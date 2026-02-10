Hypersonica, viteză de peste Mach 6 și rază de acțiune de peste 300 km

Prototipul rachetei Hypersonica a atins viteze de peste Mach 6, cu o rază de acțiune de peste 300 km. Pe parcursul ascensiunii și coborârii ulterioare prin atmosferă, toate sistemele au funcționat normal. Performanța sistemului a fost validată cu succes până la nivel de subcomponentă la viteze hipersonice.

Hypersonica, creată de fizicianul Philipp Kerth și inginerul aerospațial Marc Ewenz, ambii doctoranzi la Oxford, intenționează să reducă decalajul tehnologic al Europei în acest domeniu.

Proiectul Hypersonica își propune să dezvolte capacități de atac hipersonic până în anul 2029, utilizând o strategie de testare în etape care evoluează de la atingerea vitezei hipersonice la control avansat și manevrabilitate complexă.

Eficiența remarcabilă a echipei este demonstrată de pregătirea primului zbor de test în doar 9 luni, gestionând simultan aspectele tehnice și cele de reglementare.

Datorită unei arhitecturi modulare, compania reduce costurile de dezvoltare cu peste 80% față de metodele convenționale, oferind Europei posibilitatea de a implementa aceste tehnologii în cadrul calendarelor NATO și ale Marii Britanii pentru anul 2030, la o fracțiune din prețul obișnuit.

Prima rachetă hipersonică europeană privată, menită să pună Rusia la respect, testată cu succes

Hypersonica

Europa încearcă să reducă decalajul față de Rusia, China și SUA în domeniul rachetelor hipersonice

Rachetele hipersonice, utilizate deja de Rusia în conflictul din Ucraina, sunt dificil de interceptat datorită vitezei lor extreme. De zeci de ani, specialiștii militari dezbat impactul acestor arme asupra echilibrului de putere între SUA, Europa, China și Rusia.

„Europa se află într-un moment decisiv în care viteza în inovarea în domeniul apărării nu mai este opțională, ci esențială”, au declarat cofondatorii Hypersonica, dr. Philipp Kerth și dr. Marc Ewenz, într-un comunicat.

„Misiunea noastră este clară: să dotăm Europa cu avantajul tehnologic de care are nevoie și pe care și-l dorește în materie de sisteme hipersonice manevrabile pentru a se apăra împotriva agresiunilor militare și a proteja valorile democratice care leagă societățile noastre.”, se mai arată în comunicat.

Țările NATO, în special SUA, se concentrează pe recuperarea decalajului și pe dezvoltarea unor sisteme de apărare capabile să doboare aceste ținte:

Sistemele Patriot, deși nu sunt hipersonice, au demonstrat în condiții reale că pot intercepta rachete Kinjal.

Statele Unite și-au demonstrat puterea militară prin desfășurarea pentru prima dată în străinătate a temutului sistem de arme hipersonice cu rază lungă de acțiune (LRHW). Sistemul dark Eagle din fotografie este format din doua lansatoare opuse si in mijloc unc entru radar si de comanda. Mai multi soldati se afla in juruls istemului
Sistemul Dark Eagle lansează rachete care pot să depășească viteze de Mach 5 și să lovească ținte strategice aflate la mii de kilometri în mai puțin de 20 de minute, Foto: Profimedia Images

Dark Eagle (LRHW) este proiectul SUA pentru o rachetă hipersonică cu lansare de la sol, aflat în fază avansată de testare. Capabilă să depășească viteze de Mach 5 și să lovească ținte strategice aflate la mii de kilometri în mai puțin de 20 de minute, racheta este concepută pentru a penetra cel mai bine apărate zone ale adversarilor globali, de la China continentală până la Moscova sau Teheran.

Proiectul European HYDIS prevede dezvoltarea unui interceptor hipersonic care să protejeze spațiul aerian al aliaților.

Ce sunt rachetele hipersonice, arma momentului în războaie

O rachetă hipersonică este un sistem de armament avansat capabil să zboare cu viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât viteza sunetului (peste Mach 5), combinând rapiditatea extremă cu o manevrabilitate ridicată în atmosfera terestră.

