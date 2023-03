Când vine vorba despre sistemele de învelitoare de calitate superioară, RoofArt este un furnizor de produse și servicii etalon pe piața din România, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu. Așa că ai toate motivele să mergi pe mâna echipei RoofArt, atât pentru a te informa, cât și pentru a-ți furniza toate cele necesare pentru un acoperiș din țiglă metalică.

Mai multe detalii despre RoofArt și țigla metalică poți găsi accesând acest link: https://roofart.ro/tigla-metalica/.

Iată care sunt 5 dintre cele mai frecvente întrebări referitoare la țigla metalică și răspunsurile aferente!

Care sunt beneficiile utilizării tiglei metalice?

Țigla metalică este o alegere populară pentru acoperișuri în primul rând datorită beneficiilor aduse. Pentru că acestea depind foarte mult de tipul de țiglă, vom folosi că exemplu țiglă metalică Umbrella de la RoofArt pentru a exemplifica avantajele specifice pe care le aduce utilizatorilor, printre care se numără:

∙ Montaj rapid și costuri reduse – Având o greutate mai mică decât alte tipuri de țiglă metalică, Umbrella se montează rapid, iar economia de bani vine din utilizarea unei cantități mai mici de lemn pentru structura de rezistență.

∙ Rezistență sporită – Vânturile puternice, ploile abundente, zăpadă, coroziunea și acțiunea razelor UV sunt elemente în față cărora țiglă metalică din clasele Mat Premium de la RoofArt, făcută din oțel suedez SSAB, a rezistat cu succes în cadrul testelor de rezistență și durabilitate efectuate.

∙ Protejarea mediului – Datorită acoperirii GreenCoat®, care implică utilizarea unei componente bio provenite din uleiuri vegetale în locul unei părți importante a materialului tradițional, țiglă metalică Umbrella contribuie activ la protejarea mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor de noxe în aer.

Cât durează un acoperiș din țiglă metalică?

Răspunsul la această întrebare depinde de produsul ales. Concret, de materia prima din care este făcută țiglă metalică, ce determina durata de viață a acoperișului, care este reflectată în garanția oferită de producător.

Cu cât materia prima din care este făcută țiglă metalică are proprietăți și caracteristici mai speciale, cu atât mai mult va dura și acoperișul. De exemplu, la RoofArt găsești țiglă metalică Mat Premium Plus, cu acoperirea GreenCoat® Pural BT, care are una dintre cele mai mari garanții pentru rezistență la coroziune de pe piață de profil din România, de 50 de ani.

Alt factor care poate determina durata de viață a tiglei metalice, în afară de calitatea materialelor utilizate, este acuratețea procesului de montaj, în care trebuie să se respecte întocmai indicațiile producătorului, pentru că acoperișul să fie cât mai durabil.

Cum se montează țigla metalică?

Acoperișurile din țiglă metalică sunt montate de obicei de o echipa de profesioniști în domeniul acoperișurilor. Procesul de instalare, explicat cât mai simplu, implică îndepărtarea sistemului de învelitoare existent, instalarea unei structuri solide, iar apoi fixarea acoperișului din țiglă metalică cu ajutorul unor șuruburi sau al altor elemente de fixare. În funcție de tipul tiglei metalice, există anumite instrucțiuni de montaj, care trebuie respectate pentru instalare corectă și pentru păstrarea garanției.

Montajul poate dura câteva zile, în funcție de dimensiunea acoperișului și de complexitatea instalării. Dar dacă alegi un produs modern, pecum țiglă metalică Umbrella de la RoofArt, cu prinderi ascunse, care este special concepută pentru ușurință lucrului la înălțime, simplu de montat și de manevrat, poți reduce semnificativ timpul.

Pentru că montajul să fie cât mai simplu, dar și cu scopul de a mari rezistență acoperișului din țiglă metalică, specialiștii RoofArt recomandă folosirea accesoriilor din aceeași materie prima. Astfel, țiglă și accesoriile se îmbină perfect și nu există riscul apariției problemelor de funcționalitate.

Pot monta țigla metalică peste acoperișul vechi?

Da, în unele cazuri, țigla metalică se poate instala direct peste acoperișul vechi, ceea ce înseamnă că noul acoperiș va fi gata într-un timp mai scurt și cu costuri reduse.

Cu toate acestea, specialiștii RoofArt atenționează asupra faptului că doar un profesionist în domeniul acoperișurilor poate determina dacă acoperișul existent poate suportă montajul panourilor din țiglă metalică sau dacă vechea învelitoare poate afecta în timp durabilitatea noului acoperiș.

Cât costă țigla metalică?

Costul unui acoperiș din țiglă metalică va depinde de mai mulți factori, cum ar fi dimensiunea acoperișului, tipul materialelor utilizate și complexitatea procesului de montaj. În general, acoperișurile din țiglă metalică au un cost mediu, raportat la alte tipuri de materiale disponibile.

Pentru mai multe informații referitoare la costul tiglei metalice, contactează specialiștii RoofArt, cărora le poți oferii detaliile specifice proiectului tău, pentru că oferta de preț să fie una personalizată.

Așadar, din aceste răspunsuri putem extrage câteva concluzii importante, pe care este bine să le reții dacă îți dorești să folosești țigla metalică pentru acoperiș. Acoperișurile din țiglă metalică sunt prietenoase cu mediul, se montează rapid și au o rezistență crescută. Pentru garanție extinsă, trebuie să alegi un produs pentru care s-a folosit materie prima de calitate superioară. Dacă accesoriile folosite în montajul tiglei sunt făcute din aceeași materie prima și de același producător, nivelul de compatibilitate este maxim, ceea ce oferă un plus de rezistență și un aspect mult mai uniform întregii lucrări.

Sperăm că detaliile din acest articol au răspuns la întrebările pe care le aveai despre țiglă metalică și îți vor fi de folos pentru a lua o decizie informată. Iar dacă ai nevoie să te consulți cu profesioniști în domeniul acoperișurilor pentru a determina dacă țiglă metalică este alegerea potrivită pentru casă ta, nu uită că RoofArt se află la doar un click distanță!

