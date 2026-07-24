Un om din Tulcea a sunat la 112 să anunțe că observă mai multe avioane care ar urmări o țintă

Autorităţile au emis, vineri, în jurul orei 12.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea, avertizând populaţia cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea, până la momentul redactării acestei ştiri, au fost primite două apeluri la 112. Unul al unei persoane care dorea mai multe detalii cu privire la mesajul RO-Alert, iar celălalt al unui om care anunța că vede mai multe avioane pe cer care ar urmări o țintă.

„Primul apel a fost solicitat informaţii suplimentare despre mesaj, iar al doilea mesaj a anunţat faptul că observă pe cer mai multe avioane care ar urmări o ţintă. Nu sunt apeluri ori informaţii care să confirme faptul că pe teritoriul judeţului să fi căzut obiecte din spaţiul aerian”, au precizat reprezentanţii ISU Tulcea, citaţi de News.ro.

Locuitorii din patru județe au primit mesaje RO-Alert vineri, 24 iulie 2026

Autoritățile române au emis un mesaj de urgență RO-Alert pentru locuitorii din județele Galați, Brăila, Buzău și Ialomița. Avertizarea a fost transmisă pe telefoanele mobile ale populației, semnalând „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” și oferind instrucțiuni clare:

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de minute”.

Potrivit portalelor de știri locale Info Brăila și ProLider FM, locuitorii din estul județului Brăila, precum și cei din Râmnicu Sărat (Buzău), Slobozia, Urziceni și Țăndărei (Ialomița) au primit notificările. Reacția promptă a autorităților a venit în urma detectării unei drone intrate în spațiul aerian al României.

Autoritățile au subliniat importanța respectării indicațiilor transmise prin mesajele RO-Alert. Cetățenii au fost sfătuiți să evite zonele deschise și să rămână în locuințe sau adăposturi de protecție civilă până la primirea informațiilor suplimentare. Situația este monitorizată în permanență, iar echipele specializate investighează incidentul pentru a evalua toate detaliile.

Rusia a lansat noi atacuri în Ucraina, la granița cu România

Incidentul vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone ale Rusiei asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate în proximitatea graniței fluviale cu România.



În noaptea de 23 spre 24 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 33 de kilometri nord de granița României. Conform unui comunicat al MApN, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT în jurul orei 00.50 pentru monitorizarea situației.



La scurt timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea la ora 00.56.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă la Buzău

O dronă a fost doborâtă, vineri, în jurul orei 11.00, de un avion de vânătoare F-16 românesc. Incidentul s-a petrecut într-o zonă nelocuită din apropierea localităților Padina și Pogoanele, în județul Buzău.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos, și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a anunțat președintele Nicușor Dan, în cursul zilei de vinery, 24 iulie 2026.

Drona care a pătruns în spațiul aerian ar fi trecut prin zona Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a explicat cum a fost doborâtă și care a fost traseul dronei în România, până a fost doborâtă la Buzău. Drona, interceptată și doborâtă de Forțele Aeriene Române, a parcurs un traseu neobișnuit prin sud-estul țării. După detectarea inițială în apropierea orașului Sulina, aparatul de zbor a continuat spre Brăila, a coborât către Fetești și, în cele din urmă, s-a îndreptat spre județul Buzău.

Ministerul Apărării Naționale a reiterat că acțiunea a fost necesară pentru a proteja spațiul aerian românesc și siguranța cetățenilor.

Traseul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă la Buzău. Fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Cum a fost detectată drona care a intrat în spațiul aerian al României

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat pentru prima dată drona la ora 09.39, la 20 km est de Sulina, în Delta Dunării.

Aparatul de zbor a traversat frontiera României și a intrat într-un zbor neautorizat în spațiul aerian național, parcurgând un traseu complex: Sulina, Brăila, Fetești și, în cele din urmă, județul Buzău. Reamintim că, în urma acestei detectări, Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar mesaje RO-Alert au fost emise pentru locuitorii din județele Tulcea și Brăila.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Pentru gestionarea acestei amenințări, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol. La ora 09.48, două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în serviciul Poliției Aeriene la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației. Apoi, la ora 10.56, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost mobilizate pentru a întări misiunea de interceptare.

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