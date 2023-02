1 leu pentru coletul tău! Trimiți cadouri la cel mai mic preț, în toată țara

Astfel, dacă ai o mică afacere sau pur și simplu vrei să trimiți un cadou celor dragi, o poți face cu doar 1 leu, simplu și rapid, indiferent de dimensiunea coletului, greutatea lui sau destinația de livrare. Oferta este dedicată tuturor clienților individuali, care nu au un contract activ cu Cargus, fie că sunt persoane fizice sau firme, și este valabilă toată luna februarie, pentru livrările către un punct SHIP & GO.

Cel mai mic preț pentru cea mai convenabilă livrare

Pentru a beneficia de costul de 1 leu pentru livrarea coletului, clienții Cargus au la dispoziție opțiuni digitale – pot face o comandă prin intermediul platformelor online – aplicația Cargus Mobile și aplicația web MyCargus, dar se pot deplasa și la cel mai apropiat punct SHIP & GO pentru a preda coletul.

În ultimii doi ani, Cargus a dezvoltat o rețea proprie de puncte SHIP & GO, amplasate în zone accesibile din toată țara, ajungând la peste 3.000 de locații. Întreaga rețea de livrare de proximitate acoperă, în prezent, aproape 1000 de unități administrative urbane și rurale, având capacitatea de a răspunde nevoilor clienților săi cu servicii complete, prețuri mici și livrări rapide.

În acest an, Cargus își propune să atingă 3.800 de puncte SHIP & GO, să crească numărul de orașe în care compania activează și să aibă o acoperire de 100% în orașe și municipii (peste 1500 de zone – orașe, zone rurale etc.).

Totodată, compania de curierat a investit și în diversificarea rețelei, iar anul trecut a amplasat în București o primă serie de 300 de lockere – o inovație pe piață, o soluție complet contactless, operată prin aplicația Cargus Mobile și sustenabilă datorită bateriilor, care au o durată de viață de până la 10 ani.

Beneficiile livrării la o locație SHIP & GO

Coletele expediate cu oferta Cargus de 1 leu pot beneficia de servicii de trimitere cu ramburs, iar plata acestuia poate fi realizată de către destinatar cash, card sau plată prin link, în funcție de punctul de livrare ales.

Plătești ușor. Plata cu cash/card este disponibilă în punctele SHIP & GO selectate.

Beneficiezi de un program flexibil de ridicare a coletului.

Poți opta pentru plata online pentru orice ramburs, prin contul de utilizator Cargus.

Returnezi ușor. Opțiune de returnare ușoară a coletelor este disponibilă prin contul de utilizator Cargus.

Ai control total. Știi în orice moment unde este coletul tău, cu aplicația Cargus Mobile.

Dimensiunile coletelor care pot fi trimise de clienții individuali cu doar 1 leu sunt: S (3×37×60cm), M (10×37×60cm), L (20×37×60cm) și XL (40×37×60cm). Orice produs care se încadrează în aceste dimensiuni poate fi livrat de Cargus rapid și cu costuri reduse, cu excepția câtorva restricții de transport impuse de lege și afisate pe website-ul Cargus.

Distanța sau localitatea unde se trimite coletul nu influențează prețul livrării. Se poate expedia, atât la Constanța, cât și la Bacău sau Timișoara la același cost/pachet.

Mai multe informații despre oferta Cargus 1 leu, poți găsi aici.

Andreea Radu, Marketing Director Cargus: “Cargus continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale clienților, investind în modalități de livrare noi, rapide, accesibile, menținând, în același timp, calitatea serviciului. Prin oferta de 1 leu pentru livrările în rețeaua noastră SHIP & GO ne dorim să oferim clienților noștri oportunitatea de a înțelege ce înseamnă experiența de livrare out of home: mii de puncte de livrare la nivel național, multiple soluții de plată, opțiuni digitale precum Cargus Mobile, recunoscută de piață ca fiind cea mai bună aplicație de curierat, costuri eficiente. Opțiunea de livrare out of home este o schimbare de paradigmă în piața de curierat, cu multiple beneficii pentru companii și consumatori. Cargus a investit semnificativ în ultimii ani, atât pentru a crește acoperirea rețelei SHIP & GO, cât și pentru a încuraja consumul – inovații tehnologice, servicii de plată. Toate acestea asigură transformarea ecosistemului Cargus, dar au impact și asupra pieței de curierat.”

Despre Cargus

Cu o experiență de peste 30 de ani, Cargus este prima companie de curierat de pe piața din România. În prezent, compania are peste 5.000 de angajați și colaboratori, oferă o gamă largă de servicii de curierat: livrare din ușă în ușă, dar și prin rețeaua de livrare la domiciliu, SHIP & GO (puncte partenere și dulapuri), care oferă clienților posibilitatea de a ridica sau trimite colete din peste 3.000 de puncte din întreaga țară. Cargus deține 5 centre naționale de sortare, 45 de centre operaționale și se ocupă de peste 50 de milioane de colete pe an.

Mai mult, în 2022, Cargus a fost premiată în cadrul evenimentului Courier & Postal Services Business Awards for Excellence 2022, organizat de GOVNET România, cu două premii pentru cea mai impresionantă evoluție a afacerilor și cea mai bună aplicație web pentru servicii de livrare.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate din România, completându-și serviciile oferite clienților.

De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre cei mai activi investitori din România. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Cargus și pagina de Facebook.

