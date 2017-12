Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixăm când pășim în noul an – și cărora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simplă: începutul anului este o graniță invizibilă care separă trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost în cel care am vrut mereu să fim. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, ne vorbește despre nevoia de începuturi și importanța acestora în evoluția noastră.

Nu există om care să nu vrea să schimbe anumite aspecte ale vieții sale. Fie că este vorba despre locul de muncă, despre relația de cuplu, despre sănătate sau hobby-uri, există mereu loc de mai bine. “La anu’, vreau să găsesc marea iubire/să călătoresc mai mult/să mă căsătoresc/să mă las de fumat/să mănânc sănătos/să slăbesc/să merg la sala de sport/să învăț să înot/să merg pe role ori pe bicicletă”. Acestea sunt doar câteva dintre marile schimbări pe care oamenii și le propun odată cu începerea noului an. Este perioada în care se fac cele mai multe planuri și se stabiliesc obiective care oscilează între ideal și real.

Începutul unui nou an este, din perspectivă psihologică, un ritual de trecere între vechi și nou. E ca și cum ai șterge cu buretele tot ce a fost și te-ai îndrepta cu încredere spre ceea ce urmează să vină. E ca și cum ai scăpat de poverile trecutului și pășești hotărât către o versiune îmbunătățită a ta ca om. Este perioada din an în care vechiul rămâne în urmă și începe noul. Este șansa de a te schimba pentru a corespunde unui nou nivel de dezvoltare mentală și afectivă.

Schimbarea de atitudine și restructurarea de personalitate

Psihologia oferă două modalități concrete prin care poate începe transformarea ta ca om. Este vorba despre schimbarea de atitudine și despre restructurarea de personalitate. Iată cum poți începe să te schimbi.

Schimbarea de atitudine se referă la măsurile concrete pe care le poți lua AICI și ACUM pentru a te plasa pe drumul către noul tău obiectiv. Este o canalizare a voinței tale către scop. De exemplu, dacă vrei să slăbești, schimbarea de atitudine se referă, concret, la disciplina alimentară: să nu mai mănânci seara și să mergi la sala de sport indiferent dacă ai chef sau nu. Schimbarea de atitudine nu este niciodată comodă, pentru că presupune acțiuni concrete, care la început nu îți vin natural. E ca și cum ai mânca lămâie când ești răcit: nu-ți place gustul, dar îți face bine!

Schimbarea de atitudine față de obiceiurile care-ți fac plăcere, renunțarea la acestea, e dovadă de maturizare. Aceste obiceiuri, deși sunt plăcute, nu-ți fac bine pe termen lung. E timpul să nu mai trăiești după cum dictează impulsul momentului, ci să îți alegi rațional calea pe care o vei urma. Dacă vrei să nu mai fii singur, socializează mai mult, dacă vrei să călătorești, cumpără-ți bilete de avion chiar azi, iar dacă ți-ai propus să pierzi kilograme sau să fii mai sănătos, fă-ți chiar acum abonament la sală! Asta înseamnă schimbare concretă de atitudine.

Restructurarea de personalitate este sora mai mare a schimbării de atitudine. Se referă la schimbări uriașe în modul de a gândi, de a acționa, de a te raporta la lume pe termen lung. E ca și cum ți-ai rescrie ADN-ul atitudinal, îmbunătățindu-l.

După ce treci printr-o restructurare de personalitate, nu te mai recunoști, pentru că ai devenit cu totul alt om. Există oameni care au fost sedentari cândva, iar acum sunt antrenori de fitness, oameni care erau niște singuratici, iar acum sunt sufletul petrecerii, oameni care au fumat tone de tutun, iar acum promovează renunțarea la fumat. Totul începe cu o schimbare de atitudine și, în timp, se ajunge la o restructurare de personalitate. Asta presupune disciplină, multă disciplină. Să faci ceea ce nu e mereu placut sau confortabil, dar este benefic pentru evoluția ta personală. Asta înseamnă că rațiunea ta începe să domine nevoile de moment.

Mintea omului este ca un mușchi pe care îl dezvolți doar folosindu-l. Chiar dacă simți că nu ești făcut pentru a realiza lucruri mărețe, poți face concret lucruri mărunte, dar cu mare entuziasm. Aceste lucruri mărunte, prin efect cumulativ în timp, pot ajunge să producă mari schimbări în viața ta. Ca râul Colorado, care în decursul mileniilor a săpat Marele Canion american.

