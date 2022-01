În filmul Jerry Maguire (1996, regie și scenariu Cameron Crowe, cu Tom Cruise, Cuba Gooding jr și Renée Zellweger), Jerry, interpretat de Tom Cruise, este un impresar sportiv ceva mai uman decât colegii săi, chinuit de principii etice și de o viziune proprie asupra relației cu sportivii clienți. Din acest motiv, Jerry părăsește ditamai firma de impresariat, osificată și lipsită de suflet, pentru a le oferi clienților săi mai multă empatie. Dar este urmat în aventura sa hazardată doar de Dorothy (Renée Zellweger) și de tânărul fotbalist Rod Tidwell (Cuba Gooding jr), singurul sportiv din portofoliul său care tânjește și pentru o relație umană între impresar și client, nu doar după grămezi de bani și alte avantaje.

Rod, totuși, are și această problemă, a veniturilor, iar celebra replică a filmului este laitmotivul discuțiilor dintre cei doi: „Show me the money!” („Arată-mi banii!”).

Cumva, deși nu se bucură de celebritatea mondială a lui Tom Cruise, Nicolae Ciucă are puncte în care se apropie de personajul Jerry Maguire. Până în 2019, Nicolae a lucrat pentru una dintre cele mai mari companii din România, Armata Română, care are aproximativ 75.000 de angajați, militari și civili, și încă 80.000 de pensionari militari cărora le poartă de grijă, căci pensionarii MApN își primesc pensia de la minister, prin casa de pensii sectorială a MApN, nu de la bugetul asigurărilor sociale.

În 2019, chinuit de o viziune, Nicolae a părăsit armata, devenind oarecum civil și avântându-se în politică, ocupația empaticilor care vor mai binele aproapelui contribuabil și alegător.

Spre deosebire de Jerry, Nicolae n-a plecat doar cu Dorothy după el, ajungând azi să aibă în jur nu mai puțin de 24 de consilieri, dintre care pe unii i-a luat după el de la fostul loc de muncă. Și clienții domnului Ciucă sunt mai numeroși, astăzi, decât cei ai domnului Maguire, căci nu doar pentru un jucător de fotbal american trebuie să performeze Nicolae, ci pentru aproximativ 20 de milioane de cetățeni ai României.

Din ianuarie 2015 și până în octombrie 2019, cât a fost șef al Marelui Stat Major General și din noiembrie 2019 până în noiembrie 2021, cât a fost ministru al apărării, Nicolae Ciucă a fost principalul partener al lui Klaus Iohannis în fabuloasa epopee a alocării a 2% din PIB pentru apărare. În această perioadă (2015-2021), Armata României a cumulat un buget de aproximativ 26 de miliarde de euro. Pentru 2022, anul în care Nicolae Ciucă este șeful tuturor banilor românilor, ca premier, Armata ar urma să primească minimum 5,26 miliarde de euro, respectiv 2% din PIB-ul estimat pentru acest an.

Așadar, Nicolae, spre deosebire de Jerry, nu trebuie să ne arate banii. I-am văzut, știm câți sunt și câți vor fi până la finalul acestui an: 31 de miliarde de euro!

Acum, că ne spune toată lumea că ne bate războiul la ușă și exact pentru o astfel de situație am strâns din dinți în ultimii șapte-opt ani, pentru asta am fost îndoctrinați să acceptăm reduceri din bugetele Educației și Sănătății, noi, clienții domnului prim-ministru, avem o cu totul altă cerere de la Jerry Maguire al nostru: „Show me/show us the army, Nicule!”.

Da, da, arată-ne, generale, armata pentru care ne-am rupt din bugete 31 de miliarde în opt ani. Poți?

Spune-ne unde sunt cele 7 sisteme de rachete Patriot pe care le-am plătit deja. Nu sunt, nu? E doar unul. 1 din 7. Dar banii ni i-au luat de pe card, nu? Atunci dă-ne măcar un AWB, un ceva, să vedem statusul livrării. Poate celelalte 6 sisteme deja plătite sunt în depozitul curierului, poate primim un SMS că vin mâine, să fim naibii acasă când ajung.

Rachetele antinavă, de care am avea nevoie în caz că vine Putin pe mare, unde sunt? Nu-s nici alea, nu? Că alea de la francezi, care ne-ar fi costat 140 de milioane, nu ne-au mai plăcut. S-a anulat procedura și o să luăm de la Raytheon, cu 340 de milioane, că-s băieți buni, îi cunoaștem. („sistemele de rachete antinavă sunt un alt program strategic de înzestrare a Armatei care este în mare întârziere. Sistemele vor ajunge în România abia la finalul anului 2024. După ce ajunsese la o înțelegere de aproape 140 de milioane de euro cu cel mai mare producător european de rachete, francezii de la MBDA, Armata s-a răzgândit în 2020 și a anulat procedura de achiziție, promovând în schimb un acord Guvern la Guvern cu SUA, pentru rachetele NSM ale companiei Raytheon, care livrează României și sistemele Patriot. În aprilie 2021, a fost încheiat acordul guvernamental cu americanii, pentru patru sisteme de rachete antinavă, în valoare de circa 340 de milioane de dolari”).

Blindatele, Nicule, pe alea, plătite și ele, poți să ni le arăți? Câte? 5, 6, 10? 20? Câte din cele aproape 300 au ajuns în țară?

Show me the army, Nicule, că am plătit pentru ea.

Din punctul meu de vedere, ar putea fi și una plagiată 100%, nu doar 42 de pagini, de la americani, dacă autorii francezi sau nemți nu-ți plac. Dar să fie.

Deocamdată tare îmi e însă că avem, de 31 de miliarde de euro, o armată à la Florin Roman. Există doar în CV, dar nimeni n-o găsește nici măcar în biblioteci, nu mai zic de garaje, hangare și unități militare.

