Să nu o mai facă așa cum o făcea Emil Bobu în fața lui Ceaușescu în 17 decembrie 1989. Și, spre deosebire de atunci, să îl lase să plece.

În 17 decembrie 1989, Ceaușescu văzând ce se întâmpla la Timișoara, a amenințat că părăsește ședința Comitetul Politic Executiv al Partidului Comunist Român (CPEX), și le-a cerut să își găsească un alt secretar general al partidului. Bobu și compania s-au ploconit, l-au implorat să rămână.

Așa și oamenii de nimic, de acum, cu Bolojan, în proximitatea adoptării „pachetului doi fiscal”, după ce primul pachet de „reforme” i-a lovit exact pe cei care plătesc, și nu pe cei care parazitează.

„Credeți-mă că nu este nicio bucurie, niciun fel de câștig să fii premierul României într-o asemenea situație. Eu am acceptat această mare responsabilitate știind că prin măsurile pe care le voi adopta risc să îmi compromit imaginea publică. Dar doar să stai pe un post și să nu poți face nimic, mai bine pleci de acolo, iar cei care au idei bune n-au decât să vină și să le pună în practică”, a spus Bolojan. Exact ca Ceaușescu la CPEX.

În esență, Ceaușescu cerea aprobarea CPEX-ului să tragă să tragă în populație nu doar la Timișoara – iar ploconirea a condus la acceptul de a scoate armata pe stradă și la București. Dacă vreți, eu o văd ca pe o analogie între „Pachetul 1” de măsuri fiscale (Timișoara) și „Pachetul 2” (București).

Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice
Recomandări
Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice

În esență, se repetă o mișelie din punct de vedere economic de tip „21 decembrie”, pe plan economic, și cu efecte devastatoare pentru populație. 

Pentru ca unii să își păstreze puterea, rețelele de influență, și capacitatea de furt din bani publici.

Pachetul 1 a tras cu toate armele în puterea de cumpărare a populației și a subminat capacitatea companiilor românești în a deveni mai competitive: majorare de TVA, majorare de accize, majorare de impozite – toate biruri mai mari luate bunilor platnici, nu evazioniștilor.

La acest pachet a contribuit și Tudor Postelnicu al politicii monetare, care, prin majorarea tip joc operativ a dobânzilor din piață, urmată de promisiunea făcută capitalurilor vagaboande că dobânzile vor rămâne cele mai ridicate din Uniunea Europeană și ar putea să fie oricând chiar și ridicate („sper să nu fie nevoie de creștere”), a apăsat și el pe trăgaci în puterea de cumpărare a populației.

Mai mult, țarul politicii monetare pare să încerce o bucurie de neînțeles, atunci când vede că scade consumul populației, și piața de forței muncă produce șomeri: exact pe dos față de cum se întâmplă la Banca Națională a României – unde veniturile cresc, proporțional cu numărul consilierilor de strategie, în timp ce pensiile și alocațiile sunt înghețate și erodate de inflația de 10%.

Trump s-a dezlănțuit într-un interviu exclusiv imediat după întâlnirea cu Putin. Cum a răspuns la întrebările fierbinți
Recomandări
Trump s-a dezlănțuit într-un interviu exclusiv imediat după întâlnirea cu Putin. Cum a răspuns la întrebările fierbinți

Bolojan amenință acum cu demisia, dacă nu se aprobă „Pachetul 2”. Adică:

  • noi impozite și taxe
  • „schimbarea paradigmei în care tratăm multinaționalele”. 

Printre altele, Bolojan vrea creșterea capitalului social pentru companii (descurajarea antreprenoriatului, deja decapitalizat de dobânzile lui Isărescu și măsurile lui Bolojan). Oare de ce în Bulgaria, stat performant fiscal și monetar și care aderă la euro și are dobânzi la jumătate față de România, pentru a înființa un SRL, este suficient un capital social de un euro?

Printre altele, cei care obțin venituri din chirii (și le declară, deci nu evazioniști), sunt supra-taxați. 

Mai mult, cei care obțin venituri din chirii pe termen scurt, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal. Păi cei care obțin venituri din chirii pe termen scurt, își încasează banii cash? 

