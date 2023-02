Desigur că nimeni nu-și dorește ca propria curte să se transforme într-o junglă, însă tunderea frecventă a ierbii o face mai puternică, mai sănătoasă și ține la distanță plantele invadatoare. Iată 5 motive pentru care iarba trebuie tunsă periodic. Mașinile de tuns iarba de la Hyundai sunt ideale pentru a-ți tunde singur iarba.

Motivul nr. 1: Aspect mai estetic

Cel mai evident beneficiu al tunderii periodice este aspectul gazonului. Primăvara, pe măsură ce curtea devine mai verde și natura revine la viață, gazonul proaspăt tuns îți va oferi o priveliște de toată frumusețea, indiferent de dimensiunile curții tale.

Cu o simplă tundere a gazonului, dar și a firelor de iarbă crescute pe lângă borduri, gazonul va avea un aspect mai îngrijit și va fi invidiat de prieteni, vecini și toți cei care îți trec pragul casei.

Motivul nr. 2: Sănătatea ierbii

Iarba se dezvoltă prin procesul de fotosinteză, care constă în faptul că plantele verzi absorb lumina soarelui și generează hrană și nutrienți din aceasta. Fotosinteza menține plantele, florile și iarba sănătoase și le ajută să crească.

Atunci când tunzi gazonul în mod constant, expui firele de iarbă la cantitatea potrivită de lumină solară, ceea ce ajută iarba să crească mai sănătoasă și mai verde. În plus, resturile de iarbă rămase în urma sesiunilor frecvente de tuns iarba oferă un plus de nutrienți gazonului, reciclând până la 25% din azot înapoi în sol.

Recomandări CRIZĂ LA RCA. Răspunsul Euroins după ce Consiliul ASF a votat în unanimitate că fac raportări paralele și e caz de Parchet: „Nu avem cunoștință. Vom coopera pe deplin cu autoritățile”

În momentul în care nu tunzi gazonul în mod constant, fotosinteza încetinește făcând iarba mai firavă și mai susceptibilă îmbolnăvirilor și uscării.

Motivul nr. 3: Controlul buruienilor

Tunderea frecventă ajută la menținerea gazonului la înălțimea potrivită. În funcție de tipul de iarbă pe care l-ai ales pentru gazon, înălțimea poate varia între 5 și 8 până la maximum 10 centimetri. Este foarte important ca gazonul să fie tuns frecvent pentru a preveni ca buruienile să-l invadeze. Dacă observi că acestea îți fac apariție, este important să le elimini imediat. Nu este suficient să le tai, asemeni gazonului, ci trebuie îndepărtate cu tot cu rădăcină pentru a preveni răspândirea acestora.

Tăierea prea scurtă a ierbii, dar și neîngrijirea acesteia, favorizează creșterea rapidă a buruienilor și răspândirea pe o suprafață tot mai mare.

Motivul nr. 4: Prevenirea bolilor și dăunătorilor

Un gazon care nu este tuns la timp, este locul perfect pentru dezvoltarea bolilor și dăunătorilor. De la mucegaiuri, rugina ierbii, precum și alte boli specifice și până la insecte dăunătoare, toate preferă un gazon neîngrijit unse se pot ascunde în voie. De asemenea, un gazon netuns este locul preferat de căpușe și purici și alți dăunători. Tunsul săptămânal, în perioada de creștere, împiedică bolile și dăunătorii să-ți distrugă gazonul.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Lovitură pe piața RCA: documente interne, obținute de la avertizori de integritate din Euroins, au dus la un seism. ASF a decis ieri să facă plângere penală întregii conduceri a liderului asigurărilor RCA din România!

Motivul nr. 5: Avantajele financiare

Tunderea frecventă a gazonului are și avantaje financiare, chiar dacă nu te-ai gândit la asta până acum. Prin tunderea frecventă se previn, după cum am menționat mai sus, bolile si daunatorii care duc la distrugerea gazonului. În momentul în care te confrunți deja cu această problemă, porțiuni întregi din gazon sunt deja distruse. Gazonul distrus trebuie indepărtat rapid, iar cel existent deja trebuie tratat împotriva bolilor și/sau dăunătorilor. Asta înseamnă costuri în plus. Apoi, după tratarea acestuia, este important să plantezi noi semințe sau să adaugi petice de gazon pentru a astupa locurile rămase libere. Și acest proces înseamnă bani.

Cum sa tunzi iarba corect

Când vine vorba de ingrijire iarbă este important să știi cum să faci acest lucru în mod corect pentru a nu afecta gazonul. Tunderea prea scurtă a ierbii sau, din contră, tunderea rară a acestuia duce la neplăceri precum cele enumerate mai sus. Tocmai de aceea este important să știi cum să faci corect acest lucru.

Acordă atenție tipului de iarbă și documentează-te cu privire la tunderea și îngrijirea acesteia. Tunde iarba la o înălțime de 5-8 cm, în funcție de tipul ierbii. Nu o tunde niciodată mai înaltă de 10 cm. Gazonul trebuie tuns săptămânal sau cel mult o dată la două săptămâni, în funcție de tipul ierbii. Tunde gazonul înainte de udarea de seară, când iarba este uscată. Dacă tunzi gazonul când iarba este udă, aceasta se va lipi de mașină sau de coasă ducând la înfundarea acestora sau la încetinirea muncii. Comanda o mașină de tuns iarba pentru a-ți putea tunde singur gazonul, ori de câte ori este necesar.

Recomandări Ce a găsit Curtea de Conturi la ROMARM în urmă cu doi ani. Buget depășit pentru salariul directorului Țuțu și probleme la utilajele din afacerea cu Pițurcă

Cu ce să tunzi iarba singur? Mașină de tuns sau robot?

Mulți grădinari se întreabă, la început de drum, ce este mai bine să aleagă: o mașină de tuns iarba sau un robot? Adevărul este că ambele au avantajele lor, iar alegerea trebuie făcută doar în funcție de propriile preferințe.

Când alegi un dispozitiv pentru tunderea ierbii trebuie să te asiguri că este un dispozitiv fiabil. Aceste dispozitive se împart în doua categorii. Cele care funcționează pe bază de baterii și cele pe baza de combustibil. În cazul ambelor variante trebuie să te asiguri că sunt fiabile și că o singură încărcare a bateriei sau a motorului este suficientă pentru tunderea întregului gazon. Prin urmare este important să alegi o mașină de tuns (sau un robot) care să facă față nevoilor tale. Asta înseamnă să știi cât de mare este suprafața gazonului și să faci alegerea în funcție de acest criteriu.

De asemenea, ar trebui să ai în vedere lățimea de tăiere. Mai ales când vine vorba de o mașină de tuns manuală. Cu cât lama este mai lată. Cu atât vei fi nevoit să faci mai puține drumuri.

Un robot de tuns iarba este ideal pentru persoanele care sunt foarte ocupate și care nu au timp la dispoziție pentru a se ocupa de acest task. Totodată, este ideală și pentru persoanele care îți doresc să facă mai multe lucruri în același timp sau să-și petreacă timpul alături de familie în loc să tundă gazonul.

GSP.RO În România avea un job bun, dar în 1983 a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. Au trecut 40 de ani de atunci, incredibil cu ce se ocupă acum Ileana

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul neaşteptat făcut de Camilla faţă de Kate la un eveniment! Fotografii au surprins imediat gafa, ce s-a văzut. Foto

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată copilul-minune al anilor '70

Observatornews.ro Case de vânzare cu 10.000 de lei, în România. Motivul pentru care mulţi vor să se mute aici

Știrileprotv.ro Zeci de medici au făcut scut în jurul șefei de la oncologie care cerea mită de la pacienții cu cancer

FANATIK.RO Cele 6 zodii care vor fi pe val toată luna februarie. Vești fabuloase pentru Săgetători

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 2 februarie 2023. Racii ar fi bine să se protejeze de orice fel de exagerare, inclusiv de momentele în care li se pare că povara este mare

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată