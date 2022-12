Mașina ta s-a defectat în mijlocul străzii și nu știi ce problemă are? Sau poate ai identificat cauza, care este de natură mecanică, electrică sau tehnică, dar nu te pricepi să o repari? Nu poți rămâne în mijlocul străzii, fiindcă la un moment dat vei încurca traficul. Ai nevoie de o platformă auto care să te tracteze la service pentru reparații. Vestea bună este că Alotractari rămâne lider de piață în București pentru tractările auto non stop.

Firmă de tractări auto non stop în Bucuresti

Anul 2022 a fost încărcat de provocări în toate domeniile. Transporturile nu fac excepție. Criza de semiconductori a produs întârzieri în livrările de mașini noi, așa că parcul auto a îmbătrânit. Acest lucru este strâns legat de problemele mecanice tot mai des întâlnite. La nivel național, a crescut numărul de intervenții de tip tractare cu 25%.

Se poate întâmpla ca autoturismul tău să se defecteze, însă să nu știi cum sa-l repari sau să nu ai instrumentele necesare pentru acest lucru. O soluție este să apelezi la o firmă de tractari auto Bucuresti, care îți oferă sfaturi cu privire la defecțiune, urcă mașina pe o platformă și o transportă la un service specializat pentru reparații. Firmele de tractări auto îți vin în ajutor pentru orice defecțiune ai avea, de la o pană sau probleme de direcție, până la lipsă de combustibil sau curent în baterie și chiar în situația unei înzăpeziri. Practic, oricând te afli într-o situație în care nu mai poți circula cu mașina pe drumurile publice, tractarea auto este soluția salvatoare. Pentru a rezolva problema cât mai rapid, este necesar ca firma de tractări să dispună de mai multe autospeciale, în zone diferite ale țării, ca să poată ajunge rapid la tine.

Te afli în Capitală și ai probleme cu mașina? Nu știi la cine să apelezi, ca să ai încrederea că mașina ta ajunge în perfectă stare la service și că cei de acolo se ocupă corespunzător de problemă? Află că Alotractari a tractat un număr de 12.000 de mașini până în luna noiembrie a acestui an, menținându-se astfel lider de piață în tractările auto din București. Ai nevoie de tractare auto în București care să se finalizeze cu o vizită la un service avizat, însă nu cunoști unul în acest oraș? Alotractari se poate ocupa de acest lucru, fiindcă firma colaborează cu un număr semnificativ de service-uri auto, iar dacă alegi un service-partener Alotractari, tractarea până la acesta devine gratuită! Reparația necesită mai mult de o zi și tu depinzi de transportul cu mașina personală? Alotractari deține un serviciu de tip ,,Rent a car”, prin care primești o mașină de închiriat în perioada reparației.

Cum să faci să beneficiezi de tractări auto în București și în țară? Alotractari are echipe peste tot în țară, capabile să ajungă în timp util la tine, în maxim 30 de minute. Contactează echipa la numărul unic 0219936 și colegii te vor redirecționa în funcție de locația ta către cea mai apropiată platformă. Angajații care lucrează pe autospeciala de tractare au cunoștințe în domeniul transporturilor și mecanicii, așa că își pot da seama care este natura problemei tale. Nu îți poți da seama ce problemă are mașina ta? Alotractari dispune de specialiști pe fiecare utilaj de tractare capabili să identifice defecțiunea. Aceștia îți vor spune la ce să te aștepți, în special la un cost aproximativ. O informație utilă pe care trebuie să o precizezi încă din timpul conversației telefonice cu echipa de comunicare Alotractari este greutatea autoturismului tău. De ce? Deoarece, pentru mașinile cu greutate peste 2 tone, se impune o autospecială de tractare destinată gabaritului depășit. Astfel, pentru a beneficia de condiții de transport adaptate și legale, colegii trebuie să știe ce platformă să aducă.

Ai rămas fără curent în baterie sau ai nevoie de servicii pentru roată, precum schimbarea sau vulcanizarea ei? Aceste probleme se încadrează la asistență rutieră, pentru care prețurile sunt mai mult decât accesibile. De exemplu, dacă ai nevoie de cineva care să îți transfere curent în baterie, angajații firmei de tractari auto o pot face rapid, iar tu așteaptă-te la un cost de doar 60 RON, plus 50 RON/oră costul manoperei. Întâmplarea s-a petrecut în București? Ar trebui să te aștepți la un cost de tractare de până în 100 RON, care este unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață. Mai mult, acesta va fi zero dacă alegi transportul către un service colaborator al Alotractari. Dacă mașina ta are probleme de direcție, se va percepe un cost suplimentar. Costul se calculează în funcție de numărul de kilometric parcurși dacă te afli în afara Capitalei.

Anul acesta, Alotractari și-a menținut standardul de calitate și lucrează în permanență pentru îmbunătățirea calității serviciilor, fie ele de tractare, reparare, închiriere auto sau de comunicare cu clienții. Cu 12.000 de clienți tractați până în luna noiembrie a anului 2022, Alotractari se menține lider pe piața tractărilor auto din București și un jucător important pe piața națională.



