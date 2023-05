Cu pași mărunți, dar siguri, Ingrid Bulie reușește să fie o prezență constantă și apreciată în cadrul unor remarcabile evenimente de fashion atât pe plan național, cât și internațional. După ce a câștigat experiența și titluri ca model în Georgia, Dubai și New York, recent în cadrul festivalului Festina Fashion Week, Ingrid a prezentat în premieră colecția LUXURY destinată adolescentelor care apreciază opulența și grandoarea. Prima sa colecție, dedicată copiilor, a fost lansată pe 12 Martie la European kids fashion week, iar inaugurarea pe plan internațional a colecției Luxury va avea loc în data de 6 Mai 2023 în Republica Moldova, la Chișinău Fashion Formula.

La 13 ani se scrie săptămânal despre ea și realizările sale. Dacă nu e prin străinătate, prezentând cele mai noi colecții pentru copii și adolescenți, atunci e prin România, lansându-și o altă colecție de haine sau de produse de îngrijire. Parfum deja are: Sara X Teddy Bear, iar în curând va lansa sprayurile de corp și păr. Cu multe reclame pe TV la activ, sute de apariții în emisiuni și știri, Sara este încă singura româncă care a reușit performanța să apară într-un clip Dolce& Gabbana în 2017, filmat în Florența, când avea doar 7 ani. Mai mult decât atât, în România nu există copil mai premiat decât ea, în domeniul modelling, având în jur de 30 de Coroane internaționale, dintre care cele mai importante fiind Top child model of the planet în Georgia în 2018 și Little Miss world în 2016 în Grecia. O găsiți pe Instagram Sara Fashionable Kids, unde și-a redeschis recent un alt cont.

La Gala Health, Beauty & Lifestyle, Raymond Dinu a fost singurul copil premiat

„Imaginația este atuul meu!” O spune Raymond Dinu, care la vârsta de doar, atenție‼️, 8 ani este model internațional! Iată, unii dintre noi își găsesc vocația foarte devreme! Raymond adorează creativitatea, iar partea și mai bună este că a descoperit deja cum să și-o pună în valoare. În paralel cu cariera de model, a reușit să își lanseze propriul business: este designer vestimentar! Colecția sa este inspirată de serialul-momentului Wednesday și a fost prezentată și la nivel european, mai exact la evenimentul European Kids Fashion Week, unde s-a bucurat de un succes uriaș. Tânărul designer a luat și lecții de canto, practic a cucerit toate scenele lumii – și muzicale, și de fashion, și de modelling.

Maria Caterina Imperiale ne impresionează prin munca ei și nu prin originile nobile

S-a tot scris despre copilul de vită nobilă al unei românce frumoase cu un prințe italian. Pe noi ne-a impresionat Maria Caterina mai mult prin eforturile și realizările proprii. Dacă îi citești acestui copil CV-ul, ți-e jenă că ești adult. Două colecții la activ, una lansată la Dubai și una la Milano. Brand Ambasador pentru mai multe firme din România și nu numai. Model din categoria Gold la It kids- art school & modelling agency, care a descoperit-o când avea doar 8 ani. Câștigătoare la Future fashion faces în Turcia, Little Miss planet în Bulgaria, World fashion festival în Italia, World Rising Stars în Georgia, Little Miss World în Tenerife, șamd. Catwalk-uri la New York, Dubai, Paris, Londra, Milano, Moscova, Tbilisi, Sankt Petersburg.

Andreea Costache, trainer pentru alți copii la nici 18 ani

Andreea este creatoarea brandului Zaggaro și a companiei de evenimente Zaggaro Kids events. Este pasionată de artă și la liceu studiază pictura. Prin modă își exprimă pasiunea pentru culoare și texturi. Premiată la nivel internațional, Andreea este un top model de succes care deja antrenează alți copii în tainele catwalk-ului, în cadrul It kids, agenția care a remarcat-o la un concurs când avea doar 12 ani. După ce va termina liceul de arte, Andreea își va deschide, cu ajutorul mamei sale, un designer reputat, un magazin la New York, unde dorește să se mute pentru a-și continua studiile.

