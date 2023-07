Boris Kagarliţki a fost deja transferat la Sâktâvkar, regiunea Komi, unde judecătorii deja l-au trimis pentru două luni la închisoare, până când va fi judecat cazul său. Sâktâvkar este la 1.300 de kilometri de Moscova, în Siberia profundă.

Potrivit Radio Europa Liberă, este judecat că a făcut apeluri online teroriste, iar rădăcina acuzației o reprezintă comentariile online făcute în octombrie 2022 privind rapoartele referitoare la un atac asupra podului de la Kerci, construit de Moscova după ce Rusia a anexat Crimeea ucraineană în 2014.

Kagarliţki a avut o poziție fermă antirăzboi pe care și-a exprimat-o public fără ocolișuri. Un act de curaj în Rusia legilor care bagă după gratii orice încercare timidă de libertate de expresie.

După arestarea sa, inclusiv analistul care susține puterea de la Kremlin Serghei Markov a numit arestul „o greșeală politică grosolană”: „Nu vă atingeți de Kagarlițki”, a scris acesta pe Telegram, citat de Washington Post.

Pe Boris Kagarlițki îl cunosc foarte bine – am avut nenumărate discuţii, dezbateri, interviuri, colaborări. Pentru generația mea, el era un exemplu de curaj şi o minte sclipitoare, un extraordinar profesor. Am publicat şi câteva interviuri cu el.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

Este disident încă din perioada Brejnev – a fost arestat în anii ‘80 pentru poziția lui critică faţă de regimul sovietic – disidența lui a fost mereu asumată de pe poziția de stânga. A articulat şi argumentat mereu asta prin cărţile sale.

A avut o poziție destul de critică şi faţă de regimul Elţîn, fiind un social-democrat asumat, de pe poziții marxiste.

Pe platforma Criticatac, unde a scris în trecut editoriale, se descria astfel: „Am fost arestat în anul 1993 de către noua putere, deja anticomunistă, am activat în mişcarea sindicală, în sfera Academiei de Ştiinţe, am condus departamentul de politică al publicaţiei Novaya Gazeta, ziarul de frunte al opoziţiei ruse. Începând cu anii 2000, am scris multe cărţi în limba engleză şi rusă (chiar în această ordine, căci până la începutul lui 2000, cărţile mele nu au fost editate în limba rusă). Amuzant este faptul că în 1982 mi s-a adus acuzaţia de «activitate antisovietică», iar în 1993 fusesem arestat ca «apărător al puterii sovietice». Dar pot afirma că nu mi-am schimbat niciodată convingerile, lucru care poate fi verificat prin alăturarea publicaţiilor mele din diferite epoci. Mereu am pledat pentru democraţia socialistă, precum şi pentru apărarea intereselor clasei muncitoare.”

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

Despre Putin a spus: „acest om a decis în mod clar să trăiască până la capăt la Kremlin”

Boris este un optimist. În ultimele interviuri, întrebat dacă Putin va pleca de la putere precum Elţîn şi dacă există o elită care să schimbe ceva, el afirmă:

„«Sunt obosit, plec», precum a spus Elţîn, este puțin probabil. Acest om a decis în mod clar să trăiască până la capăt la Kremlin. Nu sunt de acord că nu există o scindare în rândul elitelor. Doar că scindarea elitelor a avut loc cu mult timp în urmă. Într-un regim ca Rusia, nimeni nu o va anunța public până când nu se va termina. Amintiți-vă de minunatul titlu al cărții lui Alexei Iurciak despre Uniunea Sovietică, «A fost pentru totdeauna până când s-a terminat» (Everything Was Forever, Until It Was No More). Este exact ceea ce se întâmplă în Rusia în acest moment. Se va întâmpla o dată și într-o zi se va descoperi: oh, s-a terminat deja”.

A scris nenumărate cărţi fundamentale pentru a înţelege Estul, printre care: „Thinking Reed: The Intellectuals and the Soviet State 1917 to the Present”, Verso Books, 1989; „Russia Under Yeltsin and Putin: Neo-Liberal Autocracy”, Pluto Press, 2002; „Russia, Ukraine and Contemporary Imperialism”, Routledge, 2019; „Between Class and Discourse: Left Intellectuals in Defence of Capitalism”, Routledge, 2020.

Recomandări EXCLUSIV. Un risc pentru omenire, nu o joacă! Anca Drăgan, cercetătoare română premiată în SUA, explică de ce a semnat scrisoarea despre pericolele inteligenței artificiale, alături de alte zeci de personalități ale științei

Este foarte cunoscut în mediile social-democrate şi academice la nivel mondial, făcând analize sclipitoare de pe pozițiile sociologice a sistemului-lume pe modelul școlii sociologice americane – Immanuel Wallerstein.

O voce respectată, clară împotriva războiului

Prin el l-am cunoscut pe profesorul Immanuel Wallerstein şi o pleiadă de universitari tineri străluciți din Rusia şi Ucraina care, în mare parte, predau acum în universitățile occidentale. Ultima oară ne-am văzut acum 7 an la Bruxelles, la un panel de discuții.

Poziția lui odată cu începerea războiului a fost clară: a condamnat ferm războiul şi a refuzat să plece din ţară așa cum au făcut-o foarte mulţi. A fost declarat de regim „agent străin”. A scris constant analize, avea un podcast la Rabkor şi era o voce respectată chiar de oponenți.

Este considerat probabil cea mai cultă şi importantă voce a stângii rusești, chiar dacă generația tânără – mulți dintre elevii lui – şi-a diversificat pozițiile şi deseori au intrat în contradicție. Însă vocea lui a fost mereu respectată la nivel global.

Îmi exprim solidaritatea cu Boris Kagarliţki aşa cum am făcut-o cu toţi deținuții politic arestați de actualul regim de la Kremlin și sper în eliberarea sa.

Foto: Facebook

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Ultimul mesaj postat de Sinéad O’Connor înainte să moară. Tulburător ce a dezvăluit artista despre fiul ei care s-a sinucis la 17 ani

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Ce să nu pui niciodată la intrarea în casă. Obiectele care atrag ghinionul în viața ta

Știrileprotv.ro Membrii unei familii din SUA au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare

Observatornews.ro Shaormeriile fac angajări. Ce salarii le oferă candidaţilor

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'