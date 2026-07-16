Gina Pistol, dezvăluiri despre fiica ei: „Este foarte competitivă”. Cum o învață să accepte și înfrângerile

Așa cum este firesc, de când Josephine a venit în viața lor, tot universul Ginei și al lui Smiley se învârte în jurul ei. Totuși, cei doi au început să-i ofere micuței și lecții de viață și să o facă să înțeleagă cum trebuie să se integreze în societate. Astfel că, de când și-a luat mașină nouă, Gina Pistol spune că fiica ei a început să accepte și preferințele muzicale ale mamei ei.

„Mi-am luat, mi-am luat mașina. Ați văzut cum am rupt tricoul lui bărbati-miu? (n.r. – făcând referire la postarea de pe Instagram). E o mașină foarte bună, mă duce bine pe drum și este exact ce îmi trebuie. Știi cât spațiu am în spate? Face fiica mea șpagatul, roata, în spate. Nu vrea să treacă cu mine în față pentru că știe că nu are voie. I-am explicat când m-a întrebat ea de ce nu stă în față, că nu are voie, că trebuie să mai crească. Așa că stă pe scăunelul ei acolo, cuminte. Ascultă muzică. În sfârșit am voie să ascult în mașina mea ce muzică vreau și eu pentru că vreo trei ani de zile am ascultat numai muzica pe care și-a dorit-o ea. Adică am ascultat Smiley de mi-a ieșit pe ochi și pe urechi. Până și Andrei nu se mai suporta. Urcam toți trei în mașină și știam că o să ascultăm Smiley. Tu îți dai seama că asculți o dată, de două ori, de 100 de ori, dar la un moment dat ți se ia. Acum ascultă și ea ce muzică ascultăm noi. Când îi place ceva îmi spune să îi spun lui tati să îi adauge melodia respectivă în Spotify-ul ei. Are playlist ei”, a povestit amuzată Gina Pistol pentru Libertatea.

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Soția lui Smiley este fericită că fiica ei are gusturi selecte pentru muzică, dar și diversificate. Nu a ascultat niciodată cântece pentru copii, ci de mică i-au plăcut compozitorii clasici. „Se mai întoarce din când în când la Ceaikovski, dar ascultă Red Hot Chili Papers, Blondie. Are gusturi bune. Loredana ascultă”.

Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol este foarte competitivă

La cei 4 ani și jumătate, Josephine arată că are un caracter puternic, dar mai ales este foarte ambițioasă și încearcă mereu să demonstreze că poate face lucrurile la fel de bine precum cei din jur.

„Fiica mea funcționează așa: nu o compar cu niciun copil, dar când am admirat un puști de vreun an și jumătate, de la noi din cartier, că mergea cu o mașinuță din asta cu telecomandă, dar o conducea fără telecomandă atât de bine, ea nu mi-a zis nimic și pe urmă m-am trezit cu ea, când a primit și ea mașinuță din asta drăguță, că a ieșit pe ușa de la scară fără să atingă mașina. Mie nu mi-ar fi ieșit asta. Fiica mea a ieșit instant și la genul: „vezi mama, că și eu pot”, ne-a declarat gazda emisiunii „Masterchef România”.

Pe lângă asta, micuța are și un spirit competitiv foarte bine dezvoltat. Cu toate că admiră acest lucru la ea, Gina Pistol și Smiley își doresc ca aceasta să învețe că nu poate câștiga de fiecare dată și că este la fel de important să știe să și piardă.

„Este foarte competitivă, dar o învățăm să învețe să și piardă. Deși nu a deal-uit foarte bine momentele când pierdea la cărți sau când mai jucăm „Nu te supăra, frate”, ori „Piticot”, dar i-am explicat că dacă o să fie ofticoasă nu or să se joace ceilalți copiii cu ea. E foarte atentă cum reacționez eu și a văzut că eu făceam glume și a început și ea să știe să piardă, să piardă mai funny”, a mai declarat amuzată Gina Pistol în exclusivitate pentru Libertatea.

Video: Dumitru Marin

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