Cum a decis să renunțe la telefon

Convins că, la fel ca majoritatea oamenilor, are o problemă cu dependența de telefon, Alex s-a întrebat ce ar putea să facă concret în privința asta. A început prin a identifica problema și a-și recunoaște sieși că petrece prea mult timp pe telefon. Spune că acum se află „în curs de a îmbunătăți situația”.

Alex spune că a vrut, pur și simplu, să vadă cum se simte viața fără telefon. „Nu realizezi că ești dependent de un lucru până nu renunți la el”, explică el.

Așa că a decis să experimenteze. În primă fază, experimentul a durat o săptămână. „Pare că cei mai mulți dintre noi vorbim despre cât de nociv a devenit telefonul și despre dependența de social media, dar nu facem nimic în sensul ăsta. E ca și cum te-ai plânge că ți-ai prins piciorul într-o capcană, în timp ce încerci să-l înghesui și pe celălalt”, spune Alex.

Alex Mocanu face stand-up comedy de peste zece ani și lucrează la Digi FM. Foto: Arhiva personală

Primele 24 de ore: „Am dus mâna la buzunar de 100 de ori”

Începutul experimentului nu a fost deloc ușor pentru Alex. „Am dus mâna la buzunar, unde n-am găsit telefonul, de 100 de ori în prima zi. Ca un fumător care abia s-a lăsat și își caută pachetul de țigări încontinuu, din obișnuință”, povestește Alex.

Experimentul l-a ajutat să observe că, pentru el, problema nu era neapărat social media, ci reflexul de a scoate telefonul din buzunar încontinuu, pentru orice. „Îmi vine o idee pentru stand-up sau radio, scot telefonul. Mă gândesc să cumpăr ceva, scot telefonul să caut prețuri și review-uri. N-am nimic de făcut? Scot telefonul să-mi verific lista de lucruri de făcut”, explică el.

Social media, adaugă el, era doar un efect secundar. De multe ori scotea telefonul pentru ceva practic și ajungea, fără să-și dea seama, pe rețelele sociale. Astfel, a realizat că foarte puține dintre motivele pentru care își verifica telefonul erau cu adevărat necesare. „Telefonul era ca o telecomandă pentru anxietate. Îl scoteam ca să o opresc, dar dădeam mai tare din greșeală”, spune el.

„Am dormit mai bine”

Printre efectele clare ale experimentului, Alex menționează somnul. „Am dormit mai bine. Asta sigur. Iar asta ajută toate celelalte aspecte ale vieții”, susține el.

Practicarea zilnică a meditației și yoga spune că l-a ajutat în momentele de plictiseală sau atunci când gândurile începeau să fugă și apărea impulsul de a căuta sau rezolva ceva pe telefon.

În lipsa telefonului, spune că a petrecut mai mult timp cu el însuși. „Neavând ce să fac, în metrou, stăteam și priveam oamenii. Părea că pot fi atent mai mult timp la un singur lucru. Puteam citi dintr-o carte perioade mai îndelungate”, spune Alex.

Chiar dacă a renunțat la telefon, Alex a avut tot timpul smartwatch-ul conectat la rețea și internet, pentru situații de urgență. „Am putut primi apeluri pe el. N-am avut WhatsApp, în schimb, și am realizat că… nu mai vorbește nimeni la telefon. Patru apeluri în șapte zile și 34 de conversații pe WhatsApp, purtate pe laptop”, explică el.

Spune că puțini oameni ar fi observat lipsa telefonului, însă mulți au aflat din postările de pe social media și au fost curioși să afle cum e. „Cred că sunt mulți care vor, de fapt, să creeze puțină distanță între ei și telefon”, povestește Alex.

În săptămâna în care a revenit la telefon, spune că s-a speriat de cât de mult timp îl ținea în mână. „Zici că fusesem în sevraj. Atunci am luat decizia că trebuie să fac ceva și am început să caut alternative”, explică acesta.

Experimentul i-a arătat că, în șapte zile fără telefon, nu a pierdut nimic. În schimb, l-a făcut să se întrebe cum ar putea folosi telefonul strict pentru comunicare, iar restul activităților să le facă de pe laptop.

În prezent, Alex spune că trăiește fără smartphone. „Folosesc un «minimal phone». Are display eInk, monocrom, ca cel al Kindle-ului, nu e obositor pentru ochi. Nu are magazin de aplicații, dar pot fi instalate de pe laptop”, explică el.

Pe acest telefon și-a instalat WhatsApp, pe care îl folosește doar pentru comunicare și pentru citit eBook-uri. Mai are și un iPhone mai vechi, pe care îl ține închis în majoritatea timpului. „Îl folosesc pentru a filma clipuri și pentru aplicații care nu merg pe laptop, gen banking”, susține Alex.

Lipsa telefonului l-a ajutat să doarmă mai bine, spune artistul. Foto: Arhiva personală

„Dacă nu știi ce e bine pentru tine, experimentează”

Alex spune că recomandă oricui să experimenteze și nu doar cu telefonul.

El a încercat și un stil de viață fără alcool: a stat șase luni fără să bea. „M-am simțit atât de bine încât nu am revenit la obicei”, spune acesta.

A făcut și un experiment similar și cu cafeaua, pentru că spune că bea mult și că îl agita, însă de data asta a decis că îi place prea mult. „Am stabilit niște limite și am continuat să beau cafea”, explică el.

Concluzia lui e simplă: „Dacă nu știi ce e bine pentru tine, experimentează”, concluzionează Alex.

