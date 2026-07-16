Presiunea inflaționistă îi determină pe angajați să prioritizeze veniturile nete, însă pentru companie, o creștere salarială brută vine la pachet cu o povară fiscală semnificativă. Cum poți, deci, să oferi mai mult fără a dezechilibra bugetul de venituri și cheltuieli al firmei?

Răspunsul stă în utilizarea inteligentă a facilităților fiscale oferite de legislația în vigoare. Un pachet de beneficii bine structurat nu doar că îmbunătățește moralul echipei, dar oferă și un avantaj competitiv la recrutare, transformând compania într-un angajator dorit. Secretul succesului constă în echilibrul dintre utilitatea practică pentru salariat și predictibilitatea costurilor pentru firmă.

Alege optimizarea fiscală prin beneficii extrasalariale

Cea mai eficientă metodă de a crește venitul real al oamenilor din echipa ta este implementarea unor soluții care beneficiază de deductibilitate și scutiri de taxe.

În loc să aloci un buget suplimentar pentru măriri de salariu brut, unde o parte importantă din sumă merge către bugetul de stat sub formă de contribuții sociale, poți lua în calcul să oferi tichete de masa pentru toți angajații tăi.

Acest instrument este unul dintre cele mai populare beneficii în România, deoarece oferă scutire de la plata taxelor sociale salariale și patronale, aplicându-se doar impozitul pe venit. Pentru angajator, procesul de implementare este simplu și digitalizat, iar pentru angajat, reprezintă un ajutor concret, dedicat exclusiv produselor alimentare și prânzului, protejându-i astfel salariul de bază pentru alte cheltuieli personale.

Implementează un sistem de lucru flexibil bazat pe rezultate

Productivitatea nu mai este direct proporțională cu numărul de ore petrecute la birou, ci cu nivelul de implicare și claritatea obiectivelor. Oferind angajaților posibilitatea de a-și gestiona singuri timpul sau de a lucra în regim hibrid, demonstrezi încredere și respect pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Această autonomie este adesea evaluată de către specialiști ca fiind la fel de importantă precum beneficiile financiare directe, reducând considerabil rata de burnout.

Descoperă programele de wellness și suport psihologic pentru echipe

Sănătatea mintală a devenit un punct central în strategiile de management modern în 2026. Companiile care investesc în abonamente la platforme de terapie online, sesiuni de coaching sau ateliere de gestionare a stresului observă o scădere a absenteismului și o comunicare internă mult mai fluidă. Un angajat care se simte susținut în momentele dificile va dezvolta o loialitate mult mai mare față de brandul de angajator, simțindu-se valorizat ca persoană, nu doar ca resursă.

Aplică planuri de dezvoltare profesională personalizate

Stagnarea profesională este unul dintre principalele motive pentru care angajații talentați decid să părăsească o companie. În loc să oferi cursuri generice pentru toată lumea, poți discuta cu fiecare membru al echipei pentru a identifica acele competențe pe care dorește să le dezvolte cu adevărat. Fie că este vorba de certificări tehnice, cursuri de limbi străine sau dezvoltarea abilităților de leadership, investiția în educația lor se întoarce în companie sub formă de expertiză și eficiență crescută.

Creează un sistem de recunoaștere a meritelor în timp real

Nu aștepta evaluarea anuală pentru a oferi feedback pozitiv sau recompense echipei tale. Un sistem simplu de recunoaștere, prin care performanțele deosebite sunt punctate imediat, are un impact psihologic major asupra retenției. Poate fi vorba de o zi liberă suplimentară, un bonus de performanță sau pur și simplu recunoașterea publică în cadrul ședințelor. Atunci când oamenii simt că munca lor are un impact vizibil și este apreciată constant, motivația lor crește natural, generând rezultate peste așteptări.

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