Vă reamintesc că proaspătul premier venit pe promisiunea în scris făcută de domnul Nicușor Dan că nu va fi majorată taxa pe valoarea adăugată s-a așezat cu ai lui pe jilțul de la Palatul Victoria, cu privilegii RAPPS, la momentul în care dobânda de referință pentru România pentru finanțarea pe zece ani era de 7,37%, pe an.

Acum este de 7,4%. Spre comparație, Serbia, stat non-UE, se împrumută cu 5,1% pentru titlurile de stat pe 10 ani, iar Bulgaria cu 3,03%.

Dar 7,4% românesc înseamnă mult mai mult decât realitatea incontestabilă: cele mai mari dobânzi de finanțare din Uniunea Europeană. 

Înseamnă, în fapt, o creștere în termeni reali chiar și mai mare a costurilor de împrumut față de momentul venirii „guvernării reformatoare”. Pentru că, între timp, Statele Unite ale Americii au redus dobânda de finanțare cu 0,25 puncte procentuale, iar Banca Centrală Europeană a coborât-o la 2% pe an (de la 3% în februarie). Românii sunt tratați cu ROBOR și IRCC în creștere. 

Companiile românești trebuie acum să se împrumute la dobânzi de 9% în lei pentru a vinde bunuri și servicii unei populații cu puterea de cumpărare decimată de inflația de 10% adusă de guvernarea Bolojan.

Este important să vă învederez că diferențialul dintre dobânda zonei euro (monedă în care se împrumută „capitalurile vagaboande” pentru a plasa sume în lei, fără risc – garantate de Isărescu) și dobânda din România a crescut, așa cum am arătat mai sus – prin reducerea dobânzii în zona Euro. În fapt, acel 7,4% afișat pe piețele internaționale este cam 8,4%, acum. Și, dacă lucrurile continuă așa, va mai crește.

Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Recomandări
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Diferența aceasta de un punct procentual, la o datorie publică de peste 1.000 de miliarde de lei, înseamnă mai mult de 10 miliarde de lei în plus, ca dobânzi plătite, în urma „performanțelor” Guvernului Bolojan. 

Ca să vă faceți o idee, „extincția” celor 13.000 de funcționari din administrația locală pe care o vrea Bolojan, ar conduce la o „economie” netă la buget, cam de 300 de milioane de lei în mod real (am explicat aici de ce). 

Deci, scumpirea de facto a dobânzilor de către guvernarea Bolojan (PSD+PNL+USR+UDMR) – costuri majorate care sunt fix în sarcina lor și nu a vechii moșteniri – tot ei (PSD+PNL+UDMR) înseamnă cam de 30 de ori mai mulți bani decât ar obține prin „extincția” personalului public. Pe scurt, haiducie pe invers.

Între timp, au urcat și inflația la 10% – o altă formă de decapitalizare a populației active. 

Iar acum, premierul ne anunță că majorarea de taxe și inflația nu au avut decât efect contrar: deficitul bugetar (diferența în lei dintre veniturile și cheltuielile statului, în defavoarea veniturilor) nu numai că nu scade în urma politicilor lui subsumate ideii „delincvenței financiare de stat”. Ci crește. Performanță pe dos.

Concret, domnul Bolojan ne anunță că ne va îndatora și mai mult și anul acesta, în ciuda majorărilor de taxe: deficitul bugetul nu va mai fi 7% din PIB, cât a estimat, ci 8,4% din PIB. Adică ne va împrumuta suplimentar cu încă 1,4% din PIB, pentru că politicile lui în mod previzibil sunt îndreptate împotriva populației și au drept consecință dobânzi mai mari și neîncrederea pieței financiare internaționale.

Ce înseamnă încă 1,4% din PIB deficit suplimentar? Înseamnă o datorie publică suplimentară de aproape 27 de miliarde de lei față de programul inițial. 

Concluziv, buzunărirea populației captive a condus nu numai la încetinirea economiei (vezi previziunile optimiste ale FMI, care a redus prognoza de creștere economică pentru România de la 1,6% la 1%). Creșterea economică este amputată de politicile bolojeniste, veniturile sunt, prin urmare, mai mici, iar guvernul ne împrumută mai mult. Și mai scump.

Drept urmare, domnul Bolojan ne anunță că deficitul bugetar anul acesta va fi de 159 de miliarde de lei. Eu zic că va fi mai mare – cu excepția cazului în care nu vor falsifica deficitul bugetar, așa cum au făcut guvernele și în trecut. Și, eventual, și PIB-ul.

În 2024, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor, deficitul bugetar a fost de 152,7 miliarde de lei. Acum, domnul Bolojan zice că deficitul urcă la 159 de miliarde de lei, deci o gaură suplimentară de peste 6 miliarde de lei.

Și atunci:

  • De ce majorarea TVA?
  • De ce scumpirea benzinei?
  • De ce scumpirea energiei electrice cu 65%?
  • De ce înghețarea salariilor și pensiilor?
  • De ce scumpirea polițelor RCA?
  • De ce inflație de 10%?
  • De ce blocarea justiției?
  • De ce împrăștierea fricii printre salariații din economie?
  • De ce credite mai scumpe pentru populație și pentru companiile românești?
  • De ce „pachete de reformă” fără niciun fel de viziune economică?
  • De ce favorizarea evaziunii fiscale, prin majorarea facturii de taxe tot a celor care plătesc?
  • De ce recesiune și șomaj la maximumul ultimilor ani?
Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat
Recomandări
Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Privind în perspectivă:

Cum rămâne cu o nouă aiureală a domnului președinte Nicușor Dan, care marți susținea că „datele arată o îmbunătățire a situației bugetare”, în condițiile în care:

  • Prin rectificarea bugetară, creșterea deficitului de la 7% din PIB inițial la 8,4% acum în mod clar este o înrăutățire. Înrăutățirea și a datoriei publice, și a nivelului dobânzilor, și cu inflație de 10%.
  • Cum rămâne cu „suntem într-un proces clar de stabilizare?” Rămâne exact cum v-am avertizat la ungerea Guvernului Bolojan: Nu guvern de sacrificiu, ci țară sacrificată de ei. 
Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Povestea tânărului din Iași, părăsit de mamă, campion la matematică: „Fac calcule la viteza de 0.1 secunde”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
Elle.ro
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Dominic Fritz a obținut mărirea prețului căldurii la Timișoara cu votul decisiv al unui „extremist” AUR. „Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe-acolo”
Știri România 15:00
Dominic Fritz a obținut mărirea prețului căldurii la Timișoara cu votul decisiv al unui „extremist” AUR. „Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe-acolo”
Lista alimentelor de bază cu adaosul comercial plafonat de Guvern până la 31 martie 2026
Știri România 14:30
Lista alimentelor de bază cu adaosul comercial plafonat de Guvern până la 31 martie 2026
Parteneri
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
Fanatik.ro
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Roxana și Valentin Luca, viața de cuplu după nuntă: „Nu e totul lapte și miere, dar e real și frumos”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:46
Roxana și Valentin Luca, viața de cuplu după nuntă: „Nu e totul lapte și miere, dar e real și frumos”
Florin Piersic și Claudia Cardinale, sărut memorabil în urmă cu 16 ani. Actorul nu și-a putut stăpâni emoțiile pe scenă: „Recunosc, mi-a scăpat”
Stiri Mondene 14:30
Florin Piersic și Claudia Cardinale, sărut memorabil în urmă cu 16 ani. Actorul nu și-a putut stăpâni emoțiile pe scenă: „Recunosc, mi-a scăpat”
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Mediafax.ro
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”
KanalD.ro
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”

Politic

Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 24 sept.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!