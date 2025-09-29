Într-o lume în care expresia personală a devenit la fel de importantă ca stilul vestimentar sau modul în care comunicăm, tatuajele și piercingurile ocupă un loc special. Fiecare simbol, fiecare detaliu și fiecare linie trasată pe piele spune o poveste. În București, locul unde aceste povești prind viață prin artă și pasiune este 2nd Face Tattoo & Body Piercing, un salon de tatuaje recunoscut pentru profesionalism, creativitate și respect față de fiecare client care îi trece pragul.

Salonul de tatuaje si piercing se află în centrul Capitalei, la subsolul magazinului COCOR, în zona Piața Unirii – un loc ușor accesibil pentru oricine dorește să își transforme o idee într-o operă permanentă de artă. Spațiul modern, cu un design curat și elegant, este gândit astfel încât să ofere nu doar confort, ci și siguranță maximă, respectând toate standardele de igienă.

Tatuaje personalizate – artă aplicată pe piele

Arta tatuajului a evoluat enorm în ultimii ani, iar 2nd Face Tattoo & Body Piercing a fost mereu în pas cu tendințele. Fie că este vorba despre tatuaje minimaliste, geometrice, portrete hiperrealiste sau compoziții complexe cu detalii fine, artiștii salonului știu să surprindă perfect ideile clienților și să le transpună într-o formă estetică impecabilă.

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
2nd Face Tattoo & Body Piercing – locul unde arta întâlnește siguranța


Procesul de lucru începe întotdeauna cu o discuție atentă. Clientul își prezintă dorințele, iar artistul vine cu recomandări despre dimensiune, plasament, culori și stil. Această colaborare deschisă este ceea ce diferențiază salonul de alte locații – fiecare tatuaj devine unic și adaptat celui care îl poartă.

Piercing realizat în condiții sigure

Pe lângă tatuaje, 2nd Face Tattoo este specializat și în piercing profesional. De la clasicul piercing de lob sau helix până la opțiuni mai curajoase precum septum, sprânceană sau labret, echipa are experiență și respectă procedurile medicale necesare pentru o vindecare rapidă și fără complicații.

În salon, totul este de unică folosință, iar bijuteriile folosite sunt confecționate din materiale sigure, precum oțelul chirurgical, tocmai pentru a preveni reacțiile alergice. În plus, fiecare client primește recomandări clare pentru îngrijirea zonei perforate, astfel încât procesul de vindecare să fie cât mai confortabil.

O comunitate creată în jurul pasiunii

Ceea ce face cu adevărat special salonul 2nd Face Tattoo & Body Piercing nu este doar arta vizibilă pe pielea clienților, ci și comunitatea care s-a format în jurul lui. Mulți dintre cei care au ales să își facă un tatuaj sau un piercing aici revin nu doar pentru alte proiecte, ci și pentru atmosfera prietenoasă și energia pozitivă.

Salonul nu este doar un loc unde primești un serviciu, ci o experiență completă: de la consiliere și alegerea designului, până la finalizarea lucrării și perioada de recuperare. Totul este realizat cu atenție la detalii, cu răbdare și cu un respect autentic pentru client.

De ce să alegi 2nd Face Tattoo & Body Piercing

Într-un oraș plin de opțiuni, alegerea unui salon de tatuaje sau piercing poate părea dificilă. Totuși, 2nd Face se evidențiază prin câteva aspecte esențiale: experiența artiștilor, atenția la igienă, tehnicile moderne și portofoliul impresionant. Fiecare lucrare devine un exemplu de profesionalism, iar recenziile clienților confirmă faptul că experiența este una de top.

2nd Face Tattoo & Body Piercing – locul unde arta întâlnește siguranța
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
Recomandări
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova


În plus, amplasarea centrală și programul flexibil fac ca vizita la salon să fie accesibilă pentru oricine. Fie că locuiești în București sau vii special din alt oraș, vei descoperi un loc unde arta se întâlnește cu siguranța și creativitatea.

2nd Face Tattoo & Body Piercing nu înseamnă doar un tatuaj sau un piercing. Este un mod de a-ți exprima identitatea, de a marca momente importante din viață și de a purta mereu pe piele o poveste. Într-un spațiu modern, cu artiști dedicați și tehnici impecabile, vei găsi combinația perfectă între pasiune, siguranță și profesionalism.

Adresă: B-dul I.C. Brătianu nr. 29–33, sector 3, București – Magazinul COCOR, subsol
Telefon & WhatsApp: 0724 669 330
Program: Luni–Vineri 12:00–19:00 | Sâmbătă 11:00–16:00

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
LIVE TEXT. Protest la Chișinău după alegerile parlamentare din Republica Moldova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mara Bănică a vorbit cu reprezentanții spitalului unde a murit Ioana Popescu! A apărut singura rudă care ar putea ridica trupul neînsuflețit al jurnalistei. Ultimele detalii despre moartea ei suspectă
Viva.ro
Mara Bănică a vorbit cu reprezentanții spitalului unde a murit Ioana Popescu! A apărut singura rudă care ar putea ridica trupul neînsuflețit al jurnalistei. Ultimele detalii despre moartea ei suspectă
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
GSP.RO
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Știri România 12:16
Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Știri România 12:14
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Parteneri
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Adevarul.ro
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Stiri Mondene 12:30
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Gabi Tamaș la Asia Express 2025: „Florin Stamin a zis la fel”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:50
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Gabi Tamaș la Asia Express 2025: „Florin Stamin a zis la fel”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
ObservatorNews.ro
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Mediafax.ro
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit
KanalD.ro
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit

Politic

CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Politică 10:04
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt