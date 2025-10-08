1.    Nu protejezi tableta cu o husă și ecranul cu o folie de sticlă

Când cumperi o tableta nouă, din entuziasm, ești tentat mereu să începi să o folosești încă de cum ai scos-o din cutie. Să vezi cum funcționează, să te uiți la filme, seriale, emisiunile tale preferate. Să o pui la teste. Și uite așa uiți că și tableta are nevoie de protecție încă din primele zile de folosire.

Recomandarea noastră este să achiziționezi împreună cu tableta și o husă de calitatea pentru aceasta. În acest fel, o vei proteja de posibile zgârieturi. De asemenea, alege și o folie de sticlă pentru ecran. Mai sensibil decât spatele tabletei este ecranul care pe lângă faptul că se poate zgâria, se mai poate și sparge.

Dacă alegi o husă de calitate și o protecție de sticlă pentru ecran încă din primele zile de folosire, te asiguri că tableta ta este corespunzător protejată. Dacă o vei scăpa sau se vor întâmpla alte accidente, se va sparge folia de sticlă mai întâi, iar display-ul, dacă folia e calitativă, nici nu va avea de suferit.

O tabletă protejată este o tabletă care, întreținută corect și fără utilizare excesivă, va rezista mai mult.

2.    Nu actualizezi sistemul de operare al tabletei

O greșeală pe care o fac majoritatea: ignoră înștiințările cu privire la versiuni noi ale sistemului de operare. Și nu se întâmplă doar în cazul sistemului de operare, ci și în cazul aplicațiilor. Faptul că tot amâni actualizarea poate duce la compromiterea datelor personale, dar și la reducerea performanțelor tabletelor și aplicațiilor instalate.

De asemenea, te poți confrunta cu întârzieri neplăcute. Tableta se poate mișca foarte greu și nu mai este la fel de receptivă ca înainte. Cel mai grav ar fi faptul că tableta, în lipsa unui sistem de operare actualizat care aduce îmbunătățiri și este lansat cu un scop, are mai mare șanse să devină vulnerabilă la viruși.

Pot apărea și tot felul de erori în lipsa actualizării la zi. Poți pierde date importante sau te poți confrunta cu alte probleme. Așadar, cel mai simplu este să actualizezi sistemul de operare când primești pe display mesajul Este disponibilă o actualizare de sistem.

3.    Încarci tableta greșit

În lipsa optimizării consumul de energie, precum și în cazurile în care tableta este încărcată greșit, bateria tabletei are foarte mult de suferit. Bateriile tabletelor sunt destul de sensibile, așa că trebuie să fii destul de atent cu ele dacă dorești să folosești tableta câțiva ani buni din momentul achiziționării ei.

Îți recomandăm să nu îți faci un obicei din a o lăsa la încărcat peste noapte. De altfel, dacă pui tableta la încărcat, nu te juca pe ea, nu face streaming, nu vorbi cu prietenii prin apeluri video. În timp ce este la încărcat, tableta nu ar trebui solicitată foarte mult, acest obicei având efecte negative asupra duratei de viață a bateriei pe termen lung.

Iar dacă s-o lași prea mult timp să stea încărcată 100% nu este bine, nici să îți faci un obicei din a o folosi până se stinge singură nu este recomandat. Atât perioadele când o lași prea mult la încărcat, cât și faptul că o descarci complet mult prea des afectează sănătatea bateriei tabletei.

4.    Nu folosești un încărcător original pentru încărcare

Dacă nu mai ai încărcătorul original al tabletei, din vaste motive, achiziționează un alt încărcător original. Acesta este foarte important pentru că, în lipsa unui încărcător original, bateria poate avea de suferit.

În niciun caz nu cumpăra și nu folosi un încărcător ieftin. Calitatea încărcătoarelor foarte ieftine este îndoielnică. În lipsa unui încărcător bun, bateria se poate deteriora premature sau tableta se poate supraîncălzi.

5.    Nu ai grijă de tableta ta

Ce înseamnă să ai grijă de tableta ta? Pe lângă tot ceea ce am enumerate mai sus, la fel de importantă este și întreținerea tabletei. Deși tabletei îi lipsesc ventilatoarele, tastele și alte componente, asta nu înseamnă că aceasta nu are nevoie de întreținere regulată.

În cazul unei tablete, pe lângă întreținerea fizică minimă, putem vorbi de o întreținere digitală care este mult mai importantă.

Recomandat este ca din când în când să ștergi fișiere vechi sau fișiere cache, să elimini aplicațiile pe care nu le folosești deloc și de care nu ai nevoie, deoarece acestea doar ocupă inutil spațiu. De asemenea, verifică cât spațiu de stocare mai ai la dispoziție și șterge din fișierele media de care nu mai ai nevoie.

O curățenie generală o dată la câteva luni, mai ales dacă tableta nu are spațiu de stocare foarte generos, va fi de folos. Dacă nu mai ai spațiu și nu dorești să ștergi fișierele sau să cumperi o tabletă cu mai mult spațiu de stocare, transfer pe cloud sau pe un stick USB-C toate fișierele de interes pentru tine.

Ecranul și carcasa tabletei au și ele nevoie de întreținere periodică. În acest sens, ia o cârpă din microfibră sau șervețele cu alcool izopropilic și șterge ecranul și spatele tabletei. Pentru porturile USB ale tabletei poți folosi bețișoare de urechi sau aer comprimat.

Evită să folosești direct alcool sau alcool medicinal, ci mergi pe o soluție pe bază de alcool sau pe alcool izopropilic pentru îngrijirea exterioară.

Având grijă de tabletă în acest fel, îi asiguri o funcționare pe o perioadă mai lungă de timp. În plus, eviți supraîncălzirea acesteia, precum și alte probleme ca lag-ul, lipsa receptivității și alte erori.

Ai grijă de tableta ta, încarc-o corect, elimină fișierele de care nu ai nevoie, protejează tableta cu o husă și display-ul acesteia cu o folie de sticlă de calitate.

Sursă foto – freepik.com

