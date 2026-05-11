Te gândești deja la mare, la soare și la acele locuri ascunse unde poți ajunge doar dacă ai control total asupra volanului? O călătorie lungă necesită mai mult decât un plin de benzină și un playlist cu melodiile preferate, mai ales când traversezi frontiere sau trebuie să te bazezi pe un vehicul care să nu te lase la greu.

Cum transformi orele petrecute în trafic într-o experiență plăcută pentru toată familia? Secretul stă în detalii logistice pe care mulți le ignoră până când e pre târziu, de la starea tehnică a mașinii până la alegerea celui mai eficient itinerariu pentru destinația aleasă.

  1. Verifică starea tehnică a vehiculului înainte de plecare

Siguranța ta și a pasagerilor este prioritară, așa că nu pleca la drum lung fără o revizie rapidă. Verifică presiunea în anvelope, nivelul uleiului și sistemul de climatizare, elemente esențiale pentru confortul termic în zilele caniculare de vară. 

Dacă mașina ta personală nu este într-o stare optimă pentru drumuri lungi sau dacă vii din străinătate și aterizezi direct la aeroport, poți să alegi un serviciu profesionist de rent a car Bucuresti Otopeni pentru a avea garanția unui vehicul nou și bine întreținut. Astfel, scapi de grija reviziilor de ultim moment și te concentrezi doar pe destinație.

  1. Planifică opririle strategice pe un traseu bine stabilit

O greșeală comună este dorința de a ajunge cât mai repede la destinație, ignorând oboseala care se acumulează. Caută puncte de interes pe parcurs, cum ar fi benzinării cu zone de relaxare sau mici orașe pitorești unde poți lua masa. 

Dacă destinația ta este Grecia, studiază un traseu Bucuresti Thassos detaliat pentru a vedea care sunt cele mai bune puncte de trecere a frontierei și unde sunt cele mai libere drumuri. O planificare riguroasă te ajută să eviți cozile kilometrice de la vămile cele mai tranzitate și îți oferă timp să te bucuri de peisaj.

  1. Pregătește un kit de urgență adaptat sezonului cald

Nu porni la drum fără rezerve suficiente de apă, gustări care nu se topesc și o trusă de prim ajutor completă. Include în bagajul de mână și baterii externe pentru telefoane, dar și hărți offline, pentru situațiile în care semnalul GPS devine instabil în zonele montane sau la trecerea prin tuneluri. 

Dacă ai copii, pregătește activități care să-i țină ocupați, astfel încât șoferul să se poată concentra exclusiv la drum fără distrageri inutile.

  1. Alege cazări care oferă parcare sigură și accesibilă

Nimic nu strică mai repede buna dispoziție decât căutarea unui loc de parcare timp de o oră într-o stațiune aglomerată. Când rezervi hotelul sau vila, asigură-te că au locuri dedicate pentru turiști și că acestea sunt supravegheate. Este mult mai simplu să lași mașina într-un loc sigur și să explorezi împrejurimile la pas sau cu transportul local. Astfel, păstrezi vehiculul doar pentru excursiile mai lungi către plajele retrase de pe insulă sau din regiunea în care te afli.

  1. Optimizează consumul de combustibil prin stilul de condus

Vacanța nu este un raliu, iar un condus constant te ajută să economisești bani și să ajungi mai relaxat. Folosește tempomatul pe autostradă și evită accelerările bruște urmate de frânări violente. Pe lângă economia de carburant, un stil de condus preventiv reduce riscul de incidente și îți permite să observi mai bine indicatoarele rutiere specifice țărilor prin care treci. 

Verifică periodic și prețul combustibilului în aplicațiile dedicate pentru a alimenta acolo unde tarifele sunt mai avantajoase înainte de a intra pe segmente de drum izolate.

În final, o planificare atentă, un stil de condus echilibrat și pregătirea unui kit de urgență adaptat sezonului transformă orele petrecute pe drum dintr-o corvoadă într-o parte plăcută a concediului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Unica.ro
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.RO
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Știri România 16:20
Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Știri România 16:17
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Parteneri
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Adevarul.ro
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Stiri Mondene 16:17
Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
ObservatorNews.ro
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax.ro
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax.ro
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola
KanalD.ro
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola

Politic

Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Politică 15:23
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Ce a vorbit Kelemen Hunor cu Sorin Grindeanu în întâlnirea de 30 de minute: „Nu am o soluție magică”
Politică 14:23
Ce a vorbit Kelemen Hunor cu Sorin Grindeanu în întâlnirea de 30 de minute: „Nu am o soluție magică”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Fanatik.ro
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea