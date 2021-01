Nu știm prea multe amănunte despre ce s-a întâmplat la Bușteni pe pârtie. Mai mulți turiști au făcut scandal că salvarea, venită să ia un om în nevoie, „sperie copiii”. Unul a aruncat în salvare cu paharul de vin fiert. Dintr-o scurtă înregistrare se aud și voci care tot spun „copiii, copiii”. Până la urmă, câțiva au fost amendați pentru comportament. Dar am simțit nevoia unor generalizări. Pentru că în România, țara unde mulți copii se culcă flămânzi, țara cu multe minore mame, dar și cu din ce în ce mai puține nașteri, este și o țară unde aud tot timpul „e pentru copiii noștri”, „ne îndatorăm copiii”, „fac orice pentru copil”. Merită să filozofăm puțin.

În cultura populară pe care o înghițim zi de zi, cei mai mari familiști sunt mafioții. Și în filme, și în clanurile de interlopi care se sparg în figuri pe YouTube. Ei îi dau toată ziua cu mama, unchiul, nașul, sunt mari susținători ai familiei tradiționale. Apoi, familia e prezentă în discursurile tuturor ca o scuză pentru orice.

În numele mamei, copilului merită să-i faci orice, să-i calci în picioare pe toți ceilalți. Desigur, unuia ca mine, care n-am copii, îmi va răsuna toată viața în urechi argumentul suprem, expus ca un studiu monumental eliberat de Oxford: „Dacă n-ai copii, nu poți să înțelegi”. Îmi asum că nu înțeleg, dar ascultați ce am de zis.

România e varză la toți indicii în ceea ce privește copiii. De la cele extreme – foame, lipsă de îngrijire – până la alocații (printre cele mai mici din UE), șansă la o școală bună, șansă la un job bine plătit, când progeniturile ne trec de 18 ani.

În același timp, pentru cei care acced cumva la putere, prioritatea zero e angajarea familiei în aparatul bugetar. Îmi amintesc de ministrul Daea de la agricultură, ce frumos justifica faptul că și-a angajat rubedeniile în ministere: „E și ea tânără ca voi”, le spunea jurnaliștilor plătiți probabil de două ori mai prost decât tânăra speranță. Sau îmi amintesc de ministrul „Grindă”, Ștefan Ion, care a bătut toate recordurile de nepotism și ăla, tot în numele familismului.

Familia tradițională a ajuns locțiitor de orice. Suntem o țară unde pensionarii fac tot felul de munci în plus, de-aia nici nu prea înțeleg de ce atâta revoltă împotriva lor. Ei au grijă de copiii copiilor lor. Ei rămân cu copiii și când le pleacă parte din familie în străinătate la muncă. Mărirea pensiilor e urgentă și pentru că pensionarii susțin, de fapt, un surogat de stat social.

Sănătatea e pe butuci. Una din dramele aduse de COVID este faptul că familiile nu au mai fost lăsate în spitale, ca să aibă grijă de pacienți. Pentru că nu e un mit. Jumătate din muncă o fac și familiile, altfel sistemul, subbugetat, nu are cum să facă față unui număr mare de bolnavi. Familia ține loc și de școală, încet-încet. Trebuie să-ți permiți să mai angajezi o școală de meditații pe lângă școala de stat, dacă vrei să ai un copil foarte bine educat.

Așadar, nu e de mirare ce putere are familia tradițională încă, este singura structură care mai rezistă, cam tribală și cu puțină deschidere, după ce am tot distrus rețele sociale complexe. Dar funcționează ca ultim bastion, după ce am făcut praf aparatul social: ăla care ar trebui să te ajute și dacă n-ai părinți cu bani sau unchi cu bani.