Compania Dynagas, specializată în transport de gaze naturale lichefiate (GNL), preia produsul respectiv de la instalația rusească Yamal LNG.

Reprezentantul Atenei la Bruxelles a afirmat miercuri, în timpul reuniunii ambasadorilor din statele membre UE, că noile sancțiuni propuse, care ar bloca transporturile de GNL din Rusia către terțe țări, ar „falimenta” Dynagas. Informația provine de la surse aflate la curent cu dezbaterile asupra noului pachet de sancțiuni. Financial Times subliniază că a obținut această informație și din alte surse.

Obiecția formulată de Grecia întârzie adoptarea noului pachet de sancțiuni, în condițiile în care este necesară unanimitatea statelor membre UE.

Conform furnizorului de date maritime Equasis, Dynagas operează 27 de nave de transport de GNL, inclusiv o treime din flota Arc7 proiectată pentru condițiile arctice. Grecia susține că aceste nave specializate în valoare de 300 de milioane de dolari fiecare nu pot fi desfășurate în alte locuri, iar în cazul adoptării sancțiunilor, ar trebui probabil să fie vândute unor cumpărători din alte regiuni decât din Occident.

Compania de analiză maritimă Kpler arată că Dynagas a efectuat 144 de curse de la începutul anului 2025 și a transportat peste zece milioane de tone de GNL rusesc.

Financial Times a dezvăluit acum câteva zile că unele state membre UE au importat în prima jumătate a acestui an o cantitate record de GNL rusesc pentru o perioadă de șase luni, absorbind aproape toată producția instalației Yamal LNG, cea mai mare din Rusia.

Noul pachet de sancțiuni vizează și bănci, rețele de criptomonede, companii din industria de apărare. De asemenea, include un mecanism de reducere a plafonului de preț pentru petrolul rusesc.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a recunoscut că statele membre au motive diferite de a se opune unor sancțiuni, iar „în lipsa unui acord” se lucrează la „planul B”.

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