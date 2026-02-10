O situație critică

Intervenția sa demonstrează, încă o dată, importanța pregătirii, a spiritului civic și a implicării voluntarilor care aleg să acționeze prompt, chiar și în afara orelor de serviciu. Recent, tânărul a fost pus în fața unei situații grave, dar cu calm și cu determinare a reușit să salveze viața unui pacient care intrase în stop cardio-respirator.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a postat un mesaj pe pagina de Facebook a instituției în care arattă cât de importantă este pregătirea medicală, dar și spiritul civic.

„O ieșire obișnuită la teatru s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o situație critică ce avea să pună la încercare calmul, pregătirea și dorința sinceră de a ajuta. Ieri seară, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz, voluntarul Mihály Krisztián a fost martorul unui moment dramatic: un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa. Fără nicio ezitare, a intervenit imediat. Cu sprijinul aparținătorilor, pacientul a fost așezat pe o bancă, iar Krisztián a apelat de urgență numărul 112”, se arată în mesaj.

A început manevrele de resuscitare

La scurt timp însă, starea bărbatului s-a degradat rapid, iar voluntarul a acționat prompt pentru a-l salva:

„Voluntarul a rămas în permanență în contact cu dispeceratul, furnizând toate informațiile disponibile despre evoluția pacientului. În scurt timp, respirația a devenit agonizantă, un semn clar al agravării situației medicale. Cu ajutorul unui alt cetățean, pacientul a fost așezat la sol. La scurt timp, acesta a intrat în stop cardio-respirator. Mihály Krisztián a recunoscut imediat gravitatea situației, a informat medicul coordonator și dispecerul 112, apoi a început fără întârziere manevrele de resuscitare”.

Eforturile tânărului au fost încununate de succes: pacientul a fost readus din stop, pulsul i-a revenit și a fost transportat de urgență la spital.

„Intervenția demonstrează, încă o dată, importanța pregătirii, a spiritului civic și a implicării voluntarilor care aleg să acționeze prompt, chiar și în afara orelor de serviciu. Îi dorim pacientului însănătoșire grabnică și adresăm sincere felicitări voluntarului pentru profesionalismul, promptitudinea și dedicarea de care a dat dovadă!”, au transmis reprezentanții IGSU.

