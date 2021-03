Luni, 15 martie, m-am așezat la televizor pe la ora 20:30, cu un sentiment de vinovăție: să știi că l-au dat, am pierdut evenimentul, prime-time-ul a început de mult, abia acum m-am trezit și eu, totuși, poate am noroc!

Am început să butonez telecomanda. La Digi 24, Prelipceanu vorbea cu Dan Barna. Chestiuni importante pentru țară, nu mă interesează! La Antena 3, Dumitrescu era în studio cu Șoșoacă, puah! La România TV era un breaking news care bâzâia ca o muscă pe ecran, schimbă canalul! La TVR 1 era Telejurnalul. În studio, Raed Arafat vorbea despre mersul epidemiei, numărul de paturi la ATI…

Am rămas, dar n-am fost atent pentru că mintea îmi era la evenimentul pe care îl doream relatat, discutat, sărbătorit, de ce nu?, să fie sărbătorit, câte sărbători le-am ținut cum se cuvine în acest an de pandemie?, este o premieră națională, merită să apară în prime-time la televiziune! Dar care televiziune vorbește acum despre eveniment? Să dau pe Animal Planet, History sau DIVA?

A meritat să rămân la Telejurnal, pentru că evenimentul a fost pomenit la finalul programului, după un material de umplură, despre niște interpreți dintr-o formație corală din Franța, care se chinuiesc să reziste în pandemie, n-a avut rost să mă întreb de ce a intrat așa ceva pe post, bine că au dat știrea despre eveniment, relatat sec, decât deloc, mai bine în fundul Telejurnalului!

Am rămas pe TVR 1, pentru că este televiziunea națională, poate va dezvolta evenimentul într-un talk-show, într-o dezbatere, într-o sărbătoare – am sperat (naiv). La „România9” a apărut Ion Cristoiu. Dar îl văzusem pe Cristoiu, cu o oră în urmă, la Aleph News, la Tucă Show! Săracul Cristoiu, cât de tare este exploatat: și de Adrian Sârbu, patronul care nu figurează în acte la Aleph News, și de fosta subalternă a lui Sârbu, directoarea TVR Doina Gradea, prin intermediul talk-show-ului ținut de Ionuț Cristache!

Aleph News și TVR 1 și-l împrumută pe Cristoiu ca doi vecini de palier care folosesc aceeași pungă cu detergent sau același făcăleț de întins aluatul.

Aceleași lucruri pe care le-a spus la Tucă, Cristoiu le-a zis și la Cristache. S-a vorbit și despre conflictul Liiceanu – Dinescu, mare „eveniment” național, de actualitate!, se prăbușește România dacă se ratează subiectul, Cristache l-a luat prin telefon pe Dinescu, care a povestit despre cum niște securiști tineri i-au fluturat niște cătușe la masă, în restaurantul Vox Maris din Costinești, demult, pe vremea lui Ceaușescu! Penibil. Ce relevanță are amintirea asta? Eu aștept să vorbiți despre eveniment! – am strigat. Am strigat degeaba. Mahalaua a continuat, pentru că, nu-i așa?, mult mai importantă este cearta intelectualilor decât evenimentul!

M-am mutat fără speranță pe Antena 3, unde Gâdea îi lua, chinuit de durere (sanchi!), un interviu unei paciente care abia se vaccinase și povestea cât de mult suferise după vaccin, sănătate! La Digi24, era Prelipceanu cu Raed Arafat (prin telefon), gata, mi-ajunge, nu mai rezist, s-a făcut ora meciului Wolves – Liverpool, pe Eurosport, m-am resemnat, n-am fost pe fază, am pierdut evenimentul, poate l-au dat în alte intervale orare, sunt vinovat că l-am ratat!

Hotărât lucru, televiziunile noastre au agende lor pe care le respectă cu sfințenie. Sunt agendele lor personale, de interese politice și de gașcă, nu ale telespectatorilor. Consider că dubla nominalizare la Premiile Oscar a filmului „Colectiv” este un eveniment național și ar fi meritat discutat și dezbătut, cu echipa de cineaști, chiar și o oră, mai ales de Televiziunea Română, în prime-time, nu din respect pentru realizatori, ci din respect pentru români.

În locul lui Șoșoacă, Barna, Lazarus (invitat la România TV), Arafat, Cristoiu, am fi meritat și noi, telespectatorii, o dezbatere despre un film românesc nominalizat de două ori la Oscar. Pentru că o astfel de nominalizare nu se întâmplă în fiecare zi. Ne-am fi bucurat împreună că, uite, a ajuns România pe lista de nominalizări la Oscar! La televiziunile noastre, nu există bucurii emoționante, memorabile, colective.

Post Scriptum 1

Am aflat că B1 TV a avut un calup de emisiune, cu tema nominalizarea la Oscar a filmului „Colectiv”, realizat de Tudor Mușat, pe la ora 19:00. Mă simt vinovat că nu l-am prins.

Post Scriptum 2

Acest text nu a fost scris la sugestia lui Cătălin Tolontan sau a unei autorități PR-istice sau politice. Doar Dumnezeu îmi dă „sugestii”, îmi place să cred.

