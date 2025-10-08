Obiceiuri care pot strica trotineta electrică: ce faci greșit și cum poți rezolva problema

De obicei, o trotineta electrica nu are nevoie de atenție specială, însă dacă nu o te ocupi de ea din când în când, s-ar putea să te trezești că nu mai funcționează și că nu știi de ce, ce ai făcut greșit. Obiceiul care afectează cel mai mult longevitatea trotinetei electrice este încărcarea trotinetei doar atunci când aceasta nu mai are baterie deloc.

Vorbim despre acest obicei, precum și despre alte două obiceiuri care nu fac bine trotinetei electrice în rândurile care urmează, pentru a ști ce să nu faci și cum să ai grijă de trotineta ta electrică.

Încarci trotineta greșit, doar când nu mai are baterie deloc

Primul obicei de care ar trebui să te debarasezi este încărcarea trotinetei doar când aceasta este complet descărcată. Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare va duce la scurtarea duratei de viață și funcționalității bateriei trotinetei tale electrice.

Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să protejezi și să întreții bateria trotinetei corespunzător:

  • Bateriile trebuie reîncărcate la rece: trotineta electrica nu trebuie niciodată încărcată imediat după utilizare, ci încărcarea ar trebui să se facă la câteva minute după ce ai oprit trotineta.
  • Nu ar trebui să aștepți niciodată până când bateria este complet descărcată: cel mai bine este să o reîncarci atunci când indicatorul arată o încărcare reziduală de 20%.
  • Nu ține trotineta la încărcare mai mult de 12 ore: excepție fac trotinetele care au nevoie de mai mult de 12 ore pentru a se încărca.
  • Nu lăsa bateria descărcată pentru perioade lungi de timp: dacă știi că nu vei folosi trotineta mai mult de două săptămâni, încarcă bateria la 50-60%.
  • Dacă folosești trotineta intens, de mai multe ori pe zi, cel mai bine este să efectuezi mai multe încărcări intermediare: de preferat încărcări de 40-50 de minute și o singură încărcare completă. Pentru o utilizare moderată, însă, timpul de încărcare poate fi chiar mai lung, de aproximativ două ore.
Pe lângă aceste mici precauții privind metodele de încărcare, bateria necesită și alte atenții speciale.

De exemplu, știai că temperaturile foarte scăzute tind să deterioreze bateria, compromițându-i durata de viață? Prin urmare, nu se recomandă utilizarea trotinetei electrice la temperaturi scăzute, apropiate de 0°.

De asemenea, căldura excesivă poate deteriora trotineta electrica prin supraîncălzirea inutilă a acesteia. Este de preferat să nu lași trotineta în lumina directă a soarelui timp de mai multe ore și să eviți a o lăsa în apropierea surselor de căldură.

Nu verifici anvelopele înainte de a porni la drum

Înainte de a porni la drum, pentru bunăstarea trotinetei electrice și siguranța ta, verifică presiunea din roți și asigură-te că totul este în regulă.

Dacă trotineta ta are anvelope tubeless, trebuie să vezi ca nu cumva acestea să aibă vreo tăietură să fie perforate în vreun loc. Chiar dacă acest tip de anvelope este excelent inclusiv pentru drumuri denivelate, nu se știe niciodată peste ce poți da fără ca măcar să fi sesizat.

Dacă trotineta ta are anvelope cu cameră de aer, în cazul acestora, trebuie să verifici presiunea înainte de a folosi din nou trotineta și a porni la drum. Evită orice fel de surpriză și vezi dacă presiunea din anvelope este optimă. Cât ar trebui să fie aceasta? Aceasta ar trebui să fie undeva la 2.4 bari. Poți verifica presiunea cu ajutorului unui compresor portabil pe care îți recomandăm să-l ai acasă.

Cureți trotineta prea rar și când o cureți o cureți cu detergenți

Nu cureți trotineta electrică deloc sau atunci când o cureți o faci folosindu-te de fel și fel de soluții și detergenți? Recomandăm curățare periodică, mai ales dacă trotineta este murdară și, de asemenea, o curățare corespunzătoare. Dar cum se curăță corect o trotinetă electrică?

Curățarea trebuie efectuată folosind o lavetă moale umezită cu apă. Spălarea directă sub jet de apă sau cu pistoale de pulverizare este interzisă.

Dacă te confrunți cu pete deosebit de dificil de îndepărtat, poți folosi o pastă de dinți simplă, dar clătește întotdeauna cu apă. Evită alcoolul, înălbitorul și detergenții chimici, care ar putea fi prea agresivi pentru cadru.

Înainte de curățare, compartimentul bateriilor trebuie să fie închis ermetic pentru a preveni pătrunderea apei și nu ezita să verifici și alte zone sensibile, pentru a nu risca să uzi.

În cele din urmă, reține că atunci când trotineta nu este utilizată,  aceasta trebuie depozitată într-un loc răcoros și uscat. Ea nu trebuie niciodată expusă la lumina soarelui sau la agenți externi, dacă dorești să te bucuri de ea o perioadă cât mai îndelungată de timp.

Concluzie

Sfatul nostru este să te asiguri că nu mai repeți aceste obiceiuri, dacă le-ai avut și să verifici periodic trotineta pentru a te asigura că nu există defecțiuni și că totul este în perfectă stare de funcționare, pentru o călătorie în siguranță.

O călătorie sigură îți poți asigura și dacă faci o inspecție vizuală de fiecare dată înainte de a te urca pe trotineta electrica. Aceasta este esențială pentru a detecta orice probleme, cum ar fi șuruburi slăbite, cadru deteriorate, zgomote suspecte sau probleme cu luminile sau frânele.

Acestea din urmă sunt elemente sensibile supuse uzurii, care trebuie monitorizate întotdeauna. Recomandăm, de altfel, și să supui trotineta electrică unui test înainte de a ieși cu ea în stradă. Mai întâi încearcă să apeși puternic frânele, cu vehiculul oprit, pentru a verifica dacă funcționează corect, apoi pornește la drum.

Când atingi o viteză de 20 km/h, frânează brusc. Dacă poți opri complet în câțiva metri, plăcuțele nu sunt încă uzate. Dacă, dimpotrivă, frânarea ți se pare nesigură sau dacă simțiți vibrații sau zgomote ambigue, este timpul să înlocuiești plăcuțele pentru a avea o trotineta electrica sigură.

Sursă foto – freepik.com