Nu are fiscul acces la toate datele bancare să vadă pe cardul cui intră și ce sume intră, astfel încât, în cazul nedeclarării acestor venituri, să stabilească totuși baza de impozitare? 

În fapt, este doar o altă măsură de supra-taxare a celor care declară, pe care îi pui să și cumpere aparate de marcat de la firma „nașului Pandelică”. 

Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Recomandări
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa

Pe lângă faptul că este de neînțeles de ce trebuie să plătești contribuție de asigurare socială de sănătate pentru veniturile din chirii. Riști să te îmbolnăvești incurabili dacă, din economisiri, ai cumpărat o proprietate pentru închiriere și obții venituri pasive? De ce nu doar impozit pe venit?

Mai mult, Bolojan vrea să crească contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități independente. Îi enervează rău cei care gândesc și acționează liber. În esență, Este o altă măsură de descurajare și inhibare a antreprenoriatului și de ținere a populației într-o stare de semi-sclavie, față de patron – fie el privat sau public, ca salariat.

În același sens pot interpreta și prigoana asupra investițiilor de capital: majorarea impozitului pe dividende la 16% și limitări în ceea ce privește distribuția de dividende , în condițiile în care CPEX-ul lui Bolojan înțelege că atunci când ajunge în incapacitate de plată, datorită propriei incompetențe, e normal să confiște capitalul și să decapitalizeze companiile. Iar confiscarea banilor populației o face prin inflație mare și prin majorări de taxe, tot pentru cei care plătesc.

În ceea ce privește „schimbarea paradigmei în care tratăm multinaționalele”, nu pot interpreta optica Bolojenilor decât ca „agenturilii străine”. 

Vreau ca opinia mea să fie foarte clară: fără multinaționale, României i-ar fi fost mult mai rău, lăsată la mâna „capitaliștilor de cumetrie” – gen City Insurance. 

Mult mai rău în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, impozite la buget și un anumit aflux de investiții străine care urmează alte investiții străine. Inclusiv fără „băncile străine”, României i-ar fi fost mult mai rău

„Pachetul doi de măsuri fiscale nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii” – zice Bolojan. 

Exact ca Ceaușescu, care a cerut CPEX-ului aprobarea pentru a obține legitimitatea în a trage în populație. Așa cum economic, acum, Bolojan trage în populație și în companii.

De aceea apelul meu pentru oamenii de nimic care l-au proțăpit pe Bolojan este, metaforic, următorul: „scârbovnice otrepe care dați șpagă de supraviețuire, lăsați-l pe Bolojan să își dea demisia și nu îl încurajați să aplice „Pachetul 2”.

Mai vorbim în septembrie, când noi, părinții, ne vom întâlni în stradă, la început de an. Sau mai exact la resturile de școală, ori stradă, ori spital.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Rusoaica Anna Kalinskaya, scandalizată de tratamentul primit la Cincinnati: „Am ajuns acasă la 2:40 dimineața!”
GSP.RO
Rusoaica Anna Kalinskaya, scandalizată de tratamentul primit la Cincinnati: „Am ajuns acasă la 2:40 dimineața!”
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
GSP.RO
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cum va fi vremea la București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 16 august 2025 - 18 august 2025
Știri România 11:27
Cum va fi vremea la București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 16 august 2025 – 18 august 2025
Caniculă, vijelii, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben
Știri România 10:58
Caniculă, vijelii, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben
Parteneri
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Adevarul.ro
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Fanatik.ro
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Stiri Mondene 11:03
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Cătălin Scărlătescu începe construcția casei din Delta Dunării, pe care a cumpărat-o alături de Doina Teodoru. „O să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata”
Stiri Mondene 10:18
Cătălin Scărlătescu începe construcția casei din Delta Dunării, pe care a cumpărat-o alături de Doina Teodoru. „O să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata”
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
FOTO. Cum va arăta modelul de Logan produs de iranieni. Va fi produs sub licența Renault și va purta un nume nou
GSP.ro
FOTO. Cum va arăta modelul de Logan produs de iranieni. Va fi produs sub licența Renault și va purta un nume nou
Parteneri
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Mediafax.ro
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
KanalD.ro
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 15 aug.
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii