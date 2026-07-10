Acest checklist te ajută să evaluezi concret fiecare opțiune, fie că vrei să cumperi pentru tine, fie că urmărești o investiție în nordul orașului, în zona Băneasa – Sisești. Folosește-l la fiecare vizionare și notează observațiile pe loc!

1. Locația și potențialul zonei

Analizează timpul real până la birou în orele de vârf. Testează traseul dimineața și seara. Verifică accesul către școli private, clinici, centre comerciale și aeroport.

Zona Băneasa oferă acces rapid către nordul orașului și către principalele artere. În majoritatea cazurilor, proximitatea față de lacuri și spații verzi crește atractivitatea pentru familii și chiriași.

Urmărește și planurile de dezvoltare: drumuri noi, extinderea rețelelor de utilități, proiecte comerciale. Acestea influențează valoarea proprietății pe termen mediu și lung.

2. Conceptul și facilitățile complexului

Un complex rezidențial premium înseamnă acces controlat, pază permanentă și administrare profesionistă. Întreabă cine gestionează proprietatea și ce servicii oferă: mentenanță, curățenie, intervenții tehnice.

Verifică existența spațiilor verzi reale, nu doar randări. Mergi prin ansamblu, observă distanța dintre clădiri și modul în care se organizează circulația auto. Pentru familii, contează zonele de joacă sigure și traficul redus în interior.

Dacă analizezi un apartament în complex rezidențial în București, urmărește integrarea parcării subterane, a aleilor pietonale și a zonelor de relaxare. Aceste elemente definesc experiența zilnică.

3. Calitatea construcției și siguranța

Solicită informații despre structura de rezistență și normele antiseismice aplicate. În București, acest aspect cere atenție sporită.

Verifică:

clasa energetică din certificatul de performanță;

tipul tâmplăriei și nivelul de izolare fonică;

materialele folosite la instalații și finisaje.

În general, o clasă energetică A sau B asigură costuri controlate la încălzire și răcire. Testează izolarea fonică la vizionare: deschide geamurile, ascultă zgomotul exterior, discută cu un vecin.

4. Compartimentarea și funcționalitatea

Concentrează-te pe suprafața utilă, nu pe cea construită. Analizează dacă livingul permite organizarea clară a zonei de dining și relaxare. Într-un apartament de 3 camere, de exemplu, verifică dacă poți amplasa o masă pentru 6 persoane fără să blochezi circulația.

Evaluează spațiile de depozitare: dressing separat, debara, boxă la subsol. În lipsa lor, va trebui să compensezi prin mobilier suplimentar.

Orientarea cardinală influențează lumina naturală. Sudul și sud-estul oferă lumină constantă pe parcursul zilei, în timp ce nordul poate necesita iluminat artificial suplimentar.

5. Etajul și poziționarea în clădire

Alege etajul în funcție de stilul tău de viață. Etajele superioare oferă mai multă intimitate și, adesea, o priveliște deschisă. Verifică hidroizolația dacă alegi ultimul nivel.

Analizează distanța față de lift și casa scării. Un apartament poziționat între două locuințe poate avea un confort termic mai bun decât unul de colț, unde există două fațade expuse.

6. Parcarea și accesul

Confirmă dacă locul de parcare este inclus în preț sau se achiziționează separat. În ansamblurile premium, parcarea subterană protejează mașina și menține curtea liberă pentru pietoni.

Întreabă despre:

numărul de locuri pentru vizitatori;

accesul securizat cu barieră sau telecomandă;

stațiile de încărcare pentru mașini electrice.

Aceste detalii contează pentru confortul zilnic și pentru valoarea de revânzare.

7. Infrastructura și utilitățile

Verifică racordarea la rețelele publice de apă, gaze și electricitate. Întreabă dacă există centrală proprie de apartament sau sistem comun și cum se facturează consumul.

Pentru profesioniști care lucrează de acasă, conexiunea la internet prin fibră optică devine o necesitate practică. Testează semnalul mobil în interiorul locuinței.

8. Costurile totale și întreținerea

Calculează bugetul complet: preț, taxe notariale, costuri de credit, amenajare. Solicită o estimare clară a taxei lunare de administrare și vezi ce servicii include.

În majoritatea cazurilor, o rată lunară sustenabilă nu depășește o treime din venitul net al familiei. Planifică realist și păstrează o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute.

9. Vecinătatea și comunitatea

Plimbă-te în zonă la ore diferite. Observă profilul locatarilor, nivelul de zgomot și curățenia spațiilor comune.

Pentru familii, apropierea de școli internaționale și grădinițe private poate influența decizia. Pentru investitori, contează atractivitatea zonei pentru chiriași cu venituri ridicate.

10. Documentația legală

Solicită extras de carte funciară actualizat și verifică existența eventualelor sarcini. Cere autorizația de construire și procesul-verbal de recepție.

Analizează contractul împreună cu un avocat specializat în imobiliare. Clarifică termenele, penalitățile și condițiile de predare.

11. Vizionările și verificările finale

Programează cel puțin două vizite. Revino seara pentru a observa iluminarea și nivelul de zgomot. Deschide robinetele, testează presiunea apei, verifică finisajele.

Discută cu administratorul sau cu un locatar despre experiența lor. Pune întrebări directe și cere răspunsuri clare.

Salvează acest checklist și folosește-l la fiecare proprietate analizată. Dacă vrei să vezi cum se aplică aceste criterii într-un proiect din zona Băneasa – Sisești, programează o vizionare și discută cu un consultant specializat! O evaluare atentă astăzi îți oferă claritate și control în procesul de achiziție.

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