Cum a decis să renunțe la telefon

Convins că, la fel ca majoritatea oamenilor, are o problemă cu dependența de telefon, Alex s-a întrebat ce ar putea să facă concret în privința asta. A început prin a identifica problema și a-și recunoaște sieși că petrece prea mult timp pe telefon. Spune că acum se află „în curs de a îmbunătăți situația”.

Alex spune că a vrut, pur și simplu, să vadă cum se simte viața fără telefon. „Nu realizezi că ești dependent de un lucru până nu renunți la el”, explică el.

Așa că a decis să experimenteze. În primă fază, experimentul a durat o săptămână. „Pare că cei mai mulți dintre noi vorbim despre cât de nociv a devenit telefonul și despre dependența de social media, dar nu facem nimic în sensul ăsta. E ca și cum te-ai plânge că ți-ai prins piciorul într-o capcană, în timp ce încerci să-l înghesui și pe celălalt”, spune Alex.

Alex Mocanu actor de stand comedi imbracat in pantaloni de blugi si tricou vernil
Alex Mocanu face stand-up comedy de peste zece ani și lucrează la Digi FM. Foto: Arhiva personală

Primele 24 de ore: „Am dus mâna la buzunar de 100 de ori”

Începutul experimentului nu a fost deloc ușor pentru Alex. „Am dus mâna la buzunar, unde n-am găsit telefonul, de 100 de ori în prima zi. Ca un fumător care abia s-a lăsat și își caută pachetul de țigări încontinuu, din obișnuință”, povestește Alex.

Experimentul l-a ajutat să observe că, pentru el, problema nu era neapărat social media, ci reflexul de a scoate telefonul din buzunar încontinuu, pentru orice. „Îmi vine o idee pentru stand-up sau radio, scot telefonul. Mă gândesc să cumpăr ceva, scot telefonul să caut prețuri și review-uri. N-am nimic de făcut? Scot telefonul să-mi verific lista de lucruri de făcut”, explică el. 

Social media, adaugă el, era doar un efect secundar. De multe ori scotea telefonul pentru ceva practic și ajungea, fără să-și dea seama, pe rețelele sociale. Astfel, a realizat că foarte puține dintre motivele pentru care își verifica telefonul erau cu adevărat necesare. „Telefonul era ca o telecomandă pentru anxietate. Îl scoteam ca să o opresc, dar dădeam mai tare din greșeală”, spune el. 

„Am dormit mai bine”

Printre efectele clare ale experimentului, Alex menționează somnul. „Am dormit mai bine. Asta sigur. Iar asta ajută toate celelalte aspecte ale vieții”, susține el. 

Practicarea zilnică a meditației și yoga spune că l-a ajutat în momentele de plictiseală sau atunci când gândurile începeau să fugă și apărea impulsul de a căuta sau rezolva ceva pe telefon.

În lipsa telefonului, spune că a petrecut mai mult timp cu el însuși. „Neavând ce să fac, în metrou, stăteam și priveam oamenii. Părea că pot fi atent mai mult timp la un singur lucru. Puteam citi dintr-o carte perioade mai îndelungate”, spune Alex. 

Chiar dacă a renunțat la telefon, Alex a avut tot timpul smartwatch-ul conectat la rețea și internet, pentru situații de urgență. „Am putut primi apeluri pe el. N-am avut WhatsApp, în schimb, și am realizat că… nu mai vorbește nimeni la telefon. Patru apeluri în șapte zile și 34 de conversații pe WhatsApp, purtate pe laptop”, explică el. 

Spune că puțini oameni ar fi observat lipsa telefonului, însă mulți au aflat din postările de pe social media și au fost curioși să afle cum e. „Cred că sunt mulți care vor, de fapt, să creeze puțină distanță între ei și telefon”, povestește Alex. 

În săptămâna în care a revenit la telefon, spune că s-a speriat de cât de mult timp îl ținea în mână. „Zici că fusesem în sevraj. Atunci am luat decizia că trebuie să fac ceva și am început să caut alternative”, explică acesta. 

Experimentul i-a arătat că, în șapte zile fără telefon, nu a pierdut nimic. În schimb, l-a făcut să se întrebe cum ar putea folosi telefonul strict pentru comunicare, iar restul activităților să le facă de pe laptop.

În prezent, Alex spune că trăiește fără smartphone. „Folosesc un «minimal phone». Are display eInk, monocrom, ca cel al Kindle-ului, nu e obositor pentru ochi. Nu are magazin de aplicații, dar pot fi instalate de pe laptop”, explică el. 

Pe acest telefon și-a instalat WhatsApp, pe care îl folosește doar pentru comunicare și pentru citit eBook-uri. Mai are și un iPhone mai vechi, pe care îl ține închis în majoritatea timpului. „Îl folosesc pentru a filma clipuri și pentru aplicații care nu merg pe laptop, gen banking”, susține Alex. 

Alex Mocanu, pe scena la microfon, imbracat in blugi si helanca neagra
Lipsa telefonului l-a ajutat să doarmă mai bine, spune artistul. Foto: Arhiva personală

„Dacă nu știi ce e bine pentru tine, experimentează”

Alex spune că recomandă oricui să experimenteze și nu doar cu telefonul.

El a încercat și un stil de viață fără alcool: a stat șase luni fără să bea. „M-am simțit atât de bine încât nu am revenit la obicei”, spune acesta.

A făcut și un experiment similar și cu cafeaua, pentru că spune că bea mult și că îl agita, însă de data asta a decis că îi place prea mult. „Am stabilit niște limite și am continuat să beau cafea”, explică el. 

Concluzia lui e simplă: „Dacă nu știi ce e bine pentru tine, experimentează”, concluzionează Alex. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Actorii au protestat pe treptele de la TNB după ce ministrul le-a cerut să spună ce fac în cele 8 ore de program: „Muncim cel puțin 12 ore pe zi”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
GSP.RO
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Primarul de comună care a venit la discuțiile despre austeritate cu un Rolex de 50.000 de euro: „Dacă aș avea bani și aș umbla cu Pobeda n-ar fi ok”
Știri România 19:15
Primarul de comună care a venit la discuțiile despre austeritate cu un Rolex de 50.000 de euro: „Dacă aș avea bani și aș umbla cu Pobeda n-ar fi ok”
Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”
Știri România 18:41
Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”
Parteneri
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul.ro
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
ObservatorNews.ro
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax.ro
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Destin frânt pe un drum din Suceava. Un tânăr de 30 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a intrat violent într-un autotren
KanalD.ro
Destin frânt pe un drum din Suceava. Un tânăr de 30 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a intrat violent într-un autotren

Politic

Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 16:44
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”
Fanatik.ro
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe