îngroapă mai repede.

Impotenții septuagenari care au ajuns să ocupe principalele fotolii prin lume ar fi fost la pensie în oricare altă meserie, în afară de cea de a conduce țări, a mutila destine și a-i îmbogăți mai abitir pe bogați și pe corupți. Oricare alta.

E frumos că în lume la 65-70 de ani te pensionezi și dacă ai condus în viață doar un tractor (nu că ar fi ceva rău cu asta).

Dar țări, iată, poți conduce până la orice vârstă, ba chiar și de pe lumea cealaltă. Dacă ar mai fi trăit Stalin, i-ar fi călărit în continuare pe ruși, nicio îndoială.



Omenirea e, pe de o parte, anchilozată într-un leadership expirat, se confruntă cu provocări climatice fără soluție cunoscută și mai e și buimăcită de o revoluție tehnologică pe care n-o înțelege.



Și atunci, cel mai ușor e să se întoarcă la trib, să facă din nou turmă și să pună mâna pe bâtă în numele unor idei ceva mai vechi, care au avut timp să se sedimenteze.



Iar asta se cheamă, vezi Doamne, „patriotism” de rit nou. Ăsta e „suveranismul” modern. Nu e. E doar o neorinocerizare care ne readuce mai aproape de grotă decât de idealurile mileniului al III-lea.

E drăguț și că i-a trimis președintele Columbiei o scrisorică lui Trump (altfel, cultă, frumos), dar pleacă de la aceeași premisă greșită ca doamna Lasconi: că locatarul de la Casa Albă ar citi vreodată altceva decât elogii pentru sine.

În altă ordine de idei, alde Georgescu au întinat numai nobilele idealuri ale lui Mister Bean. În afară de a parazita tema „patriotelui naționale” și a delira conspiraționist, muzică pentru urechile Moscovei, Georgescu n-are nimic nici de zis, nici de arătat. Nimic. Zero absolut.

Dar e vremea lor, vremea nulelor gălăgioase, care atrag ca magnetul oameni care nu-și mai găsesc rostul în lume și la adăpostul turmei își răsfață animalul interior.



Când, peste două decenii, se vor trezi ca dintr-un vis urât, ca dintr-un coșmar, oamenii lui 2040 vor îngropa anii 2020 în explicația că „așa au fost vremurile”.



N-au fost în mod necesar așa vremurile. Au ajuns să fie așa pentru că s-a tăcut laș încă o dată în fața asaltului rinocerilor. Iar cine tace e complice.



Nu suntem la fel. Românii: să fure, dar să ne dea și nouă! Rușii: să invadeze și să ucidă, dar să ne dea și nouă!

Americanii: hei, hai să punem un oranjgutan îmbătrânit în rele la Casa Albă, să alegem un plăvan de bani gata, îmbogățit până la pierderea echilibrului mintal din combinații făcute de avocatul mafiei din New York, un bădăran afemeiat, în ciuda insesizabilei voinicii, care a reușit să dea faliment până și cu cazinouri, fiindcă l-am văzut noi într-o emisiune televizată în care urla despre visul american, bani, curvăsărie și obiecte, și apoi a rupt și pe twitter debitând imbecilități non-stop, un ditamai plăvanul făcut grămadă de dolari, cu zece cuvinte în tot vocabularul, geniu stabil în vrăjeala de telemarketing a vânzătorilor de Biblii la mâna a doua, atinge ecranul, ce rău are să se întâmple, hai!



Sigur, dacă toată mascarada este doar un copil de extraterestru care se joacă jocul video „Planeta retarzilor” e chiar OK, se joacă frumos. Dacă nu – nu prea.



Secolul american se apropie, iată, de sfârșitul previzibil, decăzut într-un circ de duzină, măcar se distrează poporul cât e devorat de colesterolul rău, măcar se distrează cu clovnul portocaliu tot dând din mânuțele alea două cât zice „China, China, China!”.



Într-adevăr, China. A câștigat de pe urma globalizării cel mai mult, e pe primul loc în cursa pentru mai multă inteligență artificială și nu e deloc o veste bună pentru biata planetă, bine că e apocalipsa climatică după colț.

Poate ați uitat pandemia care a început acum șase ani din China și a căpătat dimensiunile acela teribile „grație” felului catastrofal în care a fost gestionată problema de Partidul Comunist Chinez. Dincolo de conspirații stă adevărul elementar și deplin ignorat că pandemia a fost o nenorocire începută în China.



Peste tot în lume, democrațiile au de suferit, fiindcă dictaturile, regimurile iliberale, autocrațiile au intrat în hora capitalului fără principii și fără morală, carevasăzică nu le are.



Hai să facem business cu dictatorii, hai să nu ne intereseze drepturile omului (oricum sunt doar un construct imaginar), hai să ne uităm doar pe rezultate contabile, hai să dăm tehnologiei toată inteligența și toată memoria și să vedem ce iese. Hai să fim analfabeți istoric și științific, o să fie drăguț.

Cum frumos ar rezuma regele Hagi, am pus castraveți și am obținut pepeni nucleari.



Desigur, în peisajul general, parte bâlci, parte lagăr (frumos, ca-n Belarus, călare pe tractoare), românii se dau jos din bolizii cu volan pe dreapta înmatriculați în Bulgaria, dau mână cu mână, horesc în weekendul prelungit etern și sunt încă la nivelul la care se uită în gura lui guru, împărtășindu-se cu drag cu jetul de aur al ideilor sale, copiate de la protocroniștii lui Ceaușescu, despre glie, strămoși, varză și mânz.

Peste opt miliarde de pământeni și seducătorul poporului român este acest Daea trecut prin școala securiștilor bătrâni de exterior. Bine, atunci, cum s-ar spune: adio și n-am cuvinte. Deși mai am cuvinte.



La români, progresiștii și conservatorii se bălăcesc deopotrivă în rumegușul aceleiași limbi de lemn. Și unii, și alții sunt cuprinși de „asumare”, de „fain”, de oribilul „ca și”.

Și, desigur, totul cu drag, cu mai mare dragul, cu tot dragul. Acestea fiind spuse, că e călare pe buget tot Ciolacu, tăvălindu-se prin datorii ca Maradona pe un munte de cocaină, trece așa, ca un detaliu.



Energie! Să te conducă Burduja să orice și tălică să fii toată ziua cu tot dragul în gură – abia asta înseamnă să fii român în secolul XXI.

Of, că s-au făcut copiii țeparilor din tranziție mari, trece timpul ca nebunu, parcă ieri erau furate Bancorexul, Banca Internațională a Religiilor și, nu în ultimul rând, înaintea coifului de la Coțofenești, Dacia Felix cu totul.



Toate au fost la vremea lor ceva exagerat, vorba cântecului, bine măcar că s-a umplut lumea de trumpiți. Chiar așa, ce ar putea să meargă rău? N-are ce. E minunat, e spectaculos, e fabulos, e grozav din nou.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

