50 de ansambluri și agenții, cu discounturi de până la 15.000 de euro la târgul Imobiliarium din acest weekend

A opta ediție a târgului va fi organizată într-o locație nouă – NORD Events Center by Globalworth, locație modernă, accesibilă – aflată la un minut distanță de stația de metrou Pipera, ce dispune de parcare dedicată vizitatorilor.

Imobiliarium 2022 vine cu o ofertă bogată și atent selectată. Vizitatorii pot găsi o gamă diversificată de locuințe, preponderent din zonele centrale și de nord ale Capitalei, dar nu numai. Cei peste 5.000 de vizitatori așteptați la Imobliarium vor putea alege locuința dorită dintr-o ofertă de peste 14.000 de locuințe, puse la dispoziție de dezvoltatori imobiliari și agenții cu tradiție. Majoritatea prezintă în cadrul evenimentului diverse promoții, cel mai des întâlnite fiind discounturile cuprinse între 1.000 și 15.000 de euro.

Locuințele din ofertă acoperă o plajă largă de nevoi și preferințe locative, de la studiouri, la apartamente cu 2, 3 și 4 camere, până la penthouse-uri și case. Oferta prezentă la târg va include, de asemenea, numeroase beneficii, de la locuri de parcare incluse în preț ori spații de depozitare, până la spații verzi dedicate sau locuri de joacă pentru copii în incinta complexului.

„Date fiind condițiile limitării autorizațiilor din Capitală, dar și disponibilitatea tot mai mică a terenurilor, oferta rezidențială se va reduce considerabil în următorii doi ani, iar prețurile vor crește ori, cel mult, vor stagna. Așadar, cei interesați de achiziția unei locuințe proprii sau în scop investițional știu că toamna aceasta este o perioadă foarte bună de investiții imobiliare. Astfel, ne așteptăm la peste 5000 de vizitatori în acest weekend, mizând atât pe acest aspect, cât mai ales pe portofoliul ediției, ce include numeroase ansambluri calitative”, a declarat Mihai Cima, organizator Imobiliarium.

Imobiliarium va păstra același format de succes ca la edițiile anterioare, unde vizitatorii se pot bucura de avantajele tehnologiei în căutarea locuinței perfecte. Spre exemplu, vizitatorii au posibilitatea de a-și vizualiza viitoarea locuință prin intermediul imaginilor 360, disponibile pe device-urile expozanților. Mai mult, prin intermediul platformei de înregistrare MyConnector, organizatorii Imobiliarium facilitează accesul gratuit la eveniment, dacă înregistrarea este realizată înainte de începerea târgului.

Același instrument digital oferă vizitatorului și posibilitatea de a primi o segmentare dedicată a ofertelor din cadrul expoziției (în funcție de nevoile sale, bifate la înscriere), astfel încât în cadrul evenimentului va ști exact ce ansamblu se regăsește în criteriile sale.

Intrarea este gratuită doar pentru persoanele care se înregistreaza pe www.imobiliarium.ro, până joi, 13 octombrie, inclusiv. În perioada evenimentului, 14-16 octombrie, vizitatorii care nu dețin codul primit online vor achita pe loc contravaloarea unui bilet de acces, în valoare de 20 de lei.



Imobiliarium este un eveniment marca Universum Events

Despre Imobiliarium

Imobiliarium, prima expoziție tehnologizată dedicată zonei de rezidențiale, este organizat de una dintre cele mai mari companii de organizare de evenimente – Universum Events. Lansat în 2017, ca o alternativă la clasicele evenimente de real-estate, târgul Imobiliarium vine cu un obiectiv simplu: de a facilita posibililor cumpărători procesul de selecție și achiziție a unui imobil rezidențial, aducând tehnologia în prim plan.

Târgul Imobiliarium reunește cel mai mare număr de ansambluri noi, ținând cont de experiența și istoricul acestora și, totodată, cel mai amplu eveniment digitalizat dedicat pieței imobiliar-rezidențiale.

Imobiliarium 2022 este susținut de Storia.ro și are ca Parteneri Platinum: Nusco Imobiliara, iResidence, Speedwell (cu The Ivy, Triama Residence, Paltim), Vulcan Residence by NEPI Rockcastle, Aqua City, Metropolitan, Parcului 20 by Cordia, ANG Luxury Properties (cu NOAM, Monarc, Pines Residence, Marina Tower, Grand Chalet, Green Lake – Smart Villas, Brick, Urban Plaza), Pipera Gardens by Ospinas, THE Concept (cu Core Timpuri Noi, Echo Tineretului, Ela Baneasa si Ela Cotroceni, Grand Park Pipera, Green Future Sinaia si Green Future Snagov, Lead Grigorescu 103, Nest by the Lake, Orzari 15, Pipera 180, Regnum Residence & Spa, Trio Bridge View, Uplake Residence, Veris Residence) iar ca Parteneri Gold: Cortina North, Cortina 126, Elements by the lake, Rent Guard, Sole Forest Residence, Avangarde Forest by Mirador, RE/MAX Magnum Group, UniCredit Bank, Delta Studio, Kuziini, Tech Cuisine Smart Home, Bankata, Asociația Romana Smart City, Partener Media Principal Kiss FM.

