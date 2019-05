Libertatea a scris, însă, că Uber nu este nici pe departe ușă de biserică la nivel mondial.

Adriana Nica, o fostă jurnalistă, acuză la rândul ei compania că își tratează prost șoferii din România, iar același lucru îl face și Bolt, fostul Taxify.

Mai exact, aceștia nu au statut de angajați, ci de contractori independenți, ceea ce înseamnă că nu li se virează contribuții pentru pensii, nu primesc concediu plătit și trebuie să își plătească singuri benzina și întreținerea mașinii.

Redăm mai jos opinia sa:

”Să ieși în stradă pentru companii

Am văzut că se adună lumea la protest pentru Uber și Bolt în București.

Oameni pe care-i știu normali la cap s-au exprimat cu Interested sau Going și mă întreb la modul cel mai serios dacă au făcut-o dintr-un impuls sau au gândit mișcarea.

Uber și Bolt sunt 2 companii cu bugete care le-ar permite să angajeze toți avocații buni din România.

Uber și Bolt se comportă cu șoferii lor ca autoritățile române cu plătitorii de taxe.

Oficial, Uber zice că șoferii lor nu sunt angajați, ci contractori independenți, ca să nu le dea niciun beneficiu pe care un angajat l-ar avea prin lege, însă, când vine vorba ca acest contractor să ceară drepturile de bază as partner, adică de a face schimbări în beneficiul lor, compania americană îi trimite la plimbare cu texte de genul nu-ți convine, nu te obligăm să lucrezi.

Acest tip de argument îl au mai toți șefii incompetenți ajunși în funcții publice care se cred stăpâni de sclavi. La fel fac și mulți patroni de la privat care consideră că salariatul primește suma aia de bani insuficientă pentru a trăi decent deoarece e el, patronul, darnic. că altfel ar trebui să zică bogdaproste că are unde munci.

Revenind la cele două multinaționale. Și în România, și în străinătate, șoferii faini ai celor 2 companii cer să existe un filtru al contractării, ca să nu intre toți nesimțiții, foști taximetriști țepari și alte scursuri umane.

În România cel puțin, UBER a făcut fix invers. A relaxat și mai mult condițiile. Dacă înainte șoferii trebuiau să ducă personal cazierul și cópii după actele mașinii, acum un simplu pdf scan e ok, astfel că șoferii modifică anul de fabricație al mașinii și în Paint, nu e nevoie să știe a lucra în Photoshop.

Refuz să am mașină până nu-mi permit una electrică și circul cu ambele companii de vreo câțiva ani în 3 orașe din România (București, Cluj, Timișoara). În ultima vreme am ajuns să comand doar varianta Uber Select, ca să am eu un filtru al șoferilor. Pe această variantă, chiar am dat numai de șoferi faini, însă dincolo e ca la ruletă.

Vorbesc des cu șoferii despre problemele lor și îi încurajez să se unească și să ceară companiei modificările de bun simț, cum ar fi să nu mai vină de la 6 km pentru o cursă de un km, pentru că se poate limita aria în app. Sau să modifice traseele închise de administrația locală.

– Trebuie să schimbăm traseul că pe unde ne duce aplicația nu se mai poate intra. E sens unic sau e drum închis”, îmi spun des șoferii.

– Ați anunțat UBER?, întreb.

– Da, doamnă, le spunem de multe ori de probleme, dar nu ne bagă în seamă.

– Uniți-vă, fiți mai mulți, vin eu repede cu răspunsul ca și cum oamenii aceștia nu s-ar fi gândit.

– Am făcut-o. Am fost peste o mie și ne-au amenințat că ne blochează aplicația. Ne-au spus să dacă nu ne convine să nu lucrăm.

Așa face și Bolt. Take it or leave it.

În România, sunt multe categorii de oameni care n-au forță să lupte pentru drepturile lor. Copii, femei abuzate, angajați pe post de sclavi.

Ieșiți în stradă pentru ei, nu pentru companii cu bani și putere de influență maximă.

CEO Uber din SUA a fost consilierul lui Donald Trump și a spart greva taximetriștilor când aceștia s-au opus ordinului prezidențial de ban împotriva imigranților.

Săptămâna trecută șoferii UBER din SUA au făcut grevă pentru a avea drepturi.

În România, clienții UBER ies în stradă ca să apere drepturile companiei.

Vă las pe voi să spuneți marota aia cam când ne mai facem bine”.

Adriana Nica, specialist în marketing