Principalul său avantaj constă în capacitatea de a evita sistemele actuale de apărare antiaeriană, deoarece, spre deosebire de rachetele balistice care au o traiectorie previzibilă, rachetele hipersonice își pot schimba direcția în timpul zborului.

Pentru a depăși o parte din rezistența la înaintare, rachetele hipersonice zboară de obicei la altitudini mari de până la 80 km deasupra nivelului mării. Spre comparație, o aeronavă de pasageri obișnuită are o altitudine optimă de croazieră între 8 și 11 km.

racheta hipersonica a celor de la Hypersonica, intr-un hangar inainte de testare
Hypersonica promite să reducă avantajul rușilor în domeniu, Foto: Hypersonica

Această tehnologie permite lovituri de precizie într-un timp foarte scurt asupra unor ținte îndepărtate, fiind considerată o etapă definitorie în războiul modern nonnuclear datorită dificultății enorme de a fi interceptată.

Tehnologia hipersonică există din anii ’30, dar inovația actuală constă în capacitatea rachetelor de a fi controlate în timpul zborului. „Motorul nu este neapărat problema; provocarea tehnică constă în zborul la viteze hipersonice, manevrând simultan cu o precizie ridicată. La viteze atât de mari, se generează o cantitate mare de căldură”, a explicat CEO-ul Philipp Kerth pentru DPA.

Tipuri de arme hipersonice

Armele hipersonice se împart în două categorii principale:

  • Vehicule cu planare hipersonice (HGV) – Acestea sunt lansate cu ajutorul unor rachete balistice și eliberate în atmosfera superioară, de unde alunecă spre țintă cu viteze extreme.
  • Rachete de croazieră hipersonice – Acestea sunt mai autonome, fiind echipate cu motoare scramjet care le permit să mențină viteze mari în zbor orizontal, combinând traiectorii de manevră pentru a evita interceptarea.

Hypersonica a reușit să finalizeze proiectarea și primul test al prototipului în doar nouă luni

Compania s-a inspirat din modelul SpaceX al lui Elon Musk, care a demonstrat că dezvoltarea rachetelor poate fi accelerată semnificativ. „Au redus timpul și efortul de dezvoltare cu 80 până la 90%”, a adăugat Kerth.

Hypersonica a reușit să finalizeze proiectarea și primul test al prototipului în doar nouă luni, marcând un progres semnificativ pentru Europa în domeniul tehnologiei hipersonice.

Prima rachetă hipersonică europeană privată, menită să pună Rusia la respect, testată cu succes
Racheta hipersonică Kinjal folosită de multe ori de Rusia contra Ucrainei, Foto: Profimedia

Arsenalul de temut al Rusiei și rachetele hipersonice active

Rusia deține în prezent un avantaj operațional, având deja în dotare mai multe sisteme hipersonice (care depășesc Mach 5 și sunt manevrabile):

Kinjal (Pumnalul)

Este o rachetă lansată din aer, adesea de pe avioane MiG-31, utilizată deja în conflictul din Ucraina. Prima utilizare în luptă a rachetei hipersonice Kinjal a avut loc pe 18 martie 2022, împotriva unui depozit subteran de arme din vestul Ucrainei.

În martie 2023, Rusia a lansat șase rachete Kinjal într-un singur atac. Două luni mai târziu, pe 4 mai 2023, Ucraina a susținut pentru prima dată că a interceptat o rachetă Kinjal folosind sistemul american de apărare aeriană Patriot.

Prima rachetă hipersonică europeană privată, menită să pună Rusia la respect, testată cu succes
Test cu Zircon, captură video

Zircon, arma favorită a lui Putin

Este racheta de croazieră hipersonică destinată navelor și submarinelor, considerată extrem de greu de interceptat datorită vitezei și traiectoriei joase. Racheta navală hipersonică „Zircon”, dezvoltată de Corporația de Arme cu Rachete Tactice (KTRV), are o rază de acțiune de peste 1.000 km și poate atinge viteze de până la Mach 10.

Avangard

Este un vehicul de glisare hipersonic montat pe rachete balistice intercontinentale care este capabil să atingă viteze uluitoare de peste Mach 20.

