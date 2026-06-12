Jucăriile Montessori sunt utile tocmai pentru că au activități clare. Copilul vede obiectul, îl atinge, îl testează și înțelege treptat ce poate face cu el. Pe Montessorimall.ro se găsesc mai multe categorii potrivite pentru această direcție, de la puzzle-uri și blocuri de construcție până la table de activități, ateliere, bucătării, turnuri de învățare și triunghiuri Pikler.

Ce au în comun jucăriile Montessori bune?

O jucărie Montessori bună îi dă copilului o sarcină pe care o poate înțelege. Poate să sorteze, să potrivească, să construiască, să prindă, să împingă, să rotească sau să observe diferențe între forme și dimensiuni.

Când alegi o astfel de jucărie, uită-te la câteva lucruri simple:

vârsta recomandată și dimensiunea pieselor;

materialul din care este făcută;

felul în care copilul o poate folosi singur;

nivelul de dificultate;

tipul de mișcare pe care îl exersează;

durata în care îi poate menține atenția;

siguranța marginilor, vopselelor și îmbinărilor.

Ce jucării Montessori îi poți cumpăra copilului tău?

Dacă vrei jucării Montessori de calitate, poți intra pe Montessorimall.ro și poți găsi o mulțime de opțiuni interesante. Printre acestea se numără și:

1. Puzzle din lemn cu animale

Un puzzle cu animale este potrivit pentru copiii mici, deoarece piesele sunt ușor de recunoscut. Copilul vede forma, o ridică, o rotește și caută spațiul potrivit.

Această activitate antrenează coordonarea mână-ochi. De asemenea, îl ajută să observe contururi, culori și diferențe între piese. Când reușește să pună animalul la locul lui, primește o confirmare clară prin acțiunea proprie.

2. Puzzle cu inserție și temă de fermă

Puzzle-ul cu inserție are piese care intră în spații bine definite. Tema de fermă ajută copilul să lege jocul de lucruri cunoscute: animale, hrană, curte, grajd sau câmp.

Poți folosi jucăria și pentru vocabular. Îl poți întreba unde este vaca, ce culoare are calul sau ce sunet face găina. Întrebările scurte îl ajută să rămână atent fără să simtă presiune.

3. Turn din lemn Jenga cu animale

Un turn de tip Jenga cere răbdare. Copilul trebuie să atingă piesa, să o tragă ușor și să observe dacă structura se mișcă. Jocul îl învață să controleze forța mâinii.

Pentru copiii mai mici, piesele pot fi folosite și la construcții simple. Pot face garduri, drumuri, turnuri mici sau adăposturi pentru figurine. Astfel, aceeași jucărie rămâne interesantă în mai multe etape.

4. Joc magnetic cu temă de fermă

Un joc magnetic îl ajută pe copil să înțeleagă atracția dintre piese. El poate muta elemente, le poate fixa și le poate combina în scene diferite.

Acest tip de joc susține atenția vizuală și mișcările fine. Copilul trebuie să așeze piesele cu precizie, iar asta îl ajută să-și coordoneze degetele. Pentru părinți, poate fi o variantă bună și în călătorii, deoarece piesele se fixează mai ușor pe suprafața de joc.

5. Ferma multifuncțională din lemn

O fermă din lemn oferă mai multe direcții de joacă. Copilul poate muta animalele, poate deschide uși, poate inventa activități și poate crea mici scene din viața de zi cu zi.

Jocul de rol are valoare mare în primii ani. Copilul imită ce vede, pune întrebări și începe să înțeleagă ordinea unor acțiuni. Hrănește animalele, le pune la adăpost, le mută dintr-un loc în altul și își dezvoltă limbajul prin dialog.

6. Puzzle cu ciclul vieții

Un puzzle despre ciclul vieții aduce o idee mai complexă, explicată vizual. Copilul poate vedea etape, transformări și ordine. De exemplu, poate înțelege mai ușor cum apare o plantă sau cum se schimbă un animal în timp.

Aici contează mult discuția cu adultul. Folosește propoziții simple. Explică fiecare etapă pe rând. Lasă copilul să pună piesele și să repete ordinea.

7. Tablă de activități Montessori

O tablă de activități poate include încuietori, rotițe, șireturi, fermoare, butoane sau alte elemente inspirate din viața reală. Copilul exersează gesturi pe care le va folosi mai târziu singur.

Această jucărie cere concentrare, deoarece fiecare element funcționează diferit. Unele se trag, altele se apasă, altele se rotesc. Copilul câștigă încredere când reușește să deschidă o încuietoare sau să prindă un mecanism fără ajutor.

8. Atelier cu instrumente pentru copii

Un atelier cu instrumente de lemn îl atrage pe copil prin acțiuni concrete. Poate înfileta, poate potrivi, poate lovi ușor, poate asambla piese.

Prin astfel de activități, copilul își antrenează forța mâinii și precizia. Învață și o regulă simplă: fiecare piesă are un loc și o funcție. Jocul trebuie supravegheat, mai ales dacă există elemente mici sau accesorii detașabile.

9. Bucătărie de lemn pentru copii

Bucătăria de lemn susține jocul de rol și ordinea. Copilul poate pregăti mâncare imaginară, poate pune farfurii, poate așeza legume, poate servi păpuși sau membri ai familiei.

Această activitate îl ajută să înțeleagă secvențe: alegi ingredientele, le pui într-un vas, amesteci, așezi masa. În plus, copilul poate învăța denumiri de alimente, culori și acțiuni simple.

10. Triunghi Pikler

Triunghiul Pikler este o piesă pentru mișcare, cățărare și echilibru. Copilul își folosește corpul, își testează limitele și învață să urce sau să coboare în ritmul lui.

Acest tip de activitate îi poate crește încrederea, deoarece reușita vine din controlul propriului corp. Adultul trebuie să fie aproape, să asigure spațiul și să evite graba. Copilul are nevoie să simtă singur când poate urca mai sus și când trebuie să se oprească.

Cum le introduci în rutina copilului?

Alege două sau trei jucării și lasă-le la vedere câteva zile. Prea multe obiecte pot scurta atenția, deoarece copilul trece repede de la una la alta. O jucărie bine aleasă are nevoie de timp, repetiție și liniște.

Poți alterna activitățile de masă cu cele de mișcare. De exemplu, dimineața poți folosi puzzle-uri sau jocuri Montessori pentru copii, iar după-amiaza poți introduce triunghiul Pikler, bucătăria sau atelierul de lemn.

Jucăriile Montessori îl ajută pe copil atunci când sunt alese potrivit vârstei și folosite fără grabă. Copilul are nevoie să încerce, să greșească, să repete și să simtă că reușita îi aparține. Acolo apar răbdarea, concentrarea și încrederea.

Foto: montessorimall.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE